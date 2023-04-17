173 комментария

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Хвича лишил «Наполи» шанса на полуфинал ЛЧ: не забил такой нужный пенальти. «Милан» его вообще закрыл

Милан Милан
Наполи Наполи
Давиде Калабрия Давиде Калабрия
Хвича Кварацхелия Хвича Кварацхелия
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Снова запорол 11-метровый.

До 82-й минуты, когда «Милан» вел у «Наполи» 1:0 в ответном матче и 2:0 по сумме в четвертьфинале Лиги чемпионов, казалось, что исход ясен. Но неаполитанцам достался пенальти за отставленную в падении руку.

Бить пошел Хвича Кварацхелия – и не забил. Вратарь «Милана» Майк Меньян вытащил в своем правом нижнем углу.

Еще острее этот запоротый шанс воспринимается с учетом того, что на третьей добавленной Виктор Осимхен сделал свою часть работы, забил и свел ответный матч к 1:1. Как раз гола Хвичи с 11-метрового и не хватило, чтобы перевести игру в дополнительное время.

А были бы именно новые решающие полчаса благодаря отмене правила выездного гола: еще пару лет назад «Наполи» нужно было бы забивать три, чтобы компенсировать миланский гостевой мяч, теперь при 2:1 перешли бы в овертайм.

Но нет – это вылет «Наполи».

Причем действия лично Хвичи кроме пенальти – нечто неоднозначное.

С одной стороны цифры от Opta звучат достойно: 19 касаний в чужой штрафной (вровень с рекордом сезона от Винисиуса в первой игре с «Челси»), рекордные 18 попыток обыграть с 10 удачными (второй результат сезона), три удара, пять передач под удар.

 

С другой – по сути, большинство финтов ни к чему не привели, прямой оппонент Хвичи, капитан «Милана» Давиде Калабрия, за матч собрал восемь из 14 успешных попыток отбора и по общим впечатлениям совсем не дал грузину развернуть свою магию.

Только в плей-офф Лиги чемпионов для Кварацхелии это уже второй незабитый пенальти, он уже ошибался так в матче с «Айнтрахтом», отбивал Кевин Трапп – там не помешало пройти в 1/4 финала, но все же.

В концовке именно у Хвичи оказался мяч, когда уже истекло добавленное время: был шанс на последнюю угрозу, но Кварацхелия запустил навес по очень высокой траектории – такой, что Майк Меньян решил даже не трогать и просто дал мячу улететь за лицевую.

Итого: у Хвичи за шесть последних матчей в «Наполи» и сборной Грузии (ничья с Норвегией) ни одного результативного действия, в том числе «Милан» на этом отрезке погасил его трижды.

В Серии А большой отрыв, чемпионству ничего не угрожает, а вот отличный шанс в Лиге чемпионов теперь потрачен.

Проход Леау через 3/4 поля, которым он выслал «Наполи» из ЛЧ. Вау!

Фото: East News/Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP; globallookpress.com/Ciro Fusco/Keystone Press Agency, Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency

173 комментария

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МТБ
Хвича, лишил, закрыли...

Хоспади, пацан первый сезон играет в большом клубе, с ним клуб уже сделал столько, сколько не мог сделать с Кавани, Лавеззи, Гамшиком или Игуаином.
Ну сорян, что он по хет-трику каждую игру не делает. Так-то тут вообще говорили, что он ничего не умеет и уровня ФНЛ.
+331
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+304
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Anton Oleksiy
Какие закрыл? Самые опасные моменты были от его сольных проходов
+201
-22
+179
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dimkamelok
Да вы с ума сошли? Человек тащил эту сдувшуюся мертвечину как мог. Вся острота с его фланга шла, а вы вешаете на него незабитый пенальти и неудачный навес на 94 минуте. Пришлось Диаса менять в начале второго тайма, чтобы хоть как-то сдерживать грузина (он всë равно находил свои шансы для обводок и передач). Некрасиво, формируете ложное мнение у людей
+133
-8
+125
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Gio S
Ответ Anton Oleksiy
Какие закрыл? Самые опасные моменты были от его сольных проходов
Лишь бы написать . Хайпануть же надо .
+102
-9
+93
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Gio S
Типо Калабрия один против него оборонялся ) Во втором тайме чётко видно было , как вдвоём встречали его ! И всё равно он прошёл через них и мог забить ! И добавьте что глухую оборону играл Милан ! Такой разбор будто в обычной манере играл , а не в защите всей командой .
+51
-7
+44
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YOKODZUMA
Ответ Советский Комиссар
Первый и очевидно последний сезон на топ уровне
Как узнал?
+39
-6
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Jan Paskel
Выиграл Пиоли, а не Хвича проиграл. Вообще Милан сыграл по классике итальянских команд, как я и предугадал. Даже Тео в атаку выбежал раза 3. Всех закрыли, всё перекрыли. Кьяер сколько верховых выиграл, 10, 20?

