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У игрока «Кордобы» остановилось сердце во время матча. Пугающие минуты из Испании

Неманя Гудель Неманя Гудель
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Брат Немани Гуделя.

Что-то страшное стряслось в третьем дивизионе Испании: в игре с «Расинг Феррель» едва не погиб 25-летний защитник «Кордобы» Драгиша Гудель.

На 11-й минуте игрок потерял сознание и упал на газон: позже выяснилось, что у Гуделя остановилось сердце. Врачи сразу выбежали на поле, но первый удар дефибриллятора не помог.

Футболисты не находили себе места.

Пугающие минуты. Но врачи «Кордобы» не сдавались: доктор Сегура и его сын Бретонес продолжали делать Драгише массаж сердца и сердечно-легочную реанимацию. После второго разряда сердце игрока завелось. Его удалось спасти.

Вскоре Гудель был доставлен на машине скорой помощи в больницу.

Драгиша в порядке, «Кордоба» обещает помочь

Первым на тревожные новости среагировал брат Драгиши – защитник «Севильи» Неманя Гудель. Он написал пост в соцсетях и поблагодарил врачей за оперативную помощь: «Сердце моего брата бьется во многом благодаря немедленному вмешательству медицинских служб «Кордобы» и лично доктора Сегуры. Я вечно благодарен ему за это. Настоящий воин уже стоит на ногах, потому что он никогда не сдается».

К тексту Неманя прикрепил фото брата из больницы.

«Кордоба» тоже поддерживает игрока. Например, юные парни из академии вышли на очередной матч в футболках с фамилией Гуделя на спине.

Клуб уже публично поблагодарил врачей и обещает оплатить лечение игрока. «Драгиша с нами, мы не оставим его одного. Это чудо, и как же хорошо, что оно случилось».

Испанский экс-футболист погиб под поездом. Пять лет назад он упал с третьего этажа, стал инвалидом и выиграл чемпионат по теннису

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11 комментариев

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Вячеслав Гаврилов
Ответ Kira_B
Слава богу у него всё хорошо, надеюсь с продолжением карьеры не будет проблем...но возник другой вопрос...какими судьбами ты смотрел игру 3 лиги Испании?
В это будет непросто поверить, но я занимаюсь графическим обеспечением (неубранный вовремя таймер с временем, в данной ситуации, который на скрине, мой косяк) трансляций в т.ч. 3 лиги Испании)
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Kira_B
Ответ Вячеслав Гаврилов
Очень жутко это было в прямом эфире видеть. Но как только его начали погружать в скорую помощь (при чем в состоянии "мешка", выглядело очень плохо) он очнулся и подскочил, начал кричать и пытаться встать и вырваться на поле - отлегко. Здоровья!
Слава богу у него всё хорошо, надеюсь с продолжением карьеры не будет проблем...но возник другой вопрос...какими судьбами ты смотрел игру 3 лиги Испании?
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fencer
Ответ Вячеслав Гаврилов
Очень жутко это было в прямом эфире видеть. Но как только его начали погружать в скорую помощь (при чем в состоянии "мешка", выглядело очень плохо) он очнулся и подскочил, начал кричать и пытаться встать и вырваться на поле - отлегко. Здоровья!
Безотносительно печальной ситуации: мое почтение людям, которые смотрят в прямом эфире матчи третьего дивизиона Испании.
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trav
Это всё изза вакцинации от ковида. Гуглите
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Ростислав Романенко
Ответ Дифиченто
Опять про дефибрилляторы при остановке сердца, чтобы что? Уже по названию видно, что они нужны при фибрилляции - сильном нарушении ритма, и он наоборот кратковременно останавливает разгулявшееся не туда сердце, чтобы вернуть «программу» к нормальному ритму. Но в любом случае, здоровья.
Редкий немедик знает, что дефибрилляторы нужны лишь при желудочковой фибрилляции и безпульсовой тахикардии.
Чего уж там, люди из медицинских специальностей, которые не связаны с неотложкой, тоже могут согрешить и дать 150 Дж на асистолию или диссоциацию.
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Дифиченто
Опять про дефибрилляторы при остановке сердца, чтобы что? Уже по названию видно, что они нужны при фибрилляции - сильном нарушении ритма, и он наоборот кратковременно останавливает разгулявшееся не туда сердце, чтобы вернуть «программу» к нормальному ритму.

Но в любом случае, здоровья.
+6
0
+6
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Вячеслав Гаврилов
Очень жутко это было в прямом эфире видеть. Но как только его начали погружать в скорую помощь (при чем в состоянии "мешка", выглядело очень плохо) он очнулся и подскочил, начал кричать и пытаться встать и вырваться на поле - отлегко. Здоровья!
+6
0
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vallabaza
И снова дело в испании... Что-то не так там или с климатов в этом плане, или еще что...
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Adeen
Пипец. Проверить его на всякую гадость. Просто так сердце в 25 очень редко останавливается.
+1
-3
-2
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Эль Иберико
Здоровья.
+1
-1
0
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Нейтральный критик
Хорошо, что все хорошо. Здоровья.
+33
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