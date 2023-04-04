27 комментариев

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Во Франции накажут судей за паузы на перекус во время Рамадана. Очень жестко

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В других топ-лигах нет таких запретов.

Рамадан играет все большую роль в футболе – в некоторых лигах делают паузы на перекус, чтобы помочь соблюдающим пост футболистам восстановить запас энергии. Но не везде – например, судейский комитет Федерации футбола Франции пообещал штрафовать судей, если они задержат игру из-за футболистов-мусульман. Такое письмо направили арбитрам:

«До сведения FFF была доведена информация о перерывах в матчах для перекусов в Рамадан. Эти перерывы не соответствуют положениям устава FFF.

Федерация и ее органы отвечают за миссию государственной службы, делегированную государством, защищают основные ценности Французской Республики и должны предотвращать любую дискриминацию или оскорбление достоинства человека, в частности, по причине его политических и религиозных убеждений.

Любое лицо, нарушающее эти положения, будет подвергнуто дисциплинарному и/или законодательному преследованию. Любые политические, идеологические, религиозные или профсоюзные выступления или проявления запрещены».

Да-да, в этом заявлении сложно уловить логику. 

Удивительно, что такой запрет действует во Франции, где живет и играет в футбол значительное количество мусульман. Но так – не везде.

• В Англии ровно наоборот – там судьям рекомендовали еще до начала матчей определять футболистов, которым может понадобиться пауза, и вместе с ними рассчитывать ее продолжительность. В это время футболисты смогут выпить воды и принять энергетические гели или добавки. Подобные остановки уже были в прошлые годы, но не централизованно. 

• В прошлом году в Бундеслиге прервали игру «Майнца» и «Аугсбурга» с заходом солнца для перекуса. Однако никаких официальных рекомендации на этот счет там нет. 

А что такое Рамадан?

Это девятый месяц исламского календаря, священный месяц, в течение которого верующим запрещено есть и пить в период между рассветом и закатом. Он отмечается мусульманами как месяц поста, молитв, размышлений и общения. В этом году он начнется 22 марта и продлится до вечера 21 апреля.

Рамадан – один из пяти столпов ислама, обязательных для соблюдения всеми верующими мусульманами. Рамадан – это не только про еду и питье, он включает в себя отказ от вредных привычек, интимной близости и негативных мыслей. Также в это время принято совершать благие дела: кормить бедных и больных, помогать старикам и прочее.

В этот месяц мусульмане подходят к исполнению молитв более ответственно, чем в обычные месяцы, читают Коран, совершают добрые дела, раздают добровольную и обязательную милостыни.

А футболистам обязательно его соблюдать?

На самом деле в исламе есть множество послаблений для соблюдающих пост. Например, день поста можно перенести, проведя его в режиме Рамадана по окончании священного месяца. Еще одно послабление – футболистов можно отнести к категории путников. Это люди, которые находятся далеко от дома (90 километров) или в пути. Еще можно накормить бедняков за каждый пропущенный день Рамадана.

В общем, варианты для несоблюдения без нарушений религиозный традиций есть. От поста также освобождаются несовершеннолетние, старики, больные, беременные и кормящие женщины и женщины в период менструации. Но футболистов, понятное дело, это не касается.

Футбол в Рамадан. Как футболисты соблюдают пост, продолжая играть в футбол

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Фото: globallookpress.com/Fred De Noyelle

27 комментариев

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Ответ Санитар-волк
То есть, "в дневное время есть и пить нельзя", но если хочется - то можно? Вообще, это похоже на игру с богом в поддавки.
Ну как с богом... Скорее это сделка с собственной совестью, учитывая, что все эти посты должны вести к духовному очищению.

