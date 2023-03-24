71 комментарий

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«Бавария» внезапно убирает Нагельсманна. Вместо него – Тухель

Бавария Бавария
Томас Тухель Томас Тухель
Юлиан Нагельсманн Юлиан Нагельсманн
бундеслига Германия бундеслига Германия
Футбол Футбол

Перед матчем с «Боруссией».

Неожиданные новости из «Баварии» – Юлиана Нагельсманна заменит Томас Тухель. Пока об этом сообщают Bild и инсайдеры, но все говорит о том, что для Юлиана это конец.

Собираем детали шоковой рокировки.

Что?! 

Первым о надвигающемся увольнении вечером четверга сообщил Фабрицио Романо.

Вскоре инсайдом взорвал Bild – об увольнении говорилось уже как о факте. Деталь: пока играют сборные, Нагельсманн отправился в Альпы кататься на лыжах. Там его застали звонки репортеров с вопросами об отставке. 

Почему Нагельсманна убирают? В ЛЧ у «Баварии» 8 побед из 8

По информации инсайдеров, причины – неудовлетворительная форма в Бундеслиге и заинтересованность других клубов в Томасе Тухеле. Мюнхенцам пришлось действовать быстро. 

Занятно, что еще недавно президент «Баварии» Герберт Хайнер говорил: «Нагельсманн прошел длинный путь. Он топ-тренер и доказал в противостоянии с «ПСЖ», что он превосходный тактик и стратег на высочайшем европейском уровне. Мы хотим построить что-то [значимое] с ним и подписали контракт на пять лет. За эти полтора года прогресс очевиден. Юлиан здорово справляется. Разговоры о тренере идут извне, не мы их начали».

Результаты в Бундеслиге ударили по позициям Юлиана. «Бавария» проиграла в последнем туре перед паузой «Байеру» (1:2) и пропустила на первую строчку «Боруссию». Нестабильность баварцев после ЧМ-2022 позволила «Дортмунду» отыграть девятиочковое отставание.

На этом фоне Нагельсманна не спасла убедительная игра в Лиге чемпионов – там «Бавария» уверенно прошла «ПСЖ» и выбила 8 побед из 8 возможных.

Авторитетный немецкий журналист Флориан Плеттенберг перечисляет мотивы руководства: просадка в Бундеслиге и недостаточный прогресс игроков. 

Кроме того, боссы клуба удивились, что Нагельсманн отправился кататься на лыжах в Австрию, хотя в Мюнхене остались тренироваться не поехавшие в сборные футболисты. Это восприняли как неверный посыл команде.

«Бавария» продолжит платить Нагельсманну, пока он не найдет новый клуб. Ассистенты тренера Дино Топмеллер и Хавьер Земброд тоже уходят.

«Тоттенхэм» – вероятный вариант продолжения карьеры Нагельсманна, утверждает Evening Standard. Лондонский клуб ищет замену для Антонио Конте, который после матча с «Саутгемптоном» много наговорил, и Юлиан после увольнения из «Баварии» станет одной из приоритетных кандидатур для Даниэла Леви.

Тухель – новый тренер «Баварии» (вот-вот!). Он уже несколько недель живет в Мюнхене

Новым главным тренером «Баварии» скоро объявят Томаса Тухеля. Немец был без работы после сентябрьского увольнения из «Челси».

•‎ Контракт с Тухелем согласован, а документы готовятся прямо сейчас. Джанлука Ди Марцио сообщает, что контракт подпишут на 2,5 года.

•‎ Инсайдер Флориан Плеттенберг утверждает, что Тухель уже несколько недель живет в Мюнхене и впечатлил руководство клуба своими планами по развитию нынешней команды. Он чрезвычайно мотивирован и уже в понедельник проведет первую тренировку.

•‎ По данным репортера Kicker Георга Хольцнера, соглашение с Тухелем будет заключено в пятницу или на следующий день. До этого Томас якобы вел серьезные переговоры с «Тоттенхэмом» и был всерьез заинтересован – но до того, как получил предложение «Баварии». В других сообщениях фигурирует и «Реал».

Первый матч Тухеля в «Баварии» – невероятно важная игра против «Боруссии» за первое место. Дата – 1 апреля.

