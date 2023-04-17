173 комментария

Хвича лишил «Наполи» шанса на полуфинал ЛЧ: не забил такой нужный пенальти. «Милан» его вообще закрыл
Снова запорол 11-метровый.
До 82-й минуты, когда «Милан» вел у «Наполи» 1:0 в ответном матче и 2:0 по сумме в четвертьфинале Лиги чемпионов, казалось, что исход ясен. Но неаполитанцам достался пенальти за отставленную в падении руку.
Бить пошел Хвича Кварацхелия – и не забил. Вратарь «Милана» Майк Меньян вытащил в своем правом нижнем углу.
Еще острее этот запоротый шанс воспринимается с учетом того, что на третьей добавленной Виктор Осимхен сделал свою часть работы, забил и свел ответный матч к 1:1. Как раз гола Хвичи с 11-метрового и не хватило, чтобы перевести игру в дополнительное время.
А были бы именно новые решающие полчаса благодаря отмене правила выездного гола: еще пару лет назад «Наполи» нужно было бы забивать три, чтобы компенсировать миланский гостевой мяч, теперь при 2:1 перешли бы в овертайм.
Но нет – это вылет «Наполи».
Причем действия лично Хвичи кроме пенальти – нечто неоднозначное.
С одной стороны цифры от Opta звучат достойно: 19 касаний в чужой штрафной (вровень с рекордом сезона от Винисиуса в первой игре с «Челси»), рекордные 18 попыток обыграть с 10 удачными (второй результат сезона), три удара, пять передач под удар.
С другой – по сути, большинство финтов ни к чему не привели, прямой оппонент Хвичи, капитан «Милана» Давиде Калабрия, за матч собрал восемь из 14 успешных попыток отбора и по общим впечатлениям совсем не дал грузину развернуть свою магию.
Только в плей-офф Лиги чемпионов для Кварацхелии это уже второй незабитый пенальти, он уже ошибался так в матче с «Айнтрахтом», отбивал Кевин Трапп – там не помешало пройти в 1/4 финала, но все же.
В концовке именно у Хвичи оказался мяч, когда уже истекло добавленное время: был шанс на последнюю угрозу, но Кварацхелия запустил навес по очень высокой траектории – такой, что Майк Меньян решил даже не трогать и просто дал мячу улететь за лицевую.
Итого: у Хвичи за шесть последних матчей в «Наполи» и сборной Грузии (ничья с Норвегией) ни одного результативного действия, в том числе «Милан» на этом отрезке погасил его трижды.
В Серии А большой отрыв, чемпионству ничего не угрожает, а вот отличный шанс в Лиге чемпионов теперь потрачен.
Проход Леау через 3/4 поля, которым он выслал «Наполи» из ЛЧ. Вау!
Фото: East News/Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP; globallookpress.com/Ciro Fusco/Keystone Press Agency, Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency
Хоспади, пацан первый сезон играет в большом клубе, с ним клуб уже сделал столько, сколько не мог сделать с Кавани, Лавеззи, Гамшиком или Игуаином.
Ну сорян, что он по хет-трику каждую игру не делает. Так-то тут вообще говорили, что он ничего не умеет и уровня ФНЛ.
Каждый сантиметр газона выжигали, Томори, Тонали, Калабрия. С таким настроем можно победиьь и Ман Сити, правда надо, что б везло.
Ну а Меньян... господа лжесвидетели, Вы уверены, что с Татарушану мы бы не получили 0:5 по сумме? Лучший вратарь, глыба, оплот, основа, стена.
А пенальти это не столько мастерство, сколько характер. Хвиче никак нельзя бить пенальти, тем более в такие моменты.
Он игрок мягкий, эмоциональный. Здесь нужен убийца, а не технарь.
Закономерная победа Милана без шансов для Наполи.
А вот Хвиче не везло в игре. Не его день был.
при этом либо не смотрел матч, либо делал это одним известным местом.
6 ударов, 2 в створ
5 ключевых передач
10!!!! обводок
Пенальти конечно же обидно, но их и великие не забивали. А так отличный матч индивидуально.
Почти 6 таймов Наполи не смог поразить ворота Милана....да есть доля Хвичи в этом, но надо признать что команда и тренер в целом ментально не оказались готовыми играть на таком уровне и не смогли справиться с давлением! К тому же лимит везения, на этом этапе был исчерпан..... травмы, жёлтые, микроэпизоды в матчах где вроде бы мяч должен был залететь в ворота, но никак не шёл.... нельзя сказать откровенно, но осталось впечатление что судьи в обоих матчах спорных ситуациях принимали решения не в пользу Наполи! На этом уровне наверно надо заслужить уважение, при этом Неаполитанцы здесь были впервые!
Всё равно сезон для Наполи можно считать удачным, ¼ лиги чемпионов не добиралась даже команда Диего, надеюсь свой 9 очков они наберут в оставшихся турах и отпраздновать долгосрочное чемпионство, ничего не помешает!
Хочется надеяться что Хвича справиться с давлением и в следующем сезоне вернётся ещё сильнее! Для этого нужно много работать и ещё раз работать, добавить в свои технически арсенал новые элементы и т.д.
Не стоит забывать это первый сезон на таком уровне! Это не в коем случае не оправдание, но кто не портил пенальти, но лишь ребята со стальными яйцами возвращались ещё сильнее!
Всем спасибо, кто искренне болел за Хвичу и критиковал правильно и конструктивно!