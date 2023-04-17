173 комментария

Снова запорол 11-метровый.

До 82-й минуты, когда «Милан» вел у «Наполи» 1:0 в ответном матче и 2:0 по сумме в четвертьфинале Лиги чемпионов, казалось, что исход ясен. Но неаполитанцам достался пенальти за отставленную в падении руку.

Бить пошел Хвича Кварацхелия – и не забил. Вратарь «Милана» Майк Меньян вытащил в своем правом нижнем углу.

Еще острее этот запоротый шанс воспринимается с учетом того, что на третьей добавленной Виктор Осимхен сделал свою часть работы, забил и свел ответный матч к 1:1. Как раз гола Хвичи с 11-метрового и не хватило, чтобы перевести игру в дополнительное время.

А были бы именно новые решающие полчаса благодаря отмене правила выездного гола: еще пару лет назад «Наполи» нужно было бы забивать три, чтобы компенсировать миланский гостевой мяч, теперь при 2:1 перешли бы в овертайм.

Но нет – это вылет «Наполи».

Причем действия лично Хвичи кроме пенальти – нечто неоднозначное.

С одной стороны цифры от Opta звучат достойно: 19 касаний в чужой штрафной (вровень с рекордом сезона от Винисиуса в первой игре с «Челси»), рекордные 18 попыток обыграть с 10 удачными (второй результат сезона), три удара, пять передач под удар.

С другой – по сути, большинство финтов ни к чему не привели, прямой оппонент Хвичи, капитан «Милана» Давиде Калабрия, за матч собрал восемь из 14 успешных попыток отбора и по общим впечатлениям совсем не дал грузину развернуть свою магию.

Только в плей-офф Лиги чемпионов для Кварацхелии это уже второй незабитый пенальти, он уже ошибался так в матче с «Айнтрахтом», отбивал Кевин Трапп – там не помешало пройти в 1/4 финала, но все же.

В концовке именно у Хвичи оказался мяч, когда уже истекло добавленное время: был шанс на последнюю угрозу, но Кварацхелия запустил навес по очень высокой траектории – такой, что Майк Меньян решил даже не трогать и просто дал мячу улететь за лицевую.

Итого: у Хвичи за шесть последних матчей в «Наполи» и сборной Грузии (ничья с Норвегией) ни одного результативного действия, в том числе «Милан» на этом отрезке погасил его трижды.

В Серии А большой отрыв, чемпионству ничего не угрожает, а вот отличный шанс в Лиге чемпионов теперь потрачен.

Фото: East News/Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP; globallookpress.com/Ciro Fusco/Keystone Press Agency, Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency