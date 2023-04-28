Первый матч после позорных 1:6.

«Тоттенхэм» спасся в игре с «Ман Юнайтед» – 2:2.

Хотя первый тайм казался продолжением кошмара с «Ньюкаслом» (1:6), после которого лондонцы пошли на неординарный шаг – увольнение временного тренера Кристиана Стеллини.

С вновь принявшим команду Райаном Мэйсоном «шпоры» довольно легко пропустили от Джейдона Санчо и набирающего форму Маркуса Рэшфорда. Унылые 0:2 сопровождались свистом домашних фанатов и песнями болельщиков «МЮ» в адрес Кейна: «Увидимся в июне» (намек на летнюю трансферную сагу).

Тем неожиданнее было преимущество «Тоттенхэма» во втором тайме: хозяева превзошли гостей по xG (1.89-0.88), ударам (12:6) и явным голевым моментам (3:1). Спастись позволил удар с лету от Педро Порро и поздний гол Сона с аккуратного паса Кейна.

У «Юнайтед» проблемы на выезде с конкурентами: 1 победа против команд из топ-10

«Манчестер Юнайтед» не только опять упустил преимущество в два мяча (так было с «Севильей»), но и продолжил безрадостную серию против команд из верхней части таблицы.

Просто результаты Тен Хага против нынешней топ-10 в гостях:

❌ 0:4 с «Брентфордом»

❌ 3:6 с «Ман Сити»

❌ 1:3 с «Астон Виллой»

✅ 2:1 с «Фулхэмом»

❌ 2:3 с «Арсеналом»

❌ 0:7 с «Ливерпулем»

❌ 0:2 с «Ньюкаслом»

🤝 2:2 с «Тоттенхэмом»

Кейн + Сон: суперсвязка «Тоттенхэма» сравнялась с парой Лэмпард – Дрогба

24 – столько голов Сон Хын Мин забил с передач Кейна в АПЛ. Еще один мяч – и дуэт из «Тоттенхэма» обгонит легендарную парочку из «Челси». Ждем уже в этом сезоне.

Таблица Премьер-Лиги

К сожалению для «Тоттенхэма», поджать «Юнайтед» в борьбе за Лигу чемпионов не получилось. Четверка фактически сформирована:

Фото: East News/Cal Sport Media via AP Images; Gettyimages.ru/Richard Heathcote