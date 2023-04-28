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Вау, камбэк «Тоттенхэма»! Легко пропустили от Санчо и Рэшфорда, а потом не давали «МЮ» дышать

Сон Хын Мин Сон Хын Мин
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Первый матч после позорных 1:6.

«Тоттенхэм» спасся в игре с «Ман Юнайтед» – 2:2.

Хотя первый тайм казался продолжением кошмара с «Ньюкаслом» (1:6), после которого лондонцы пошли на неординарный шаг – увольнение временного тренера Кристиана Стеллини. 

С вновь принявшим команду Райаном Мэйсоном «шпоры» довольно легко пропустили от Джейдона Санчо и набирающего форму Маркуса Рэшфорда. Унылые 0:2 сопровождались свистом домашних фанатов и песнями болельщиков «МЮ» в адрес Кейна: «Увидимся в июне» (намек на летнюю трансферную сагу).

Тем неожиданнее было преимущество «Тоттенхэма» во втором тайме: хозяева превзошли гостей по xG (1.89-0.88), ударам (12:6) и явным голевым моментам (3:1). Спастись позволил удар с лету от Педро Порро и поздний гол Сона с аккуратного паса Кейна. 

У «Юнайтед» проблемы на выезде с конкурентами: 1 победа против команд из топ-10

«Манчестер Юнайтед» не только опять упустил преимущество в два мяча (так было с «Севильей»), но и продолжил безрадостную серию против команд из верхней части таблицы.

Просто результаты Тен Хага против нынешней топ-10 в гостях:

❌ 0:4 с «Брентфордом»

❌ 3:6 с «Ман Сити»

❌ 1:3 с «Астон Виллой»

✅ 2:1 с «Фулхэмом» 

❌ 2:3 с «Арсеналом»

❌ 0:7 с «Ливерпулем»

❌ 0:2 с «Ньюкаслом»

🤝 2:2 с «Тоттенхэмом»

Кейн + Сон: суперсвязка «Тоттенхэма» сравнялась с парой Лэмпард – Дрогба

24 – столько голов Сон Хын Мин забил с передач Кейна в АПЛ. Еще один мяч – и дуэт из «Тоттенхэма» обгонит легендарную парочку из «Челси». Ждем уже в этом сезоне.

Таблица Премьер-Лиги

К сожалению для «Тоттенхэма», поджать «Юнайтед» в борьбе за Лигу чемпионов не получилось. Четверка фактически сформирована:

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 2:2 (0:2, 2:0)
Дата проведения
27 апреля, 22.15, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Санчо, 0:2 – 44 Рэшфорд, 1:2 – 56 Порро, 2:2 – 79 Сон Хын Мин.
ТоттенхэмФорстер, Порро (Данджума, 77), Дайер, Лангле, Ромеро, Перишич (Дэвис, 77), Хейбьерг, Скипп, Сон Хын Мин (Танганга, 87), Кейн, Ришарлисон (Кулусевски, 61).
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака (Маласиа, 71), Шоу, Линделеф, Диогу Далот, Эриксен (Фред, 61), Каземиро, Бруну Фернандеш, Санчо (Марсьяль, 61), Антони (Вегорст, 71), Рэшфорд.
Предупреждения:
Хейбьерг (41), Уан-Биссака (43), Линделеф (59).

Фото: East News/Cal Sport Media via AP Images; Gettyimages.ru/Richard Heathcote

5 комментариев

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Английский_пациент
Только со стадиона. Отличный матч, лишивший нас интриги в борьбе за лч
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Макс237
Я вот хочу обсудить товарища Антони. Вне контекста его трансферной стоимости. На 5 метров не может пас отдать. Фреду тоже огромный привет. Вышел на замену, подурачился откровенно и ничего.. Маласия просто не уровень.
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Alexander Nickitin
четыре хаг шесть хаг семь хаг севилья хаг тотенхэм хаг саморазвитие и философия никакого шарлатанства физруков и токса
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Alexander Nickitin
столько понтов с этим тен шляпом а чем это лучше Сульшера? и сколько потратили денег? купили праймового опорника и все бестолку. вылеты из еврокубков идут рядом с Ньюкаслом сколько потратил Ньюкасл? кто там тренер? такое же гигантское остставание от первого места и от второго тоже. это в сезон когда Ливерпуль и Челси выпали из четверки, да и Тотенхэм заметно ослаб по сравнению с последними годами
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Максим Маслов
Ответ Alexander Nickitin
столько понтов с этим тен шляпом а чем это лучше Сульшера? и сколько потратили денег? купили праймового опорника и все бестолку. вылеты из еврокубков идут рядом с Ньюкаслом сколько потратил Ньюкасл? кто там тренер? такое же гигантское остставание от первого места и от второго тоже. это в сезон когда Ливерпуль и Челси выпали из четверки, да и Тотенхэм заметно ослаб по сравнению с последними годами
да, чем он лучше? Да хоятю бы тем, что у него трофей есть, а у Сульшера нет))
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