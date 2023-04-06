7 комментариев

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«Реал» разнес «Барсу» 4:0! И впервые за 9 лет вышел в финал Кубка

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Вот это мощь.

«Мадрид» уверенно взял последнее класико  сезона – 4:0 на «Камп Ноу» и первая победа над «Барсой» в 2023-м.

Весь первый тайм каталонцы смотрелись привлекательнее, но это же «Реал»: под конец тайма гости каталонцев поймали на контратаке, Бензема отыгрался с Винисиусом, тот пробил слабенько, но Тер Стеген и Кунде мяч не догнали. Тем более Карим уже бежал добивать.

После перерыва «Реал» быстро закинул второй: успешный прессинг, проход Модрича и шикарный пас на Бензема – вот и 2:0!

«Барса» поплыла, а на 59-й минуте еще и получила пенальти: Кессиэ наступил на ногу Вини в штрафной, а Бензема спокойно реализовал. Реактивный дубль!

За 10 минут до конца основного времени Бензема и вовсе оформил хет-трик. Француз невероятен, но пас Винисиуса – что-то на грани фантастики: резко и элегантно перекинул мяч с одной ноги на другую и идеально выкатил на Карима.

Такое никак нельзя было не забивать.

После этого игра нагрелась: на поле постоянно происходили стычки, летели желтые карточки, хотя и обошлось без удалений. «Мадрид» так и не позволил хозяевам что-то придумать.

«Барса» не заслуживала поражения после первого тайма. У нас были шансы, но первый гол морально сломал нас, – грустит Серджи Роберто. – В перерыве мы верили, что все хорошо, а они забили второй и изменили ход матча. Первый гол просто влияет на тебя эмоционально, а второй ломает боевой дух, и восстановиться всегда тяжело. Это позор, но мы должны продолжать. Мы идем к победе в Ла Лиге. Это поражение не повлияет на нас».

Хотя 0:4 – мощная пощечина.

«Реал» в финале Кубка – впервые за 9 лет!

Важнейший момент.

• Впервые за 9 лет «Мадрид» сыграет в финале Кубка Короля! В сезоне-2013/14 переиграли «Барсу» 2:1 – и после этого не показывались в решающих играх: полуфинал сезона-2018/19 меркнет на фоне вылетов от «Леганеса» и «Альякояно». Да, такое тоже было.

• «Реал» давно не громил «Барсу»: мадридцы одержали крупнейшую победу в класико в XXI веке, в последний раз «Мадрид» выигрывали у каталонцев с разницей как минимум в 4 мяча 7 января 1995-го – тогда было 5:0. В гостях «Реал» в последний раз так побеждал 27 января 1963-го – 5:1.

• Отдельно про крутость Карима Бензема: с «Барсой» он сделал хет-трик, причем второй подряд, ведь до этого прошелся по «Вальядолиду» за 7 минут. В этом году Бензема в суперформе – положил аж 19 голов, больше только у Рэшфорда (20).

• Бензема стал четвертым бомбардиром в истории класико – 16 голов. Француз уже опередил Рауля, а дальше только небожители: Альфредо ди Стефано и Криштиану Роналду идут вровень с 18-ю голами, впереди всех Лео Месси – 26 мячей.

• Бензема – первый игрок «Реала» с 1995-го, оформивший хет-трик в класико. Последним стал Иван Саморано, а конкретно на «Камп Ноу» три гола забивал еще Ференц Пушкаш в 1963-м!

С кем и когда играть в финале?

Кубок Короля разыграют 6 мая – традиционно на «Олимпийском» в Севилье.

Соперник «Реала» по финалу – скромная «Осасуна» тренера Хагобы Аррасате, которая в полуфинале прошла «Атлетик» из Бильбао в дополнительное время: после домашних 1:0 с таким же счетом ушли в овертаймы, на 116-й минуте 24-летний местный воспитанник Пабло Ибаньес забил победный.

Это первый финал «Осасуны» за 19 лет, а ведь всего два года назад клуб шел в зоне вылета и думал уволить тренера. Но Аррасате доверились: теперь команда борется за еврокубки, а Карло Анчелотти открыто говорит, что хочет сыграть именно с «Осасуной» в решающем матче.

И вот шанс выпал.

Барселона – Реал Мадрид 0:4 (0:1, 0:3)
Дата проведения
5 апреля, 22.00, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 45 Винисиус Жуниор, 0:2 – 50 Бензема, 0:3 – 58, пенальти Бензема, 0:4 – 80 Бензема.
Барселонатер Стеген, Араухо, Алонсо (Эрик Гарсия, 66), Кунде, Бальде, Серджи Роберто, Бускетс, Кессиэ (Фати, 59), Гави, Рафинья (Ферран Торрес, 66), Левандовски.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Камавинга, Модрич (Тчуамени, 87), Кроос, Вальверде, Винисиус Жуниор (Себальос, 85), Родриго (Асенсио, 73), Бензема (Начо, 89).
Предупреждения:
Серджи Роберто (10), Хави (16), Винисиус Жуниор (26), Гави (26), Эрик Гарсия (67), Карвахаль (71), Ферран Торрес (76), Араухо (84), Алаба (86), Бальде (86), Милитао (88), Фати (90).

Фото: East News/AP Photo/Joan Mateu Parra; Gettyimages.ru/Eric Alonso, Manuel Serrano Arce

7 комментариев

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Nico Colomina
Беeeeeeeeнзеeeeeма!!!!
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AstaAsta
Нормально же подряд обыгрывали Реал, стоило только запустить кричалку про Месси по стадиону - так сразу же и влипли. Но веселье только начинается походу для Мадрида раз возвращается Лео…
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xjjs4rmqv8
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Ригоберку никто не видел?
С Агуэро заливают горе спиртом
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Ригоберку никто не видел?
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Aleksandr Bogachev
Бензема космически хорош.
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Qarasik
Унижением бчк доволен. Банкротные много кукарекали последнее время.
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Syndycate
Когда перестали поступать платежи Негрейре)
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