11 комментариев

У игрока «Кордобы» остановилось сердце во время матча. Пугающие минуты из Испании
Брат Немани Гуделя.
Что-то страшное стряслось в третьем дивизионе Испании: в игре с «Расинг Феррель» едва не погиб 25-летний защитник «Кордобы» Драгиша Гудель.
На 11-й минуте игрок потерял сознание и упал на газон: позже выяснилось, что у Гуделя остановилось сердце. Врачи сразу выбежали на поле, но первый удар дефибриллятора не помог.
Футболисты не находили себе места.
Пугающие минуты. Но врачи «Кордобы» не сдавались: доктор Сегура и его сын Бретонес продолжали делать Драгише массаж сердца и сердечно-легочную реанимацию. После второго разряда сердце игрока завелось. Его удалось спасти.
Вскоре Гудель был доставлен на машине скорой помощи в больницу.
Драгиша в порядке, «Кордоба» обещает помочь
Первым на тревожные новости среагировал брат Драгиши – защитник «Севильи» Неманя Гудель. Он написал пост в соцсетях и поблагодарил врачей за оперативную помощь: «Сердце моего брата бьется во многом благодаря немедленному вмешательству медицинских служб «Кордобы» и лично доктора Сегуры. Я вечно благодарен ему за это. Настоящий воин уже стоит на ногах, потому что он никогда не сдается».
К тексту Неманя прикрепил фото брата из больницы.
«Кордоба» тоже поддерживает игрока. Например, юные парни из академии вышли на очередной матч в футболках с фамилией Гуделя на спине.
Клуб уже публично поблагодарил врачей и обещает оплатить лечение игрока. «Драгиша с нами, мы не оставим его одного. Это чудо, и как же хорошо, что оно случилось».
Чего уж там, люди из медицинских специальностей, которые не связаны с неотложкой, тоже могут согрешить и дать 150 Дж на асистолию или диссоциацию.
Но в любом случае, здоровья.