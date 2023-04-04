27 комментариев

Во Франции накажут судей за паузы на перекус во время Рамадана. Очень жестко
В других топ-лигах нет таких запретов.
Рамадан играет все большую роль в футболе – в некоторых лигах делают паузы на перекус, чтобы помочь соблюдающим пост футболистам восстановить запас энергии. Но не везде – например, судейский комитет Федерации футбола Франции пообещал штрафовать судей, если они задержат игру из-за футболистов-мусульман. Такое письмо направили арбитрам:
«До сведения FFF была доведена информация о перерывах в матчах для перекусов в Рамадан. Эти перерывы не соответствуют положениям устава FFF.
Федерация и ее органы отвечают за миссию государственной службы, делегированную государством, защищают основные ценности Французской Республики и должны предотвращать любую дискриминацию или оскорбление достоинства человека, в частности, по причине его политических и религиозных убеждений.
Любое лицо, нарушающее эти положения, будет подвергнуто дисциплинарному и/или законодательному преследованию. Любые политические, идеологические, религиозные или профсоюзные выступления или проявления запрещены».
Да-да, в этом заявлении сложно уловить логику.
Удивительно, что такой запрет действует во Франции, где живет и играет в футбол значительное количество мусульман. Но так – не везде.
• В Англии ровно наоборот – там судьям рекомендовали еще до начала матчей определять футболистов, которым может понадобиться пауза, и вместе с ними рассчитывать ее продолжительность. В это время футболисты смогут выпить воды и принять энергетические гели или добавки. Подобные остановки уже были в прошлые годы, но не централизованно.
• В прошлом году в Бундеслиге прервали игру «Майнца» и «Аугсбурга» с заходом солнца для перекуса. Однако никаких официальных рекомендации на этот счет там нет.
А что такое Рамадан?
Это девятый месяц исламского календаря, священный месяц, в течение которого верующим запрещено есть и пить в период между рассветом и закатом. Он отмечается мусульманами как месяц поста, молитв, размышлений и общения. В этом году он начнется 22 марта и продлится до вечера 21 апреля.
Рамадан – один из пяти столпов ислама, обязательных для соблюдения всеми верующими мусульманами. Рамадан – это не только про еду и питье, он включает в себя отказ от вредных привычек, интимной близости и негативных мыслей. Также в это время принято совершать благие дела: кормить бедных и больных, помогать старикам и прочее.
В этот месяц мусульмане подходят к исполнению молитв более ответственно, чем в обычные месяцы, читают Коран, совершают добрые дела, раздают добровольную и обязательную милостыни.
А футболистам обязательно его соблюдать?
На самом деле в исламе есть множество послаблений для соблюдающих пост. Например, день поста можно перенести, проведя его в режиме Рамадана по окончании священного месяца. Еще одно послабление – футболистов можно отнести к категории путников. Это люди, которые находятся далеко от дома (90 километров) или в пути. Еще можно накормить бедняков за каждый пропущенный день Рамадана.
В общем, варианты для несоблюдения без нарушений религиозный традиций есть. От поста также освобождаются несовершеннолетние, старики, больные, беременные и кормящие женщины и женщины в период менструации. Но футболистов, понятное дело, это не касается.
Футбол в Рамадан. Как футболисты соблюдают пост, продолжая играть в футбол
Бензема, Мане и Марез зажигали в полуфиналах ЛЧ во время Рамадана. Как месяц поста влияет на организм спортсменов
Фото: globallookpress.com/Fred De Noyelle
При этом во всяких религиозных запретах столько исключений, что мама дорогая... В особенности для необычных статусом людей, так сказать.
Как говорится, закон, что паутина: комар запутается, а шмель проскочит. А обычные пусть слушают, что им втирают религиозные деятели
- мусульманин с православным жрут и пью на бровке потому что у одного Рамадан у другого Великий Пост, в центре поля сидит иудей у него суббота, а в воротах Тутуку Бинга Бонга жрет резервного арбитра, он людоед, они вообще вымирающий вид.