Каждый сантиметр газона выжигали, Томори, Тонали, Калабрия. С таким настроем можно победиьь и Ман Сити, правда надо, что б везло.

Ну а Меньян... господа лжесвидетели, Вы уверены, что с Татарушану мы бы не получили 0:5 по сумме? Лучший вратарь, глыба, оплот, основа, стена.
+30
-4
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CherenkovF
Наполи сдувается к концу сезона. Запаса в чемпионате должно хватить. Но игра все уже и хуже. То же самое и у Кварацхелия. Бледная тень самого себя.
А пенальти это не столько мастерство, сколько характер. Хвиче никак нельзя бить пенальти, тем более в такие моменты.
Он игрок мягкий, эмоциональный. Здесь нужен убийца, а не технарь.
Закономерная победа Милана без шансов для Наполи.
+28
-5
+23
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Роман
Осимхен молодец всегда, забил гол. Топовый нап.
А вот Хвиче не везло в игре. Не его день был.
+25
-5
+20
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Мельников Михаил
Ответ Uliss_fc
Просто не месяц Хвичи :)
Астрологи объявили не месяц Хвичи
+19
0
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Gio S
Ответ dimkamelok
Да вы с ума сошли? Человек тащил эту сдувшуюся мертвечину как мог. Вся острота с его фланга шла, а вы вешаете на него незабитый пенальти и неудачный навес на 94 минуте. Пришлось Диаса менять в начале второго тайма, чтобы хоть как-то сдерживать грузина (он всë равно находил свои шансы для обводок и передач). Некрасиво, формируете ложное мнение у людей
Неудачный навес с центра на 94 минуте )) Плюсую чётко всё написали )) Так держали что , когда он получал мяч сразу двое перед ним вставали и особенно это видно было во втором тайме ) И то он через них прорвался .
+20
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Dixon010
Какой-то хейтерский пост) Хвича в целом сыграл хорошо. Так-то его Калабрия не один держал, рядом всегда были Диас/Мессиас или Крунич. При этом пару раз умудрился пройти. А вот с реализацией, конечно, проблемы были. Ну а с пеналем бывает. Вон даже наш дед не забил, а он далеко не пацан, который первый сезон проводит в большом футболе. Другой вопрос почему вообще ему дали бить. Не поклонник грузина, считаю что его сильно переоценивают. Но даже при этом могу назвать его топовым игроком. Просто он не игрок уровня Марадоны, с которым его сравнивают. А до уровня Марадоны далеко не все звёзды футбола дотягивают
+16
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Adamdfdgds
Ответ МТБ
Хвича, лишил, закрыли... Хоспади, пацан первый сезон играет в большом клубе, с ним клуб уже сделал столько, сколько не мог сделать с Кавани, Лавеззи, Гамшиком или Игуаином. Ну сорян, что он по хет-трику каждую игру не делает. Так-то тут вообще говорили, что он ничего не умеет и уровня ФНЛ.
Не преуменьшаю заслуги Хвичи, но когда за Наполи играли перечисленные вами футболисты, то в серии а был мега-клуб в лице Ювентуса. Тот же Игуаин забил 36 голов в сезоне 15/16, но этого все равно не хватило для чемпионства. Настолько был мощен Юве.
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Gio S
Автор вас не смущает тот факт что Ндомбеле привёз гол первый ? И испортил план игры Наполи и поставил команду в позицию отыгрывающей уже два мяча ? Или это так мелочь ? Лучше на Хвичу спихнуть всё и хайпантуть ?
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Gio S
Ответ Super Objectively
Главное что бы морально не сломался после этого ...
Поэтому я был против того что бы он бил пенальти . Нельзя давать неопытному игроку пробивать в таком матче .
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Денис Кателин
Ответ Anton Oleksiy
Какие закрыл? Самые опасные моменты были от его сольных проходов
афтор, а по друго6его и не назовешь, видимо просто на вентилятор решил набросить.
при этом либо не смотрел матч, либо делал это одним известным местом.
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bahmet2012
Ответ Gio S
Неудачный навес с центра на 94 минуте )) Плюсую чётко всё написали )) Так держали что , когда он получал мяч сразу двое перед ним вставали и особенно это видно было во втором тайме ) И то он через них прорвался .
Так 4 матча против него так сыграли. Или так нельзя играть, чтобы выключить лучшего игрока?
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Тюменский медвежонок
зачем Хвичи пенальти дают бить? он так себе их бьет на самом деле... у него уйма других классных качеств, но пенальти в это не входят явно
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Shuller18
Гляньте хотя бы обзор, Хвича там максимум остроты делал, да и чисто по цифрам:
6 ударов, 2 в створ
5 ключевых передач
10!!!! обводок
Пенальти конечно же обидно, но их и великие не забивали. А так отличный матч индивидуально.
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Каха
Критиковать Хвичу конечно нужно и есть за что, но учитывая весь контекст, по моему скромному мнению сваливать все неудачи Наполи на одного него, как минимум неправильно.
Почти 6 таймов Наполи не смог поразить ворота Милана....да есть доля Хвичи в этом, но надо признать что команда и тренер в целом ментально не оказались готовыми играть на таком уровне и не смогли справиться с давлением! К тому же лимит везения, на этом этапе был исчерпан..... травмы, жёлтые, микроэпизоды в матчах где вроде бы мяч должен был залететь в ворота, но никак не шёл.... нельзя сказать откровенно, но осталось впечатление что судьи в обоих матчах спорных ситуациях принимали решения не в пользу Наполи! На этом уровне наверно надо заслужить уважение, при этом Неаполитанцы здесь были впервые!
Всё равно сезон для Наполи можно считать удачным, ¼ лиги чемпионов не добиралась даже команда Диего, надеюсь свой 9 очков они наберут в оставшихся турах и отпраздновать долгосрочное чемпионство, ничего не помешает!
Хочется надеяться что Хвича справиться с давлением и в следующем сезоне вернётся ещё сильнее! Для этого нужно много работать и ещё раз работать, добавить в свои технически арсенал новые элементы и т.д.
Не стоит забывать это первый сезон на таком уровне! Это не в коем случае не оправдание, но кто не портил пенальти, но лишь ребята со стальными яйцами возвращались ещё сильнее!

