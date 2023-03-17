14 комментариев

«Манчестер Юнайтед» и на выезде обыграл «Бетис» (1:0), пройдя испанскую команду с общим счетом 5:1.

«Юнайтед» вышел в четвертьфинал Лиги Европы и узнает следующего соперника после жеребьевки в пятницу.

Никто особо не верил, что «Бетис» компенсирует разгром в первом матче, но в стартовые минуты хозяева смело пошли вперед: Хуанми катнул мяч мимо ворот после выхода один на один, а Хоакин пробил в штангу из-за штрафной.

Постепенно «МЮ» выровнял игру и гораздо увереннее провел второй тайм. Исход решил дальний удар Маркуса Рэшфорда – оказалось, так англичанину забить легче (перед этим Маркус из убойной позиции ткнул во вратаря).

Такое стоит пересмотреть. xG удара – всего 0,04. xGOT (оценивается область створа ворот, куда пошел мяч) – 0,42. Ну и это просто красиво:

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Рэшфорд восхищает:

• 25 голов – Маркус самый молодой игрок «Ман Юнайтед» и в целом английский игрок, достигший такой приличной отметки в еврокубках .

• Рэшфорд забил 19 голов в 23 матчах за «МЮ» после ЧМ-2022.

• Это уже 27-й мяч Маркуса в сезоне . С сезона-2016/17 (тогда «МЮ» выиграл Лигу Европы с Моуринью) больше забивали лишь Бруну Фернандеш (28) и Златан (тоже 28). Совсем рядом.

Фото: globallookpress.com/Samuel Carreno