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Фото: Gettyimages.ru/ Alexander Hassenstein, Sebastian Widmann / Stringer, Graham Denholm / Stringer

71 комментарий

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Виктор Тимошков
вот так весеннее обострение у Хасана
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Игорь Новиков
Ответ Sergeev55
Ага! У Нагельсмана же всё ровно! и в Лиге Чемпионов клуб и в чемпионате за золото борется!!!
А что у него неровного в борьбе за победу в этих турнирах?
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Игорь Новиков
Ответ Lindeman
Поэтому и он наверняка сезона 2 продержится
Это в лучшем случае)))
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f8nnk2mvmr
🤯
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Георгий Григоренко
Ответ Андрей Балабаев
На рынке свободны Юран, Талалаев, Слуцкий. Эти немцы вообще что-нибудь в футболе понимают?
🤪😆😂Мостовой в конце концов!)
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Flavius
Бавария протухла под Салихамиджичем

Думаю он в отставку не подаст ни в случае быстрого вылета из ЛЧ, ни в случае слива чемпионата
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KeriLLo
Ответ Гол в девятину
Да понятно все.Летом он так и так был обречен вне зависимости от результатов, а сейчас клуб просто узнал, что Тухель ведет переговоры с Тоттенхэмом и решили не тянуть. Руководители Баварии не первый день в футболе и видят, что молодой тренер стремительно теряет авторитет в раздевалке и контакт с игроками.
Интересно то, что берут тренера который сам известен своим очень сложным характером.
У Тухеля только с Абрамовичем 0 проблем было и даже в тех условиях посрался с раздевалкой по итогу.
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Плеймейкер87
Ответ #SharkTeam
когда там было по другому? Гвардиола едва ли не дольше всех лет за 20 работал)
Тоже верно, но скандалы в СМИ в период работы Салихамиджича стали каким-то обычным делом
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Sergeev55
Ответ Игорь Новиков
Одна из самых странных отставок за последние годы. Выкупили тренера за огромные деньги, брали молодого и талантливого специалиста явно на долгосрочную перспективу, но не дали проработать даже два сезона, уволили при первом же спаде в чемпионате.
Ага! У Нагельсмана же всё ровно! и в Лиге Чемпионов клуб и в чемпионате за золото борется!!!
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-1
-1
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flash166
Ответ Balt
Если это вообще спадом назвать можно. Ноздря в ноздрю с Дортмундом за 1-е место это не спад. В ЛЧ всё в порядке. Так что, чисто футбольным спадом тут и не пахнет.
Нагельсманн абсолютно не оправдал ожиданий. Неуверенная игра в чемпионате, отсутствие стабильности-это вообще ужас. Отставание на 1 очко от Дортмунда в конце марта, это даже не спад, а провал!
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Seven2482
Ответ Растиньяк
Убрали фрика с накрашенными бровями, взяли топ тренера, которого хотела вся Европа. Что тут вообще обсуждать?
всё верно, девчуля
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MajestySport
Как то вот он не стал своим так сказать, не пришелся ко двору что ли. Своеобразный стиль одежды, характер и перепалки с руководством.
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Seven2482
Наконец -то уволили этого хипстера. Тухлый намного баще
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Piter Pchelenco
Однозначно - раздевалка победила. Нойер win.
Про плохую атмосферу на тренировках после ЧМ не писал только ленивый. Блестящий стратег, тактик и - это отмечали после того, как удалось выровнять сезон в предыдущем клубе - еще и психолог, развивающий игроков.
Из Мусиалы сделал зверя. Еще молодежь голы забивает, пасы раздаёт.
Не верю в спортивные мотивы..
+3
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Morning Again
Очень странное увольнение Нагельсманна. А Тухель, в свою очередь, может сейчас во второй раз придя в команду посреди сезона взять кубок ЛЧ.
+1
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Lindeman
Ответ Игорь Новиков
Как будто у Тухеля легкий)))
Поэтому и он наверняка сезона 2 продержится
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sashafan2
Уволили явно не из-за результатов. Видимо был какой-то конфликт с руководством, о котором мы не знаем.
+1
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Dahl
В Мюнхене шмотки закончились. Других версий у меня нет
+1
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Игорь Новиков
Ответ Lindeman
Не в спаде дело. Наверняка есть подводные камни о которых мы не знаем. Всё таки у Нагельсмана сложный характер так же как и Салихамиджича
Как будто у Тухеля легкий)))
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#SharkTeam
Ответ Плеймейкер87
При Хасане за 5,5 лет в Баварии уже 5 тренеров сменилось. Может причины того, что в клубе в последнее время идет чехарда и в нем тоже?
когда там было по другому? Гвардиола едва ли не дольше всех лет за 20 работал)
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Lindeman
Ответ Игорь Новиков
Одна из самых странных отставок за последние годы. Выкупили тренера за огромные деньги, брали молодого и талантливого специалиста явно на долгосрочную перспективу, но не дали проработать даже два сезона, уволили при первом же спаде в чемпионате.
Не в спаде дело. Наверняка есть подводные камни о которых мы не знаем. Всё таки у Нагельсмана сложный характер так же как и Салихамиджича
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akmyradov
Я думал у Баварии умное руководство а там оказывается
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Он саМый
Повезло мансити
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Guillermo
Под Мансити взяли. Типа Тухель умеет
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King_X
Ответ Степанов
Будет смешно, если в итоге Бундеслигу не выиграет и из ЛЧ от Сити отлетит.
Будет здорово!
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