Всем спасибо, кто искренне болел за Хвичу и критиковал правильно и конструктивно!
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Super Objectively
Главное что бы морально не сломался после этого ...
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Артем Шпачук
Ответ Gio S
Поэтому я был против того что бы он бил пенальти . Нельзя давать неопытному игроку пробивать в таком матче .
У Наполи из опытных на поле,разве что Ди Лоренцо,и то скорее по возрасту, потому что по достижениям,он тоже ещё не достаточно опытный для 1/4 ЛЧ,других вариантов то и не было,был разве что такой же неопытный,но на таком же кураже в этом сезоне Осимхен,но он только вернулся после травмы,и логичнее было дать Хвиче который имеет лучший игровой тонус,к тому же ещё и является штатным пенальтистом команды.И это я ещё не говорю,про то что в этом же матче сверхопытрый победитель ЧМ и ЛЧ Жиру так же смазал,или ему тоже не стоило бить,нужно было кого-нибудь поопытнее поискать,может с трибун 41-летнего Ибрагимовича позвать,который недавно пенальти в Серии А не забил..
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Ruben Zarbabyan
Ответ Gio S
Автор вас не смущает тот факт что Ндомбеле привёз гол первый ? И испортил план игры Наполи и поставил команду в позицию отыгрывающей уже два мяча ? Или это так мелочь ? Лучше на Хвичу спихнуть всё и хайпантуть ?
привёз, потеряв мяч в чужой трети?))
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Юрий Кечко
Ответ Роман Герасимов
Он уже играл в Локомотиве, который точно не меньше Наполи по европейским меркам)
Что прости ?
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Marduhai
В нашем футболе совершенно некого раскручивать и делать героем... Про питерскую толпу бразилов во главе с Семаком можно, конечно, сочинять оды, но они вызывают лишь раздражение у общества, поскольку все понимают - идёт пустое выбрасывание средств в пустоту. Хамоватый Валера с его тремя паспортами, равно как и такой же хамоватый рукоблуд Дзюба также далеки от образцов... Вот и остаются середняк по французском футболе Головин и Хвича. Поэтому яркий технарь-грузин, на сегодня, единственный по поводу кого наши комментаторы по всем СМИ и интернету могут петь дифирамбы. Но сейчас начинаются моменты истины и реальность оценок Хвичи, скорее всего, будет более здравой и более скромной.
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