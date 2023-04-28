Вау, камбэк «Тоттенхэма»! Легко пропустили от Санчо и Рэшфорда, а потом не давали «МЮ» дышать
Первый матч после позорных 1:6.
«Тоттенхэм» спасся в игре с «Ман Юнайтед» – 2:2.
Хотя первый тайм казался продолжением кошмара с «Ньюкаслом» (1:6), после которого лондонцы пошли на неординарный шаг – увольнение временного тренера Кристиана Стеллини.
С вновь принявшим команду Райаном Мэйсоном «шпоры» довольно легко пропустили от Джейдона Санчо и набирающего форму Маркуса Рэшфорда. Унылые 0:2 сопровождались свистом домашних фанатов и песнями болельщиков «МЮ» в адрес Кейна: «Увидимся в июне» (намек на летнюю трансферную сагу).
Тем неожиданнее было преимущество «Тоттенхэма» во втором тайме: хозяева превзошли гостей по xG (1.89-0.88), ударам (12:6) и явным голевым моментам (3:1). Спастись позволил удар с лету от Педро Порро и поздний гол Сона с аккуратного паса Кейна.
У «Юнайтед» проблемы на выезде с конкурентами: 1 победа против команд из топ-10
«Манчестер Юнайтед» не только опять упустил преимущество в два мяча (так было с «Севильей»), но и продолжил безрадостную серию против команд из верхней части таблицы.
Просто результаты Тен Хага против нынешней топ-10 в гостях:
❌ 0:4 с «Брентфордом»
❌ 3:6 с «Ман Сити»
❌ 1:3 с «Астон Виллой»
✅ 2:1 с «Фулхэмом»
❌ 2:3 с «Арсеналом»
❌ 0:7 с «Ливерпулем»
❌ 0:2 с «Ньюкаслом»
🤝 2:2 с «Тоттенхэмом»
Кейн + Сон: суперсвязка «Тоттенхэма» сравнялась с парой Лэмпард – Дрогба
24 – столько голов Сон Хын Мин забил с передач Кейна в АПЛ. Еще один мяч – и дуэт из «Тоттенхэма» обгонит легендарную парочку из «Челси». Ждем уже в этом сезоне.
Таблица Премьер-Лиги
К сожалению для «Тоттенхэма», поджать «Юнайтед» в борьбе за Лигу чемпионов не получилось. Четверка фактически сформирована:
- Дата проведения
- 27 апреля, 22.15, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Голы:
- 0:1 – 7 Санчо, 0:2 – 44 Рэшфорд, 1:2 – 56 Порро, 2:2 – 79 Сон Хын Мин.
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Тоттенхэм –
Форстер, Порро (Данджума, 77), Дайер, Лангле, Ромеро, Перишич (Дэвис, 77), Хейбьерг, Скипп, Сон Хын Мин (Танганга, 87), Кейн, Ришарлисон (Кулусевски, 61).
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Уан-Биссака (Маласиа, 71), Шоу, Линделеф, Диогу Далот, Эриксен (Фред, 61), Каземиро, Бруну Фернандеш, Санчо (Марсьяль, 61), Антони (Вегорст, 71), Рэшфорд.
- Предупреждения:
- Хейбьерг (41), Уан-Биссака (43), Линделеф (59).
Фото: East News/Cal Sport Media via AP Images; Gettyimages.ru/Richard Heathcote
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