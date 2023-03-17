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Супергол и новый рекорд Рэшфорда. Маркус, продолжай!

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«Манчестер Юнайтед» и на выезде обыграл «Бетис» (1:0), пройдя испанскую команду с общим счетом 5:1. 

«Юнайтед» вышел в четвертьфинал Лиги Европы и узнает следующего соперника после жеребьевки в пятницу.

Никто особо не верил, что «Бетис» компенсирует разгром в первом матче, но в стартовые минуты хозяева смело пошли вперед: Хуанми катнул мяч мимо ворот после выхода один на один, а Хоакин пробил в штангу из-за штрафной. 

Постепенно «МЮ» выровнял игру и гораздо увереннее провел второй тайм. Исход решил дальний удар Маркуса Рэшфорда – оказалось, так англичанину забить легче (перед этим Маркус из убойной позиции ткнул во вратаря).

Такое стоит пересмотреть. xG удара – всего 0,04. xGOT (оценивается область створа ворот, куда пошел мяч) – 0,42. Ну и это просто красиво: 

Рэшфорд восхищает:

25 голов – Маркус самый молодой игрок «Ман Юнайтед» и в целом английский игрок, достигший такой приличной отметки в еврокубках.

• Рэшфорд забил 19 голов в 23 матчах за «МЮ» после ЧМ-2022.

Это уже 27-й мяч Маркуса в сезоне. С сезона-2016/17 (тогда «МЮ» выиграл Лигу Европы с Моуринью) больше забивали лишь Бруну Фернандеш (28) и Златан (тоже 28). Совсем рядом.

Бетис Испания – Манчестер Юнайтед Англия 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
16 марта, 20.45, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 55 Рэшфорд.
БетисРуй Силва, Сабали, Песселья, Эдгар Гонсалес, Абнер (Миранда, 26), Руибаль (Иглесиас, 59), Хоакин (Каналес, 59), Вильям Карвалью, Родригес (Гуардадо, 66), Хуанми, Перес (Виллиан Жозе, 59).
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака (Диогу Далот, 75), Магуайр, Мартинес (Линделеф, 75), Маласиа, Каземиро, Фред (Забитцер, 60), Бруну Фернандеш (Эланга, 68), Пельистри, Вегорст, Рэшфорд (Санчо, 60).
Предупреждение:
Пельистри (29).

Фото: globallookpress.com/Samuel Carreno

14 комментариев

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aya
Рэши очень хорош в этом сезоне, одну из оставшихся чашек обязаны брать!
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Alex Serpen
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Жаль конечно этого добряка
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TaR
Ответ Александр Михеев
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Но при этом вам предлагают продонатить пользователей трибуны :)))
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Baby face Nelson
Ответ Samurai TM
Пельистри хороший малый
Кстати, удивил Пельистри. На 90 минуте пахал в защите и в контратаки успевал. Тигр
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Василий Леонов
Ответ Alex Serpen
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Streetbor
Маркус пушка страшная, стреляет как из пращи. Хорошо что перезапуск карьеры произошёл. Один голландец привёл в основу, второй дал новый шанс.
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Samurai TM
Пельистри хороший малый
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Alex Serpen
Ответ Александр Михеев
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Александр Михеев
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+27
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Никита Гарин
Вот, что значит перезапустился. Сейчас просто все летит и получается. Такой Маркус полезен будет и в клубе, и в сборной
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