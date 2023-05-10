25 комментариев

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«Реал» забил «Сити» первым же ударом – на 36-й минуте! Сумасшедшая пушка Винисиуса

Лука Модрич Лука Модрич
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Эдерсон Эдерсон
Футбол Футбол

Еще не привыкли?

В первом тайме «Ман Сити» вроде бы полностью контролировал «Реал» на «Бернабеу» (в итоге сыграли 1:1), но неожиданно пропустил – прямо под конец тайма. Похоже, это какой-то очень хитрый план.

Или все-таки магия?

На 35-й минуте играющему слева в обороне Камавинга так надоело защищаться от нападок Бернарду Силвы, что он погнал в нападение. Эдуардо красиво обыгрался с Модричем и уже возле штрафной «Сити» аккуратно выкатил на Винисиуса.

Бразилец зарядил пушку – и вуаля!

Эту атаку хочется рассматривать во всех деталях. Посмотрите, откуда Камавинга начал движение.

Как элегантно отпасовал Модрич. Ну мастер!

Защита «Сити» не ожидала такого от левого защитника. Перед Эдуардо гектар свободы.

Осталось только пробить. И Винисиус исполнил восхитительно. 

Бам!

Вини очень ярко отпраздновал: несколько раз поцеловал лого, бил по груди, кричал «Hala Madrid»!

До гола «Реала» на 36-й минуте было так:

• Владение: 70% в пользу «Сити»;

• Удары: 6:0 в пользу «Сити»;

• Удары в створ: 4:0 в пользу «Сити»;

• Угловые: 4:1 в пользу «Сити»;

• Обводки: 3:1 в пользу «Сити».

И еще один печальный факт для болельщиков «Сити»: команда Гвардиолы частенько пропускает первый же удар в створ. В феврале The Athletic установил, что «Сити» получал такие пощечины в 42% матчей. Если кратко, на это влияют некачественные перестроения при контратаках соперника (не постоянно, а в конкретном эпизоде) и не такая уж надежная игра Эдерсона при первой реальной опасности. 

Только вот в ЛЧ ставки слишком высоки. Особенно против «Реала».

Реал Мадрид Испания – Манчестер Сити Англия 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
9 мая, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 36 Винисиус Жуниор, 1:1 – 67 де Брюйне.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Камавинга, Модрич (Начо, 87), Кроос (Тчуамени, 84), Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 81), Бензема.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне, Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Холанд.
Предупреждения:
Кроос (45), Анчелотти (68), Гюндоган (71), Камавинга (79), Бернарду Силва (86).

Фото: East News/JAVIER SORIANO / AFP

25 комментариев

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Сергей Логинов
Стеночка Камавинги и Луки 🔥🔥🔥
+41
0
+41
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Хомячок Толстый
Ответ 1garyuha
Эффект Эдерсона
Справедливости ради, потом вытащил удары Бензема и Тчуамени
+40
-1
+39
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fellx
Отменная игра с обеих сторон! Ничуть не жалею, что отказался от сна. Вот это топ игроки, топ команды
+27
-1
+26
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Мердан Атаджанов
почему не показали момент с потенциальным выходом мяча в аут перед голом МС? до конца матча ждал
+13
-2
+11
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Arthurino
Ответ Мердан Атаджанов
почему не показали момент с потенциальным выходом мяча в аут перед голом МС? до конца матча ждал
beIN Sports: Бернарду Силва упустил мяч за линию перед голом Де Брюйне. Мяч должен был быть отменён. Есть фотографии момента

Арсен Венгер: «ВАР обязан был проверить этот момент перед голом»
+13
-3
+10
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AmanEsen
Это конечно лютый позор, что в прошлом году Вини не получил приз лучшего бразильского игрока, уступив Неймару. Потому что нынешний его сезон, это и есть по качеству игры продолжение прошлого.
+11
-2
+9
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Аркадий Аркадич
Сити какое то дно. Реал сыграл примерно в то, что от него ожидали, а вот что делал Сити весь матч - загадка. Вся спесь "катка АПЛ" куда то делась как только увидели перед собой качественных защитников и опорника.
+10
-2
+8
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deronda
открою вам секрет, первым же ударом в ворота сити забивают все кто забивает им вообще.
+7
0
+7
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1garyuha
Эффект Эдерсона
+8
-1
+7
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TushcanRash
Как говорится Холланда и и дух простыл
+6
-1
+5
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Эль Иберико
не увидел ничего монструозного в этом сити, ни в прошлом году, когда Атлетико возил их лицом об газон в ответке, ни в этом. выносить всех в апл это не показатель.
+8
-3
+5
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Youzhny23
Анчи > Гвардиола, тактически на мультивселенную
много судейских ошибок , безнаказанность с одной стороны и волейбол с другой
нелогичные голы в обоих таймах
Ждём огненный матч в Манчестере
+6
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AmanEsen
Ответ Хомячок Толстый
Справедливости ради, потом вытащил удары Бензема и Тчуамени
справедливости ради если бы он эти голы пропустил, то это было бы вратарской ошибкой
+6
-1
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CopaAmerica
Тактически гвардиола снова не выиграл
+2
0
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Ramin Mamedov
Ответ Arthurino
beIN Sports: Бернарду Силва упустил мяч за линию перед голом Де Брюйне. Мяч должен был быть отменён. Есть фотографии момента Арсен Венгер: «ВАР обязан был проверить этот момент перед голом»
разве не потому что после этого Реал отобрал мяч и потом потерял его?
как именно эта ошибка возможная повлияла на атаку голевую?
+4
-2
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шампион
Мне играла не зашла. Вроде бы одни топы на поле, но красоты особой не наблюдалось. Только эпизодами. Реал вообще весь сезон так играет, вспышки Винисиуса и возня в середине. Манся устраивала концерты, но сейчас похоже Пеп решил побыть рациональным, чтобы дотянуться до чашки наконец. Может, ответная будет более качественной.
+1
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ПОШОЛ ПОШОЛ
В ответ тоже неплохой из-за штрафной получили
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-3
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MUthebest
Спортс и картинки гола.
Ещё не привыкли?
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CopaAmerica
Эдерсон мог бы и потащить
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Денис Мартин
Ответ sC@ryClown!
Неймар гений мяча,один из 3х лучших игроков Бразилии 21 века,Винисусиус же танцор уровня Робиньо,грех давать этому бегунку приз лучшего игрока.
Ты его игры смотрел? Вообще не фанат Реала, но игра Вини это дикий топ. Он просто разрывает на фланге.
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Денис Мартин
Ответ Аркадий Аркадич
Сити какое то дно. Реал сыграл примерно в то, что от него ожидали, а вот что делал Сити весь матч - загадка. Вся спесь "катка АПЛ" куда то делась как только увидели перед собой качественных защитников и опорника.
Так поэтому они и качественные, потому что останавливают топовую атаку.
0
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