14 комментариев

Супергол и новый рекорд Рэшфорда. Маркус, продолжай!
«Манчестер Юнайтед» и на выезде обыграл «Бетис» (1:0), пройдя испанскую команду с общим счетом 5:1.
«Юнайтед» вышел в четвертьфинал Лиги Европы и узнает следующего соперника после жеребьевки в пятницу.
Никто особо не верил, что «Бетис» компенсирует разгром в первом матче, но в стартовые минуты хозяева смело пошли вперед: Хуанми катнул мяч мимо ворот после выхода один на один, а Хоакин пробил в штангу из-за штрафной.
Постепенно «МЮ» выровнял игру и гораздо увереннее провел второй тайм. Исход решил дальний удар Маркуса Рэшфорда – оказалось, так англичанину забить легче (перед этим Маркус из убойной позиции ткнул во вратаря).
Такое стоит пересмотреть. xG удара – всего 0,04. xGOT (оценивается область створа ворот, куда пошел мяч) – 0,42. Ну и это просто красиво:
Рэшфорд восхищает:
• 25 голов – Маркус самый молодой игрок «Ман Юнайтед» и в целом английский игрок, достигший такой приличной отметки в еврокубках.
• Рэшфорд забил 19 голов в 23 матчах за «МЮ» после ЧМ-2022.
• Это уже 27-й мяч Маркуса в сезоне. С сезона-2016/17 (тогда «МЮ» выиграл Лигу Европы с Моуринью) больше забивали лишь Бруну Фернандеш (28) и Златан (тоже 28). Совсем рядом.
- Дата проведения
- 16 марта, 20.45, «Бенито Вильямарин»
- Гол:
- 0:1 – 55 Рэшфорд.
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Бетис –
Руй Силва, Сабали, Песселья, Эдгар Гонсалес, Абнер (Миранда, 26), Руибаль (Иглесиас, 59), Хоакин (Каналес, 59), Вильям Карвалью, Родригес (Гуардадо, 66), Хуанми, Перес (Виллиан Жозе, 59).
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Уан-Биссака (Диогу Далот, 75), Магуайр, Мартинес (Линделеф, 75), Маласиа, Каземиро, Фред (Забитцер, 60), Бруну Фернандеш (Эланга, 68), Пельистри, Вегорст, Рэшфорд (Санчо, 60).
- Предупреждение:
- Пельистри (29).
Фото: globallookpress.com/Samuel Carreno
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