36 комментариев

Аллер затащил.

Если вы вдруг пропустили: в субботу «Бавария» дома неожиданно влетела «Лейпцигу» 1:3, а значит «Боруссия» в случае победы над «Аугсбургом» выходила на чистое первое место за тур до конца. «Дортмунд» справился – победили 3:0.

Теперь таблица Бундеслиги выглядит вот так.

Что спасет «Баварию»? Финальные расклады

В последнем туре «Боруссия» примет «Майнц» (сыграют две бывших команды Юргена Клоппа), а «Бавария» поедет в гости к «Кельну».

• Для гарантированного чемпионства «Дортмунду» нужна победа или потеря очков от «Баварии» .

• В случае поражения «Боруссии» и победы «Баварии» чемпионство останется в Мюнхене.

• Самый интересный расклад: если команда Эдина Терзича скатает ничью, а «Бавария» победит, то у клубов будет по 71 очку. Тогда в дело пойдет разница мячей, которая лучше у мюнхенцев: +53 против +39.

Неужели мы увидим нового чемпиона Германии? Последние 10 титулов оставались в Мюнхене – сразу после сезона-2011/12, когда с «Дортмундом» победил Юрген Клопп.

«Боруссию» к чемпионству тащит Аллер. Забивает в каждом майском туре

Чемпионская гонка в Германии периодически напоминала игру в поддавки. И, казалось, что и в этот раз «Дортмунд» упустит шанс обогнать «Баварию». Но с этим был не согласен Себастьян Аллер.

В конце первого тайма «Боруссия» получила большинство: у «Аугсбурга» за фол последней надежды удалили защитника Феликса Удуохая. Но дортмундцы очень долго не могли забить, даже против десятерых соперников.

Только на 58-й: Аллер получил мяч в штрафной и не промахнулся.

На 84-й Себастьян оформил дубль. Добил после удара Марко Ройса.

У Аллера 9 мячей в Бундеслиге. Всю первую половину сезона он лечился от рака яичек. Победил, вернулся и в мае тащит команду к чемпионству. Ивуариец отличился в каждом из трех майских туров – у него 5+3 (2 гола победные).

В конце Юлиан Брандт довел счет до 3:0. «Боруссия» победила, но перед последним туром есть поводы для беспокойства: к выбывшему из-за проблем с коленом Джуду Беллингему добавился еще и Матс Хуммельс, который с трудом покинул поле в игре с «Аугсбургом» (сильно получил по голове и не мог идти сам).

Президент «Баварии» Герберт Хайнер обещал «Аугсбургу» поезд пива, если команда отберет очки у «Боруссии» – не помогло. Похоже, теперь у этого локомотива есть шанс уехать в Майнц.

Так или иначе, прямо сейчас «Боруссия» в шаге от чемпионства. 27 мая нас ждет интереснейшая развязка!

Фото: Gettyimages.ru/Adam Pretty