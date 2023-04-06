7 комментариев

«Реал» разнес «Барсу» 4:0! И впервые за 9 лет вышел в финал Кубка
Вот это мощь.
«Мадрид» уверенно взял последнее класико сезона – 4:0 на «Камп Ноу» и первая победа над «Барсой» в 2023-м.
Весь первый тайм каталонцы смотрелись привлекательнее, но это же «Реал»: под конец тайма гости каталонцев поймали на контратаке, Бензема отыгрался с Винисиусом, тот пробил слабенько, но Тер Стеген и Кунде мяч не догнали. Тем более Карим уже бежал добивать.
После перерыва «Реал» быстро закинул второй: успешный прессинг, проход Модрича и шикарный пас на Бензема – вот и 2:0!
«Барса» поплыла, а на 59-й минуте еще и получила пенальти: Кессиэ наступил на ногу Вини в штрафной, а Бензема спокойно реализовал. Реактивный дубль!
За 10 минут до конца основного времени Бензема и вовсе оформил хет-трик. Француз невероятен, но пас Винисиуса – что-то на грани фантастики: резко и элегантно перекинул мяч с одной ноги на другую и идеально выкатил на Карима.
Такое никак нельзя было не забивать.
После этого игра нагрелась: на поле постоянно происходили стычки, летели желтые карточки, хотя и обошлось без удалений. «Мадрид» так и не позволил хозяевам что-то придумать.
«Барса» не заслуживала поражения после первого тайма. У нас были шансы, но первый гол морально сломал нас, – грустит Серджи Роберто. – В перерыве мы верили, что все хорошо, а они забили второй и изменили ход матча. Первый гол просто влияет на тебя эмоционально, а второй ломает боевой дух, и восстановиться всегда тяжело. Это позор, но мы должны продолжать. Мы идем к победе в Ла Лиге. Это поражение не повлияет на нас».
Хотя 0:4 – мощная пощечина.
«Реал» в финале Кубка – впервые за 9 лет!
Важнейший момент.
• Впервые за 9 лет «Мадрид» сыграет в финале Кубка Короля! В сезоне-2013/14 переиграли «Барсу» 2:1 – и после этого не показывались в решающих играх: полуфинал сезона-2018/19 меркнет на фоне вылетов от «Леганеса» и «Альякояно». Да, такое тоже было.
• «Реал» давно не громил «Барсу»: мадридцы одержали крупнейшую победу в класико в XXI веке, в последний раз «Мадрид» выигрывали у каталонцев с разницей как минимум в 4 мяча 7 января 1995-го – тогда было 5:0. В гостях «Реал» в последний раз так побеждал 27 января 1963-го – 5:1.
• Отдельно про крутость Карима Бензема: с «Барсой» он сделал хет-трик, причем второй подряд, ведь до этого прошелся по «Вальядолиду» за 7 минут. В этом году Бензема в суперформе – положил аж 19 голов, больше только у Рэшфорда (20).
• Бензема стал четвертым бомбардиром в истории класико – 16 голов. Француз уже опередил Рауля, а дальше только небожители: Альфредо ди Стефано и Криштиану Роналду идут вровень с 18-ю голами, впереди всех Лео Месси – 26 мячей.
• Бензема – первый игрок «Реала» с 1995-го, оформивший хет-трик в класико. Последним стал Иван Саморано, а конкретно на «Камп Ноу» три гола забивал еще Ференц Пушкаш в 1963-м!
С кем и когда играть в финале?
Кубок Короля разыграют 6 мая – традиционно на «Олимпийском» в Севилье.
Соперник «Реала» по финалу – скромная «Осасуна» тренера Хагобы Аррасате, которая в полуфинале прошла «Атлетик» из Бильбао в дополнительное время: после домашних 1:0 с таким же счетом ушли в овертаймы, на 116-й минуте 24-летний местный воспитанник Пабло Ибаньес забил победный.
Это первый финал «Осасуны» за 19 лет, а ведь всего два года назад клуб шел в зоне вылета и думал уволить тренера. Но Аррасате доверились: теперь команда борется за еврокубки, а Карло Анчелотти открыто говорит, что хочет сыграть именно с «Осасуной» в решающем матче.
И вот шанс выпал.
- Дата проведения
- 5 апреля, 22.00, «Камп Ноу»
- Голы:
- 0:1 – 45 Винисиус Жуниор, 0:2 – 50 Бензема, 0:3 – 58, пенальти Бензема, 0:4 – 80 Бензема.
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Барселона –
тер Стеген, Араухо, Алонсо (Эрик Гарсия, 66), Кунде, Бальде, Серджи Роберто, Бускетс, Кессиэ (Фати, 59), Гави, Рафинья (Ферран Торрес, 66), Левандовски.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Камавинга, Модрич (Тчуамени, 87), Кроос, Вальверде, Винисиус Жуниор (Себальос, 85), Родриго (Асенсио, 73), Бензема (Начо, 89).
- Предупреждения:
- Серджи Роберто (10), Хави (16), Винисиус Жуниор (26), Гави (26), Эрик Гарсия (67), Карвахаль (71), Ферран Торрес (76), Араухо (84), Алаба (86), Бальде (86), Милитао (88), Фати (90).
Фото: East News/AP Photo/Joan Mateu Parra; Gettyimages.ru/Eric Alonso, Manuel Serrano Arce
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