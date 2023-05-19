36 комментариев

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«Боруссия» в шаге от чемпионства. Расклады борьбы за конец гегемонии «Баварии»

Себастьян Аллер Себастьян Аллер
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Эдин Терзич Эдин Терзич
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Феликс Удуохай Феликс Удуохай
Бавария Бавария
Юлиан Брандт Юлиан Брандт
Футбол Футбол

Аллер затащил.

Если вы вдруг пропустили: в субботу «Бавария» дома неожиданно влетела «Лейпцигу» 1:3, а значит «Боруссия» в случае победы над «Аугсбургом» выходила на чистое первое место за тур до конца. «Дортмунд» справился – победили 3:0.

Теперь таблица Бундеслиги выглядит вот так.

Что спасет «Баварию»? Финальные расклады

В последнем туре «Боруссия» примет «Майнц» (сыграют две бывших команды Юргена Клоппа), а «Бавария» поедет в гости к «Кельну». 

• Для гарантированного чемпионства «Дортмунду» нужна победа или потеря очков от «Баварии».

• В случае поражения «Боруссии» и победы «Баварии» чемпионство останется в Мюнхене.

• Самый интересный расклад: если команда Эдина Терзича скатает ничью, а «Бавария» победит, то у клубов будет по 71 очку. Тогда в дело пойдет разница мячей, которая лучше у мюнхенцев: +53 против +39.

Неужели мы увидим нового чемпиона Германии? Последние 10 титулов оставались в Мюнхене – сразу после сезона-2011/12, когда с «Дортмундом» победил Юрген Клопп. 

«Боруссию» к чемпионству тащит Аллер. Забивает в каждом майском туре

Чемпионская гонка в Германии периодически напоминала игру в поддавки. И, казалось, что и в этот раз «Дортмунд» упустит шанс обогнать «Баварию». Но с этим был не согласен Себастьян Аллер.

В конце первого тайма «Боруссия» получила большинство: у «Аугсбурга» за фол последней надежды удалили защитника Феликса Удуохая. Но дортмундцы очень долго не могли забить, даже против десятерых соперников.

Только на 58-й: Аллер получил мяч в штрафной и не промахнулся.

На 84-й Себастьян оформил дубль. Добил после удара Марко Ройса.

У Аллера 9 мячей в Бундеслиге. Всю первую половину сезона он лечился от рака яичек. Победил, вернулся и в мае тащит команду к чемпионству. Ивуариец отличился в каждом из трех майских туров – у него 5+3 (2 гола победные).

В конце Юлиан Брандт довел счет до 3:0. «Боруссия» победила, но перед последним туром есть поводы для беспокойства: к выбывшему из-за проблем с коленом Джуду Беллингему добавился еще и Матс Хуммельс, который с трудом покинул поле в игре с «Аугсбургом» (сильно получил по голове и не мог идти сам).

Президент «Баварии» Герберт Хайнер обещал «Аугсбургу» поезд пива, если команда отберет очки у «Боруссии» – не помогло. Похоже, теперь у этого локомотива есть шанс уехать в Майнц.

Так или иначе, прямо сейчас «Боруссия» в шаге от чемпионства. 27 мая нас ждет интереснейшая развязка! 

Аугсбург – Боруссия Д 0:3 (0:0, 0:3)
Дата проведения
21 мая, 18.30, «ВВК-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 58 Аллер, 0:2 – 84 Аллер, 0:3 – 90 Брандт.
АугсбургКоубек, Педерсен (Чолина, 46), Гауэлеу, Удуохай, Вейга, Дорш, Реджбечай (Кардона, 62), Энгельс, Демирович (Майер, 84), Йебоа (Бауэр, 40), Бельо (Бериша, 61).
Боруссия ДКобель, Хуммельс (Шлоттербек, 90), Зюле, Рюэрсон, Геррейру (Ройс, 80), Джан, Брандт, Вольф, Мален (Рейна, 90), Аллер, Адейеми (Озджан, 72).
Предупреждения:
Бельо (43), Джан (47), Адейеми (69), Гауэлеу (69), Демирович (73), Вольф (74).
Удаление:
Удуохай (38).

Фото: Gettyimages.ru/Adam Pretty

36 комментариев

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gninnur esrever*
Даже Боруссия шмагла. Молчу уж про Наполи. Но не Арсенал, не Арсенал.
+90
-6
+84
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SergioRamos92
А вообще кто нибудь перед началом сезона если бы сказал что Бундеслига будет единственным чемпионатом из топ5 где чемпион будет решаться в последнем туре над этим человеком посмеялись бы
+61
0
+61
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Buharoid
В последнем туре ничья с Майнцем и очередной титул Баварии. Камон, это же Боруссия.
+47
-8
+39
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Максим Черкашин
Ответ SergioRamos92
А вообще кто нибудь перед началом сезона если бы сказал что Бундеслига будет единственным чемпионатом из топ5 где чемпион будет решаться в последнем туре над этим человеком посмеялись бы
И у Баврии ноль трофеев в сезоне.😅
+17
0
+17
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SergioRamos92
Ответ Buharoid
В последнем туре ничья с Майнцем и очередной титул Баварии. Камон, это же Боруссия.
Баварии еще бы свой матч выиграть
+14
0
+14
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Эксперт Спортс
Дортмунд по игре лучшая в Бундеслиге. Так что если возьмут титул то заслуженно.
+18
-4
+14
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BVB Ultras
Самый интересный расклад: если команда Эдина Терзича скатает ничью, а «Бавария» победит, то у клубов будет по 71 очку. Тогда в дело пойдет разница мячей, которая лучше у мюнхенцев: +53 против +39.
---
А чем он интересен? "Бавария" чемпион в таком случае, для "Боруссии" ничья с "Майнцем" равносильна поражению.
+12
-1
+11
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SergioRamos92
Ответ gninnur esrever*
Даже Боруссия шмагла. Молчу уж про Наполи. Но не Арсенал, не Арсенал.
Боруссия все же относительно арсенала и наполи своих топовых успехов добивались 10 лет назад
+9
0
+9
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Ви Ков
Ответ gninnur esrever*
Даже Боруссия шмагла. Молчу уж про Наполи. Но не Арсенал, не Арсенал.
Ситуация с Арсеналом уже перестает удивлять, если вдуматься, что в следующем году будет ровно 20 лет с последнего чемпионства. Даже не верится что так давно
+10
-1
+9
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Мандалай
Марко Розе капитально улучшает настроение своей бывшей команде. Мало того, что тормознул Баварию, так ещё в следующем туре может высадить Шальке из 1-й Бундеслиги!
+9
-1
+8
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E1viN
Я постарел лет на 5 за первый тайм
+6
0
+6
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Контрольный выстрел
Как болеют в Дортмунде, Мюнхен курит
+6
0
+6
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Ya Tolik
Ответ gninnur esrever*
Даже Боруссия шмагла. Молчу уж про Наполи. Но не Арсенал, не Арсенал.
Разные вводные.
В соперниках Арсенала монстр Гвардиолы.
В соперниках Дортмунда спотыкающаяся кобыла Кана и Салихамиджича, в соперниках Наполи минусовой Ювентус, потерявшийся Милан и только весной набравший ход Интер.
+4
0
+4
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Ya Tolik
Ответ Седесим Куиндесимов
Ну и чем так плохи "золотые матчи"? Если Боруссия сыграет а ничью, а Бавария выиграет, то при равенстве очков (71 = 71) чемпионом станут мюнхенцы. Из-за лучшей разницы мячей. Не очень справедливо, вам так не кажется? Эпичнее и честнее было бы провести один матч между ними на нейтральном поле.
Один матч все равно не идеал.
А вот в течении года стремиться забивать больше и играть в атаку, смотрится честнее для определения чемпиона.
+3
0
+3
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шампион
Помню, про Халлера прочитал еще сто лет назад, ну и посматривал за его карьерой. Прорыв в Айнтрахте, провал в Вест Хэме, потом вроде бы странный, но очень успешный переход в Аякс. И вот Боруссия. Казалось, все в шоколаде. И тут такое. Красавец, что вернулся, и что так быстро вышел на свой уровень. Возможно, именно такого игрока шмелям вечно не хватало для успехов.
Но и Баварке пока не стоит отчаиваться. Будто вчера были их грандиозные успехи в последних турах, когда они обошли Байер, который сенсационно продул деревенскому Унтерхахингу, а так же Шальке, который даже успел попраздновать пару минут. Такие титулы запоминаются сильнее, чем десяток салатниц с отрывом в пятьдесят очков.
Так что ждем развязки. Как и все, надеюсь, что Олли Кахн, бородатый босниец Хасан и индийский тренер Тухел таки получат свой "требл".
+4
-1
+3
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Waldemar Welschinski
Ответ igls54
Нагельсман, наверное, просто угорает от сложившейся ситуации
Рад за Нагельсмана что он не причастен к этому позору ....
+3
0
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igls54
Нагельсман, наверное, просто угорает от сложившейся ситуации
+5
-2
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Илья Савчук
не дай бог, вы не обыграете Майнц дома, Лейпциг для вас ну уже все сделал.
+2
0
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DimaBayern
Ответ gninnur esrever*
Даже Боруссия шмагла. Молчу уж про Наполи. Но не Арсенал, не Арсенал.
А ведь эти три команды играли в одной группе ЛЧ 2013/14. И три команды набрали по 12 очков.
+2
0
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Konservator
Ответ gninnur esrever*
Даже Боруссия шмагла. Молчу уж про Наполи. Но не Арсенал, не Арсенал.
Уровень конкуренции разный - МС в чемпионате Англии идет гораздо мощнее, чем Бавария в Германии.
+2
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Аслан Абильмажинов
Шансы на чемпионство возрастают так, как против Боруссии играет Майнц которому матч никак не принципиален. Так они и еще давние приятели, если можно так высказаться
+1
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Дмитрий Рубцов
Ответ gninnur esrever*
Даже Боруссия шмагла. Молчу уж про Наполи. Но не Арсенал, не Арсенал.
Справедливости ради, надо дождаться последнего тура. Бавария ещё может стать чемпионом.
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Контрольный выстрел
Ответ Эксперт Спортс
Дортмунд по игре лучшая в Бундеслиге. Так что если возьмут титул то заслуженно.
Если сами же его и не отдадут. А они могут.
+3
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Mitya26
Как бы Боруссия не лоханулась.
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Шлёма Презерман
Ответ Buharoid
В последнем туре ничья с Майнцем и очередной титул Баварии. Камон, это же Боруссия.
причем у Дортмунда обязательно будет драма с незабитым пенальти в концовке )).
Вспоминается чемпионат Испании 90 какого-то года, когда в последнем туре Депортиво надо было для чемпионства побеждать, в противном случае титул уплывал к Барсе. И вот они давили-давили весь матч, тщетно - по нулям. И вот в самой концовке зарабатывают пенальти. Забивай - и все, ты чемпион. Не забили и упустили.
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