27 комментариев

В других топ-лигах нет таких запретов.

Рамадан играет все большую роль в футболе – в некоторых лигах делают паузы на перекус, чтобы помочь соблюдающим пост футболистам восстановить запас энергии. Но не везде – например, судейский комитет Федерации футбола Франции пообещал штрафовать судей, если они задержат игру из-за футболистов-мусульман. Такое письмо направили арбитрам:

«До сведения FFF была доведена информация о перерывах в матчах для перекусов в Рамадан. Эти перерывы не соответствуют положениям устава FFF.

Федерация и ее органы отвечают за миссию государственной службы, делегированную государством, защищают основные ценности Французской Республики и должны предотвращать любую дискриминацию или оскорбление достоинства человека, в частности, по причине его политических и религиозных убеждений.

Любое лицо, нарушающее эти положения, будет подвергнуто дисциплинарному и/или законодательному преследованию. Любые политические, идеологические, религиозные или профсоюзные выступления или проявления запрещены».

Да-да, в этом заявлении сложно уловить логику.

Удивительно, что такой запрет действует во Франции, где живет и играет в футбол значительное количество мусульман. Но так – не везде.

• В Англии ровно наоборот – там судьям рекомендовали еще до начала матчей определять футболистов, которым может понадобиться пауза, и вместе с ними рассчитывать ее продолжительность. В это время футболисты смогут выпить воды и принять энергетические гели или добавки. Подобные остановки уже были в прошлые годы, но не централизованно.

• В прошлом году в Бундеслиге прервали игру «Майнца» и «Аугсбурга» с заходом солнца для перекуса. Однако никаких официальных рекомендации на этот счет там нет.

А что такое Рамадан?

Это девятый месяц исламского календаря, священный месяц, в течение которого верующим запрещено есть и пить в период между рассветом и закатом. Он отмечается мусульманами как месяц поста, молитв, размышлений и общения. В этом году он начнется 22 марта и продлится до вечера 21 апреля.

Рамадан – один из пяти столпов ислама, обязательных для соблюдения всеми верующими мусульманами. Рамадан – это не только про еду и питье, он включает в себя отказ от вредных привычек, интимной близости и негативных мыслей. Также в это время принято совершать благие дела: кормить бедных и больных, помогать старикам и прочее.

В этот месяц мусульмане подходят к исполнению молитв более ответственно, чем в обычные месяцы, читают Коран, совершают добрые дела, раздают добровольную и обязательную милостыни.

А футболистам обязательно его соблюдать?

На самом деле в исламе есть множество послаблений для соблюдающих пост. Например, день поста можно перенести, проведя его в режиме Рамадана по окончании священного месяца. Еще одно послабление – футболистов можно отнести к категории путников. Это люди, которые находятся далеко от дома (90 километров) или в пути. Еще можно накормить бедняков за каждый пропущенный день Рамадана.

В общем, варианты для несоблюдения без нарушений религиозный традиций есть. От поста также освобождаются несовершеннолетние, старики, больные, беременные и кормящие женщины и женщины в период менструации. Но футболистов, понятное дело, это не касается.

Фото: globallookpress.com/Fred De Noyelle