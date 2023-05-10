25 комментариев

Еще не привыкли?

В первом тайме «Ман Сити» вроде бы полностью контролировал «Реал» на «Бернабеу» (в итоге сыграли 1:1), но неожиданно пропустил – прямо под конец тайма. Похоже, это какой-то очень хитрый план.

Или все-таки магия?

На 35-й минуте играющему слева в обороне Камавинга так надоело защищаться от нападок Бернарду Силвы, что он погнал в нападение. Эдуардо красиво обыгрался с Модричем и уже возле штрафной «Сити» аккуратно выкатил на Винисиуса.

Бразилец зарядил пушку – и вуаля!

Эту атаку хочется рассматривать во всех деталях. Посмотрите, откуда Камавинга начал движение.

Как элегантно отпасовал Модрич. Ну мастер!

Защита «Сити» не ожидала такого от левого защитника. Перед Эдуардо гектар свободы.

Осталось только пробить. И Винисиус исполнил восхитительно.

Бам!

Вини очень ярко отпраздновал: несколько раз поцеловал лого, бил по груди, кричал «Hala Madrid»!

До гола «Реала» на 36-й минуте было так:

• Владение: 70% в пользу «Сити»;

• Удары: 6:0 в пользу «Сити»;

• Удары в створ: 4:0 в пользу «Сити»;

• Угловые: 4:1 в пользу «Сити»;

• Обводки: 3:1 в пользу «Сити».

И еще один печальный факт для болельщиков «Сити»: команда Гвардиолы частенько пропускает первый же удар в створ. В феврале The Athletic установил, что «Сити» получал такие пощечины в 42% матчей. Если кратко, на это влияют некачественные перестроения при контратаках соперника (не постоянно, а в конкретном эпизоде) и не такая уж надежная игра Эдерсона при первой реальной опасности.

Только вот в ЛЧ ставки слишком высоки. Особенно против «Реала».

Фото: East News/JAVIER SORIANO / AFP