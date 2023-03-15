11 комментариев

Какая интересная компания.

Эрлинг Холанд оторвался в матче с «РБ Лейпциг» (7:0) – оформил хет-трик еще в первом тайме, а во втором добил до пента-трика.

В Лиге чемпионов это удавалось только двум футболистам.

Четыре из пяти голов Луис Адриано забил за 16 минут!

Начнем с неожиданного героя: Луис Адриано вошел в историю, играя за «Шахтер». Бразилец забил пять в гостях БАТЭ на групповом этапе в 2014 году.

Первые четыре гола Адриано оформил за 16 минут – с 28-й минуты по 44-ю. Этот покер стал самым быстрым в истории ЛЧ. Первый и пятый голы он забил с пенальти.

«Да, можно, наверное, и так сказать – это мой лучший матч. Ведь никогда прежде мне не удавалось забивать столько голов за 90 минут. Даже и не представляю, с чем сравнить», – светился Адриано.

«Шахтер» разгромил БАТЭ в гостях 7:0 и в итоге вышел из группы вместе с «Порту» (БАТЭ предсказуемо стал последним, а в Лигу Европы отправился «Атлетик»). Но уже в 1/8 финала 0:7 получил сам донецкий клуб – от «Баварии».

Месси тоже забивал пять в 1/8 финала ЛЧ – и тоже в ответном матче

Это уже 2012-й, 11 лет назад «Барселона» играла с «Байером», выиграла первый матч 3:1, а во втором нещадно порезвилась – 7:1.

Пять из семи положил Месси. Это был вообще первый пента-трик в истории Лиги чемпионов, за первые 20 лет турнира никто такого не делал. Даже в Кубке европейских чемпионов получалось лишь в 1980-м у Сорена Лерби из «Аякса» – тоже в 1/8 финала, против «Омонии» (10:0).

Лео тогда отзывался о своем суперматче крайне скромно: «Главное, что все эти голы приблизили нас на один шаг к победе в Лиге чемпионов. Мы очень хотели пробиться в четвертьфинал и сделали это. «Барса» играла превосходно, показав настоящий спектакль с красивыми моментами».

Действительно главное – что Лигу чемпионов в тот сезон «Барселона» так и не выиграла. В четвертьфинале чуть спокойнее, с 3:1 по сумме двух игр, прошли «Милан» (он и сейчас в турнире, впервые на такой же стадии с того раза), но потом тормознули на «Челси», будущем чемпионе.

Месси, кстати, потом оформил всего один пента-трик – в июне 2022-го, за полгода до золота чемпионата мира, разогревался в товарняке против сборной Эстонии. Тогда и победили 5:0.

Фото: AFP/MAXIM MALINOVSKY; Gettyimages.ru/Jasper Juinen