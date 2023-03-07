12 комментариев

Лапорта спокоен.

Если вы думали, что у «Барселоны» налаживаются дела – с отрывом лидируют в чемпионате, обыграли «Реал» в первом полуфинале Кубка Испании – то вас спешит разочаровать Хавьер Тебас.

Президент Ла Лиги приехал на форум «Бизнес в футболе», который в Лондоне организовало издание Financial Times. И там рассказал, что болельщикам «Барсы» не надо надеяться на громкие трансферы ближайшим летом.

Тебас утверждает, что бюджет «Барсы» – минус 200 млн евро. Нужно продавать много футболистов

«На сегодняшний день в бюджете «Барселоны» нет свободных денег на ближайшее трансферное окно. Клуб обвиняется в неподобающем поведении, что повлияло и на репутацию Ла Лиги. И мы действуем соответствующе.

Мы постановили, что они не могут подписывать новых игроков. В прошлом году они продали телевизионные права на 700 млн евро, искали другие решения и выходы из ситуации. Но в следующем сезоне это не сработает.

Мы не позволили «Барселоне» подписать новичков этой зимой. То же самое будет и летом – у них не будет такой возможности.

У нас строгий экономический контроль. В конце каждого окна мы говорим всем клубам Ла Лиги, сколько они могут потратить. В случае «Барселоны» нужно сократить расходы на трансферы и зарплаты футболистов с 650 до 450 млн евро. Так что сейчас у них бюджет – минус 200 млн.

Мы предлагаем им продавать футболистов, потому что с суммы, которую они получат от исходящих трансферов, «Барселона» сможет тратить 40% на покупки».

Глава Ла Лиги в последнее время активно критикует каталонский клуб и персонально Жоана Лапорту. Причина для последних наездов – «дело Негрейры». «Барселона» платила миллионы вице-главе судейского корпуса за консультации. Тебас требует разъяснения от клуба по этому поводу.

Лапорта считает, что проблем нет, а Тебас просто ненавидит «Барсу»

• Впрочем, президент «Барселоны» Жоан Лапорта заряжен оптимизмом и считает, что у клуба нет никаких финансовых проблем. Вот что он говорил еще в прошлом месяце.

«Уход Антуана Гризманна и Жерара Пике освободил клубу около 90 миллионов евро на следующий сезон – эти деньги еще не вписали в расчеты лиги по поводу того, что «Барселона» может потратить следующим летом. Так что нам не придется продавать игроков – мы усилим состав».

• Еще в феврале, когда разгорелось «дело Негрейры», Лапорта высказался и по поводу Тебаса:

«Нас уже предупредили, что Тебас запустил кампанию с целью уничтожить репутацию против «Барселоны» и меня лично. Маски сброшены. Он одержим «Барсой» и боится успехов нашего клуба ».

• Впрочем, еще в начале года Ла Лига оштрафовала «Барселону» за нарушение финансового фэйр-плей. Тогда сказали, что проблемы с законом возникли из-за трансферов Дани Алвеса и Андреаса Кристенсена, а также нового контракта Араухо.

«Барселону» оштрафовали на 800 тысяч евро.

• В декабре Diario Sport написал, что Ла Лига изменит финансовые правила – теперь финансовые рычаги не помогут. Лига запретит продавать права на необходимые активы в залог будущих успехов.

Правда, и рычаги «Барселоны» не сработали в полной мере. Полностью покрыть дыру в зарплатном фонде не получилось. На Catalunya Radio еще в январе сообщали, что клубу летом придется продавать игроков.

• Если летом все же придется продать кого-то из важных игроков, Хави очень расстроится. В январе он говорил, что доволен нынешним составом и не стал бы ничего менять: «Я очень доволен тем, что у меня есть. Если мы ничего не будем трогать, будет идеально».

Фото: globallookpress.com/Bruno de Carvalho/Keystone Press Agency, DAISUKE Nakashima/AFLO; Gettyimages.ru/David Ramos; REUTERS/Sarah Meyssonnier