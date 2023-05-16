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Гол с центра – после подсказки фаната! Это Клиши напомнил о себе из Швейцарии

Гаэль Клиши Гаэль Клиши
Серветт Серветт
высшая лига Швейцария высшая лига Швейцария
Футбол Футбол

Наказал вратаря за выход.

37-летний Гаэль Клиши все еще в большом футболе – вы знали? И вот с каким чудом он прорвался в наши ленты.

Забил с центра поля!

Француз играет за швейцарский «Серветт», вот его первый гол за клуб – за шиворот вратарю «Сьона» греку Александросу Сафарикасу.

Еще интереснее предыстория, ее рассказал сам Клиши:

«Перед матчем фанат «Серветта» написал мне, что вратарь «Сьона» любит далеко выходить из ворот, – и это знание поселилось у меня в голове. В итоге экзекуция прошла успешно, а «Серветт» набрал три очка», – язвил Гаэль.

А вы не теряли Клиши? До «Серветта» брал титул с «Истанбулом» и поддерживал Артету, когда его все хейтили

Конечно, после Англии француз скорее пропал из поля зрения.

Большую часть карьеры Клиши провел в АПЛ – у него 467 матчей за «Арсенал» и «Ман Сити». В 2017-м Гаэль уехал в турецкий «Башахшехир», там он три года был основным и даже выиграл чемпионский титул.

В 2020-м Гаэль перешел в «Серветт» – естественно, тоже за ролью постоянного игрока старта.

Выходить во всех матчах мешают травмы, зато в этом сезоне Клиши освоился на позиции опорника – последние четыре матча играл именно там.

Полтора года назад Гаэль доказал, что хорошо разбирается в футболе, – осенью 2021-го защищал Микеля Артету, который тогда показывал с «Арсеналом» отвратительную игру и болтался на 10-м месте в АПЛ.

«У Артеты так много знаний. К тому же у него была роскошь в виде обучения у Гвардиолы. Я искренне верю, что в долгосрочной перспективе Артета сможет стать новым Арсеном Венгером. Он довольно молод, и я правда верю, что если ему дадут время, то он докажет, что люди были неправы», – убеждал Клиши.

И ведь был прав.

Судя по публикациям в инстаграме, у Гаэля порядок с доходами и вне футбола: он рекламирует компанию для аренды элитных автомобилей, иногда работает экспертом на матчах «Арсенала» и после карьеры готовится стать тренером.

Можно почаще прислушиваться к фанатам в поисках нестандартных решений!

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Фото: eastnews.ru/Just Pictures, Dejan Obretkovic

4 комментария

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brildan
Чёрный Квальярелла😄
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+2
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MrWillSee
Че за соперник - 3-0 к восьмой минуте??
0
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