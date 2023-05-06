17 комментариев

Замечательно.

Бывший агент Яя Туре Дмитрий Селюк перед матчами «Ман Сити» в полуфинале Лиги чемпионов внезапно вспомнил о проклятии шаманов – о нем он говорил после ухода ивуарийца из «Сити».

«Хочу извиниться за этот инцидент. Думаю, пришло время прекратить это – я знаю, что Яя [Туре] согласится с этим, потому что желает «Сити» только удачи.

Шаманы уже сняли проклятие, и я думаю, что «Сити» теперь выиграет Лигу чемпионов под руководством Пепа. У них есть хорошие шансы взять ее в этом году. Но что бы ни случилось, они обязательно завоюют ее в ближайшие три года.

Помните, как я однажды раскритиковал «Сити» за то, что они не подарили Яя торт на его день рождения? Что ж, в этом месяце у меня день рождения, и мой подарок за это – окончание проклятия. На самом деле, я надеюсь, что «Сити» выиграет требл в этом сезоне», – сказал Селюк.

Яя Туре отреагировал: «СМИ цитируют слова моего бывшего агента о «проклятии». Пожалуйста, не связывайте меня с этим бредом и ленивыми стереотипами об африканских проклятиях.

СМИ... Двигайтесь дальше, пожалуйста. Этот человек никоим образом не представляет меня. Усиливать эти стереотипы вредно».

О чем вообще речь? Какое проклятие?

Отношения Яя Туре с Пепом подпортились во время последнего сезона ивуарийца в «Сити». За сезон-2017/18 он всего лишь раз вышел в старте в АПЛ. Селюк, представлявший Яя Туре, нападал на Гвардиолу из-за того, что тот якобы игнорировал африканца и не выпускал его на поле по надуманным причинам.

В 2018-м, когда Яя уже покинул «Сити», Селюк заявил:

«Бог все видит. Как человек поступил с Яя, легендой клуба, которому под разными предлогами не давал возможности выйти на поле. Он настроил против себя всю Африку, многие африканские болельщики отвернулись от «Сити». И я уверен, что многие африканские шаманы в будущем не дадут Гвардиоле выиграть Лигу чемпионов. Это будет для Гвардиолы как африканское проклятье. Жизнь покажет, прав я или нет».

Селюк повторил это в прошлом году: «Еще в 2018-м я сказал, что Гвардиола не выиграет ни одной Лиги чемпионов. Я не шаман, конечно. Это они знают, как это делается. Но хочу сказать: когда на последней минуте выигрываешь 1:0, а потом пропускаешь два – можно задуматься. Я много лет работаю с африканцами. Очень хорошо знаю африканцев, а они – меня. Поэтому с нами шутить лучше не надо. А то дадим установки, как Кашпировский: чтобы не обкакался. Потом надо будет таблетку брать».

Туре тоже винил Гвардиолу в предвзятости к африканцам. «Когда он выпустит на поле пятерых африканцев, я отправлю ему торт», – иронизировал хавбек. Правда, позже он извинялся перед Пепом и сожалел о словах. «Я был бы более чем рад поговорить с ним. Теперь я на другом пути. Раньше, будучи игроком, я был эгоистичным. Я заботился только о себе. Я надеюсь стать тренером, теперь мне нужно понимать детей, с которыми я работаю».

Поможет ли это «Сити»?

Фото: youtube.com/Матч ТВ; globallookpress.com/imago sportfotodienst