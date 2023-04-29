10 комментариев

Обидно.

Дортмундская «Боруссия» до сих пор лидирует в Бундеслиге, хотя после ничьей с «Бохумом» (1:1) шансы на долгожданное чемпионство заметно просели. Теперь «Бавария» вернет первое место, если победит в воскресенье депрессивную «Герту».

Ничья с «Бохумом» еще и принесла свежий судейский скандал.

«Дортмунд» не понимает, почему судья не поставил пенальти в ворота «Бохума»

Уже на 5-й минуте Антони Лосилла из «Бохума» попал в девятку из-за штрафной. Шикарный удар, хотя в «Боруссии» настаивают, что хозяева нарушили правила на Эмре Джане еще в начале атаки. Арбитра Сашу Штегеманна восклицания гостей не смутили – он засчитал ранний гол.

На 65-й минуте Штегеманн ошибся серьезнее: защитник Данило Соарес подкатился под нападающего Карима Адейеми в штрафной и сбил его с ног. Нарушение казалось настолько очевидным, что Антони Лосилла после этого момента сам сказал арбитру: «Можешь свистеть, никаких вопросов».

Судья не свистнул – не получил подсказку от тех, кто сидел на ВАР. Бывший арбитр Тостенс Кинхефер считает, что видеоассистент не посчитал ошибку главного очевидной – из-за этого по протоколу ВАР он не мог пригласить его к монитору.

Уже в дополнительное время мяч попал в руку игроку «Бохума», находившемуся в штрафной. Только вот рука стремилась к газону, все эксперты поддержали решение судьи – это опорная рука.

«Боруссия» в бешенстве.

«Сразу же подошел к судье, – возмущался Эдин Терзич. – Эмре Джана толкнули в спину. Моя первая реакция: «Посмотрите на это!» Но судья не отреагировал. А потом – два пенальти. Считаю, это явные пенальти. Я сказал бригаде арбитров, что думаю об их решениях, и объяснил, сколько всего здесь на кону. Прошу прощения за тон и эмоции.

На прошлой неделе я говорил – для нас это шанс, который выпадает раз в жизни. Возможно, это мой единственный шанс так близко подобраться к чемпионству. А судьи принимают такие решения, когда ставки настолько высоки. Все, о чем я просил: посмотрите на это! Судья этого не сделал».

Директор «Боруссии» Себастьян Кель тоже сильно недоволен: «Самокритично оцениваем результаты последних недель, и мы никогда не искали причин ошибок где-то еще. Но я должен сказать, что в этот раз исход матча решил арбитр. Эмре толкнули. Все, кто хоть раз выходил на поле, понимают, что если вас толкают во время прыжка, то это фол. Этот эпизод закончился голом.

Что касается пенальти – это просто смешно. Я не понимаю, почему ВАР не используют, когда на кону стоит победа в Бундеслиге. Судья даже не посмотрел повтор. Он должен был изучить эпизоды. Он на 100% уверен в решении? Нет ли здесь вопросов? Небрежно, трусливо, неправильно и позорно. Арбитр решил исход игры. Это стоило нам двух очков».

«Чувствую себя паршиво». Судья признал ошибку

После матча арбитр признал – да, он обязан был поставить пенальти в пользу «Дортмунда»:

«Я пересмотрел эпизод. Момент с Адейеми – пенальти. Я не увидел этот эпизод полностью, находясь на поле. Защитник двигался на высокой скорости, и я был уверен, что Карим первым поставил ногу в том моменте.

Видеоассистент пересматривал эпизод, оценивал ситуацию. Он посчитал, что ошибок в этом случае я не совершил, так что рекомендации самостоятельно изучить повтор я не получил. Я не сомневаюсь в своих решениях на поле.

Оглядываясь назад, могу сказать, что был бы счастлив, если бы все-таки посмотрел повтор. Я хочу принимать верные решения. Чувствую себя просто паршиво. Это была короткая ночь. Мне неприятно из-за своей ошибки».

Штегеманн уже ошибался в матче «Боруссии» – в ее пользу! И тоже признавал ошибку

Судья уже не впервые косячит в матче «Боруссии»: например, в октябре 2022-го с «Айнтрахтом» судья не дал пенальти после фола на Йеспере Линдстреме, которого толкнул в спину Карим Адейеми. Рефери тут не увидел ничего такого:

Тогда тоже пришлось экстренно признавать ошибку после свистка: «Когда я сейчас смотрю на фото с свежих ракурсов, то должен признать, что это пенальти для «Франкфурта». В динамике все выглядело не так очевидно».

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron; кадры трансляции «Матч ТВ»