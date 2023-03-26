11 комментариев

Брат Немани Гуделя.

Что-то страшное стряслось в третьем дивизионе Испании: в игре с «Расинг Феррель» едва не погиб 25-летний защитник «Кордобы» Драгиша Гудель.

На 11-й минуте игрок потерял сознание и упал на газон: позже выяснилось, что у Гуделя остановилось сердце. Врачи сразу выбежали на поле, но первый удар дефибриллятора не помог.

Футболисты не находили себе места.

Пугающие минуты. Но врачи «Кордобы» не сдавались: доктор Сегура и его сын Бретонес продолжали делать Драгише массаж сердца и сердечно-легочную реанимацию. После второго разряда сердце игрока завелось. Его удалось спасти.

Вскоре Гудель был доставлен на машине скорой помощи в больницу.

Драгиша в порядке, «Кордоба» обещает помочь

Первым на тревожные новости среагировал брат Драгиши – защитник «Севильи» Неманя Гудель. Он написал пост в соцсетях и поблагодарил врачей за оперативную помощь: «Сердце моего брата бьется во многом благодаря немедленному вмешательству медицинских служб «Кордобы» и лично доктора Сегуры. Я вечно благодарен ему за это. Настоящий воин уже стоит на ногах, потому что он никогда не сдается».

К тексту Неманя прикрепил фото брата из больницы.

«Кордоба» тоже поддерживает игрока. Например, юные парни из академии вышли на очередной матч в футболках с фамилией Гуделя на спине.

Клуб уже публично поблагодарил врачей и обещает оплатить лечение игрока. «Драгиша с нами, мы не оставим его одного. Это чудо, и как же хорошо, что оно случилось».