При этом во всяких религиозных запретах столько исключений, что мама дорогая... В особенности для необычных статусом людей, так сказать.
Как говорится, закон, что паутина: комар запутается, а шмель проскочит. А обычные пусть слушают, что им втирают религиозные деятели
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Вася И
Ответ rwsm
Есть время перед матчем, есть время спустя 45 минут матча - перерыв, и есть время после матча. Все правильно сделали, нет смысла в этих паузах
ты попробуй лишние 45 мин продержаться без еды
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Bolvan
Ответ Спартак-лучшая команда России
Во время ЧМ они с уважением громили города? Особенно алжирцы и марокканцы
Страна светская
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Санитар-волк
Ответ Vlad
В Исламе нет принуждения. Если в отличие от английской футбольной ассоциации у французской ума нет, то пусть тогда футболисты в дни матчей пропускают, затем в другой месяц воздадут долг. Хотя во Франции очень много футболистов мусульман. Можно было пойти навстречу.
А при чём тут "ум"? Они сами выбрали свой путь, почему под них должны все подстраиваться?
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Санитар-волк
Ответ BT
"Удивительно, что такой запрет действует во Франции, где живет и играет в футбол значительное количество мусульман. " Именно поэтому такой запрет там и введен. Концепция "светскости" (фр. laïcité) во Франции весьма специфическая. Сами французы иногда откровенно признаются, против кого она сейчас направлена.
и против кого? Вообще, в чём специфика?
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Спартак-лучшая команда России
Ответ Bolvan
Так страна Светская 🤡 🤡
Во время ЧМ они с уважением громили города? Особенно алжирцы и марокканцы
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Санитар-волк
То есть, "в дневное время есть и пить нельзя", но если хочется - то можно? Вообще, это похоже на игру с богом в поддавки.
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Спартак-лучшая команда России
Ответ Bolvan
Чувак нужно уважать обычаи и традиции всех религий
И города разрешать громить
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Metalloid
Можент кто-то наконец поймёт, что будет, если меньшинство будет пытаться навязывать большинству свои правила. Во всяком случае везде и во всём должно быть так.
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mootoo
Ответ Your Friend
можно, но они вряд ли держат пост и чрезмерно наполненный желудок во время интенсивного бега вряд ли способствует комфортному состоянию, самочувствию
ну мож там энергетик какой или еще какую легальную химозу
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ВладимирНеПутин
Ответ Bolvan
Чувак нужно уважать обычаи и традиции всех религий
Не нужно свои обычаи в другой стране и культуре демонстрировать, где эта религия не родная, так сказать. Когда не мусульмане посещают мусульманские страны, они так же должны принимать и соблюдать местные обычаи, правила, традиции.
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Your Friend
Ответ mootoo
а в Англии футболистам немусульманам можно похавать во время перекуса для мусульман?
можно, но они вряд ли держат пост и чрезмерно наполненный желудок во время интенсивного бега вряд ли способствует комфортному состоянию, самочувствию
+1
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FC KARHU
Ответ Alexander Kochet
Наказывать (или депортировать) рамаданопричастных обратно в свои кишлаки/пустыни из светской страны
Ты хотя бы в курсе, что "светскость" не подразумевает удаление религии из жизни людей? И уж точно не подразумевает наказание или депортацию за свои религиозные убеждения.
+3
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mootoo
а в Англии футболистам немусульманам можно похавать во время перекуса для мусульман?
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МАГА 123
Ну вот Исламизация пришла и в футбольный мир, раньше в футболе не было такого, что судьям давали указания на остановку игры, это новые тенденции, скоро молиться разрешат на поле
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Bolvan
Ответ Alexander Kochet
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Так страна Светская 🤡 🤡
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Alexander Kochet
Наказывать (или депортировать) рамаданопричастных обратно в свои кишлаки/пустыни из светской страны
+4
-6
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Alexander Kochet
Ответ Bolvan
Чувак нужно уважать обычаи и традиции всех религий
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Bolvan
Ответ Давид Agabekyan
А ещё правила игры. Там такого не предусмотрено.
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Давид Agabekyan
Ответ Bolvan
Чувак нужно уважать обычаи и традиции всех религий
А ещё правила игры. Там такого не предусмотрено.
+18
-2
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Bolvan
Ответ rwsm
Есть время перед матчем, есть время спустя 45 минут матча - перерыв, и есть время после матча. Все правильно сделали, нет смысла в этих паузах
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+4
-18
-14
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Jii Gee
Поддерживаю! А то уже правила под себя стали переделывать, скоро начнут указывать как жить.
+2
-1
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Bahmut
Правильно, нечего футбол в цирк превращать, а то со временем будем лицезреть во время матча:
- мусульманин с православным жрут и пью на бровке потому что у одного Рамадан у другого Великий Пост, в центре поля сидит иудей у него суббота, а в воротах Тутуку Бинга Бонга жрет резервного арбитра, он людоед, они вообще вымирающий вид.
+19
-4
+15
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Vlad
Запрещено любое выступление, и это только к мусульманам, или христианам и иудеям относится? Если эта дискриминация направлена против мусульман, то пусть ждут адекватной реакции от радикалов
0
-1
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Vlad
В Исламе нет принуждения. Если в отличие от английской футбольной ассоциации у французской ума нет, то пусть тогда футболисты в дни матчей пропускают, затем в другой месяц воздадут долг. Хотя во Франции очень много футболистов мусульман. Можно было пойти навстречу.
0
-2
-2
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