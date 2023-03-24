71 комментарий

Перед матчем с «Боруссией».

Неожиданные новости из «Баварии» – Юлиана Нагельсманна заменит Томас Тухель. Пока об этом сообщают Bild и инсайдеры, но все говорит о том, что для Юлиана это конец.

Собираем детали шоковой рокировки.

Что?!

Первым о надвигающемся увольнении вечером четверга сообщил Фабрицио Романо.

Вскоре инсайдом взорвал Bild – об увольнении говорилось уже как о факте. Деталь: пока играют сборные, Нагельсманн отправился в Альпы кататься на лыжах. Там его застали звонки репортеров с вопросами об отставке.

Почему Нагельсманна убирают? В ЛЧ у «Баварии» 8 побед из 8

По информации инсайдеров, причины – неудовлетворительная форма в Бундеслиге и заинтересованность других клубов в Томасе Тухеле . Мюнхенцам пришлось действовать быстро.

Занятно, что еще недавно президент «Баварии» Герберт Хайнер говорил: «Нагельсманн прошел длинный путь. Он топ-тренер и доказал в противостоянии с «ПСЖ», что он превосходный тактик и стратег на высочайшем европейском уровне. Мы хотим построить что-то [значимое] с ним и подписали контракт на пять лет. За эти полтора года прогресс очевиден. Юлиан здорово справляется. Разговоры о тренере идут извне, не мы их начали».

Результаты в Бундеслиге ударили по позициям Юлиана . «Бавария» проиграла в последнем туре перед паузой «Байеру» (1:2) и пропустила на первую строчку «Боруссию». Нестабильность баварцев после ЧМ-2022 позволила «Дортмунду» отыграть девятиочковое отставание.

На этом фоне Нагельсманна не спасла убедительная игра в Лиге чемпионов – там «Бавария» уверенно прошла «ПСЖ» и выбила 8 побед из 8 возможных.

Авторитетный немецкий журналист Флориан Плеттенберг перечисляет мотивы руководства: просадка в Бундеслиге и недостаточный прогресс игроков.

Кроме того, боссы клуба удивились, что Нагельсманн отправился кататься на лыжах в Австрию, хотя в Мюнхене остались тренироваться не поехавшие в сборные футболисты. Это восприняли как неверный посыл команде.

«Бавария» продолжит платить Нагельсманну, пока он не найдет новый клуб. Ассистенты тренера Дино Топмеллер и Хавьер Земброд тоже уходят.

«Тоттенхэм» – вероятный вариант продолжения карьеры Нагельсманна, утверждает Evening Standard. Лондонский клуб ищет замену для Антонио Конте, который после матча с «Саутгемптоном» много наговорил, и Юлиан после увольнения из «Баварии» станет одной из приоритетных кандидатур для Даниэла Леви.

Тухель – новый тренер «Баварии» (вот-вот!). Он уже несколько недель живет в Мюнхене

Новым главным тренером «Баварии» скоро объявят Томаса Тухеля. Немец был без работы после сентябрьского увольнения из «Челси».

•‎ Контракт с Тухелем согласован, а документы готовятся прямо сейчас. Джанлука Ди Марцио сообщает, что контракт подпишут на 2,5 года.

•‎ Инсайдер Флориан Плеттенберг утверждает, что Тухель уже несколько недель живет в Мюнхене и впечатлил руководство клуба своими планами по развитию нынешней команды. Он чрезвычайно мотивирован и уже в понедельник проведет первую тренировку.

•‎ По данным репортера Kicker Георга Хольцнера, соглашение с Тухелем будет заключено в пятницу или на следующий день. До этого Томас якобы вел серьезные переговоры с «Тоттенхэмом» и был всерьез заинтересован – но до того, как получил предложение «Баварии». В других сообщениях фигурирует и «Реал».

Первый матч Тухеля в «Баварии» – невероятно важная игра против «Боруссии» за первое место. Дата – 1 апреля.

Фото: Gettyimages.ru/ Alexander Hassenstein, Sebastian Widmann / Stringer, Graham Denholm / Stringer