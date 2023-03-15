11 комментариев

Вы это видели?
Блог

Пента-трик Холанда – лишь третий в истории ЛЧ. После Месси и Луиса Адриано!

Манчестер Сити Манчестер Сити
Барселона Барселона
Шахтер Шахтер
Лионель Месси Лионель Месси
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Луис Адриано Луис Адриано
Футбол Футбол

Какая интересная компания.

Эрлинг Холанд оторвался в матче с «РБ Лейпциг» (7:0) – оформил хет-трик еще в первом тайме, а во втором добил до пента-трика.

В Лиге чемпионов это удавалось только двум футболистам.

Четыре из пяти голов Луис Адриано забил за 16 минут!

Начнем с неожиданного героя: Луис Адриано вошел в историю, играя за «Шахтер». Бразилец забил пять в гостях БАТЭ на групповом этапе в 2014 году.

Первые четыре гола Адриано оформил за 16 минут – с 28-й минуты по 44-ю. Этот покер стал самым быстрым в истории ЛЧ. Первый и пятый голы он забил с пенальти.

«Да, можно, наверное, и так сказать – это мой лучший матч. Ведь никогда прежде мне не удавалось забивать столько голов за 90 минут. Даже и не представляю, с чем сравнить», – светился Адриано.

«Шахтер» разгромил БАТЭ в гостях 7:0 и в итоге вышел из группы вместе с «Порту» (БАТЭ предсказуемо стал последним, а в Лигу Европы отправился «Атлетик»). Но уже в 1/8 финала 0:7 получил сам донецкий клуб – от «Баварии».

Месси тоже забивал пять в 1/8 финала ЛЧ – и тоже в ответном матче

Это уже 2012-й, 11 лет назад «Барселона» играла с «Байером», выиграла первый матч 3:1, а во втором нещадно порезвилась – 7:1.

Пять из семи положил Месси. Это был вообще первый пента-трик в истории Лиги чемпионов, за первые 20 лет турнира никто такого не делал. Даже в Кубке европейских чемпионов получалось лишь в 1980-м у Сорена Лерби из «Аякса» – тоже в 1/8 финала, против «Омонии» (10:0).

Лео тогда отзывался о своем суперматче крайне скромно: «Главное, что все эти голы приблизили нас на один шаг к победе в Лиге чемпионов. Мы очень хотели пробиться в четвертьфинал и сделали это. «Барса» играла превосходно, показав настоящий спектакль с красивыми моментами».

Действительно главное – что Лигу чемпионов в тот сезон «Барселона» так и не выиграла. В четвертьфинале чуть спокойнее, с 3:1 по сумме двух игр, прошли «Милан» (он и сейчас в турнире, впервые на такой же стадии с того раза), но потом тормознули на «Челси», будущем чемпионе.

Месси, кстати, потом оформил всего один пента-трик – в июне 2022-го, за полгода до золота чемпионата мира, разогревался в товарняке против сборной Эстонии. Тогда и победили 5:0.

Пента-трик Холанда за 57 минут! Ну вот что с ним делать?

Фото дня. Холанд – автор пента-трика в Лиге чемпионов 🖐️

Фото: AFP/MAXIM MALINOVSKY; Gettyimages.ru/Jasper Juinen

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арсений Чернобаев
Ответ KengaRu
Заклюют тебя за статью, когда заметят, 7:0 же, а не 6:1, беги, исправляй
пытался, не могу найти как это сделать. тут столько людей добрых, на крменте 3 плюса, на статье 3! так настроение, подняли, спасибо вам)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александра Александрова
Кстати , что прикольно Месси свой пентатрик сделал вроде без пенальти , если мне память не изменяет )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KengaRu
Ответ Арсений Чернобаев
тоже статью написал об этом, интересно. ты гораздо больше написал, надеюсь мою тоже кто-нибудь заметит ... как вы так быстро пишите?
Заклюют тебя за статью, когда заметят, 7:0 же, а не 6:1, беги, исправляй
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lana Rhoades
Не дал шарлатан Эрлингу рекорд побить)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александра Александрова
Ответ Софья Хороброва
зачем его заменили? он мог и 6-7 забить
Чтобы не сломался, у него не самое крепкое здоровье , да и остальным играть нужно ! Гвардиола всегда думает в первую очередь о следующих играх , когда крупно выигрывает ! И это правильный подход !
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Софья Хороброва
зачем его заменили? он мог и 6-7 забить
Чемпионат АПЛ ещё впереди.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арсений Чернобаев
Ответ TaR
Зашел поставить тебе плюс! Молодец!
спасибо, но это же из жалости, как-то не удобно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TaR
Ответ Арсений Чернобаев
тоже статью написал об этом, интересно. ты гораздо больше написал, надеюсь мою тоже кто-нибудь заметит ... как вы так быстро пишите?
Зашел поставить тебе плюс! Молодец!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Софья Хороброва
зачем его заменили? он мог и 6-7 забить
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий Дмитриевич
вроде, первый гол Адриано в крысу забил, когда игрок БАТЭ валялся на поле, и команда просто ждала, когда Шахтер выбьет мяч в аут
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арсений Чернобаев
тоже статью написал об этом, интересно. ты гораздо больше написал, надеюсь мою тоже кто-нибудь заметит ...
как вы так быстро пишите?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий