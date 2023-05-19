36 комментариев

«Боруссия» в шаге от чемпионства. Расклады борьбы за конец гегемонии «Баварии»
Аллер затащил.
Если вы вдруг пропустили: в субботу «Бавария» дома неожиданно влетела «Лейпцигу» 1:3, а значит «Боруссия» в случае победы над «Аугсбургом» выходила на чистое первое место за тур до конца. «Дортмунд» справился – победили 3:0.
Теперь таблица Бундеслиги выглядит вот так.
Что спасет «Баварию»? Финальные расклады
В последнем туре «Боруссия» примет «Майнц» (сыграют две бывших команды Юргена Клоппа), а «Бавария» поедет в гости к «Кельну».
• Для гарантированного чемпионства «Дортмунду» нужна победа или потеря очков от «Баварии».
• В случае поражения «Боруссии» и победы «Баварии» чемпионство останется в Мюнхене.
• Самый интересный расклад: если команда Эдина Терзича скатает ничью, а «Бавария» победит, то у клубов будет по 71 очку. Тогда в дело пойдет разница мячей, которая лучше у мюнхенцев: +53 против +39.
Неужели мы увидим нового чемпиона Германии? Последние 10 титулов оставались в Мюнхене – сразу после сезона-2011/12, когда с «Дортмундом» победил Юрген Клопп.
«Боруссию» к чемпионству тащит Аллер. Забивает в каждом майском туре
Чемпионская гонка в Германии периодически напоминала игру в поддавки. И, казалось, что и в этот раз «Дортмунд» упустит шанс обогнать «Баварию». Но с этим был не согласен Себастьян Аллер.
В конце первого тайма «Боруссия» получила большинство: у «Аугсбурга» за фол последней надежды удалили защитника Феликса Удуохая. Но дортмундцы очень долго не могли забить, даже против десятерых соперников.
Только на 58-й: Аллер получил мяч в штрафной и не промахнулся.
На 84-й Себастьян оформил дубль. Добил после удара Марко Ройса.
У Аллера 9 мячей в Бундеслиге. Всю первую половину сезона он лечился от рака яичек. Победил, вернулся и в мае тащит команду к чемпионству. Ивуариец отличился в каждом из трех майских туров – у него 5+3 (2 гола победные).
В конце Юлиан Брандт довел счет до 3:0. «Боруссия» победила, но перед последним туром есть поводы для беспокойства: к выбывшему из-за проблем с коленом Джуду Беллингему добавился еще и Матс Хуммельс, который с трудом покинул поле в игре с «Аугсбургом» (сильно получил по голове и не мог идти сам).
Президент «Баварии» Герберт Хайнер обещал «Аугсбургу» поезд пива, если команда отберет очки у «Боруссии» – не помогло. Похоже, теперь у этого локомотива есть шанс уехать в Майнц.
Так или иначе, прямо сейчас «Боруссия» в шаге от чемпионства. 27 мая нас ждет интереснейшая развязка!
- Дата проведения
- 21 мая, 18.30, «ВВК-Арена»
-
Аугсбург –
Коубек, Педерсен (Чолина, 46), Гауэлеу, Удуохай, Вейга, Дорш, Реджбечай (Кардона, 62), Энгельс, Демирович (Майер, 84), Йебоа (Бауэр, 40), Бельо (Бериша, 61).
-
Боруссия Д –
Кобель, Хуммельс (Шлоттербек, 90), Зюле, Рюэрсон, Геррейру (Ройс, 80), Джан, Брандт, Вольф, Мален (Рейна, 90), Аллер, Адейеми (Озджан, 72).
- Удаление:
- Удуохай (38).
Фото: Gettyimages.ru/Adam Pretty
---
А чем он интересен? "Бавария" чемпион в таком случае, для "Боруссии" ничья с "Майнцем" равносильна поражению.
В соперниках Арсенала монстр Гвардиолы.
В соперниках Дортмунда спотыкающаяся кобыла Кана и Салихамиджича, в соперниках Наполи минусовой Ювентус, потерявшийся Милан и только весной набравший ход Интер.
А вот в течении года стремиться забивать больше и играть в атаку, смотрится честнее для определения чемпиона.
Но и Баварке пока не стоит отчаиваться. Будто вчера были их грандиозные успехи в последних турах, когда они обошли Байер, который сенсационно продул деревенскому Унтерхахингу, а так же Шальке, который даже успел попраздновать пару минут. Такие титулы запоминаются сильнее, чем десяток салатниц с отрывом в пятьдесят очков.
Так что ждем развязки. Как и все, надеюсь, что Олли Кахн, бородатый босниец Хасан и индийский тренер Тухел таки получат свой "требл".
Вспоминается чемпионат Испании 90 какого-то года, когда в последнем туре Депортиво надо было для чемпионства побеждать, в противном случае титул уплывал к Барсе. И вот они давили-давили весь матч, тщетно - по нулям. И вот в самой концовке зарабатывают пенальти. Забивай - и все, ты чемпион. Не забили и упустили.