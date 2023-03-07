12 комментариев

Тебас угрожает «Барсе»: никаких трансферов, если не будет больших продаж. И никаких рычагов
Лапорта спокоен.
Если вы думали, что у «Барселоны» налаживаются дела – с отрывом лидируют в чемпионате, обыграли «Реал» в первом полуфинале Кубка Испании – то вас спешит разочаровать Хавьер Тебас.
Президент Ла Лиги приехал на форум «Бизнес в футболе», который в Лондоне организовало издание Financial Times. И там рассказал, что болельщикам «Барсы» не надо надеяться на громкие трансферы ближайшим летом.
Тебас утверждает, что бюджет «Барсы» – минус 200 млн евро. Нужно продавать много футболистов
«На сегодняшний день в бюджете «Барселоны» нет свободных денег на ближайшее трансферное окно. Клуб обвиняется в неподобающем поведении, что повлияло и на репутацию Ла Лиги. И мы действуем соответствующе.
Мы постановили, что они не могут подписывать новых игроков. В прошлом году они продали телевизионные права на 700 млн евро, искали другие решения и выходы из ситуации. Но в следующем сезоне это не сработает.
Мы не позволили «Барселоне» подписать новичков этой зимой. То же самое будет и летом – у них не будет такой возможности.
У нас строгий экономический контроль. В конце каждого окна мы говорим всем клубам Ла Лиги, сколько они могут потратить. В случае «Барселоны» нужно сократить расходы на трансферы и зарплаты футболистов с 650 до 450 млн евро. Так что сейчас у них бюджет – минус 200 млн.
Мы предлагаем им продавать футболистов, потому что с суммы, которую они получат от исходящих трансферов, «Барселона» сможет тратить 40% на покупки».
Глава Ла Лиги в последнее время активно критикует каталонский клуб и персонально Жоана Лапорту. Причина для последних наездов – «дело Негрейры». «Барселона» платила миллионы вице-главе судейского корпуса за консультации. Тебас требует разъяснения от клуба по этому поводу.
Лапорта считает, что проблем нет, а Тебас просто ненавидит «Барсу»
• Впрочем, президент «Барселоны» Жоан Лапорта заряжен оптимизмом и считает, что у клуба нет никаких финансовых проблем. Вот что он говорил еще в прошлом месяце.
«Уход Антуана Гризманна и Жерара Пике освободил клубу около 90 миллионов евро на следующий сезон – эти деньги еще не вписали в расчеты лиги по поводу того, что «Барселона» может потратить следующим летом. Так что нам не придется продавать игроков – мы усилим состав».
• Еще в феврале, когда разгорелось «дело Негрейры», Лапорта высказался и по поводу Тебаса:
«Нас уже предупредили, что Тебас запустил кампанию с целью уничтожить репутацию против «Барселоны» и меня лично. Маски сброшены. Он одержим «Барсой» и боится успехов нашего клуба».
• Впрочем, еще в начале года Ла Лига оштрафовала «Барселону» за нарушение финансового фэйр-плей. Тогда сказали, что проблемы с законом возникли из-за трансферов Дани Алвеса и Андреаса Кристенсена, а также нового контракта Араухо.
«Барселону» оштрафовали на 800 тысяч евро.
• В декабре Diario Sport написал, что Ла Лига изменит финансовые правила – теперь финансовые рычаги не помогут. Лига запретит продавать права на необходимые активы в залог будущих успехов.
Правда, и рычаги «Барселоны» не сработали в полной мере. Полностью покрыть дыру в зарплатном фонде не получилось. На Catalunya Radio еще в январе сообщали, что клубу летом придется продавать игроков.
• Если летом все же придется продать кого-то из важных игроков, Хави очень расстроится. В январе он говорил, что доволен нынешним составом и не стал бы ничего менять: «Я очень доволен тем, что у меня есть. Если мы ничего не будем трогать, будет идеально».
«Барса» сэкономила «Реалу» 10 млн евро на трансфере Роналдо. Как так вышло?
Фото: globallookpress.com/Bruno de Carvalho/Keystone Press Agency, DAISUKE Nakashima/AFLO; Gettyimages.ru/David Ramos; REUTERS/Sarah Meyssonnier
Начиная с 40 млн для Пике, а не с 150 млн для Умтити-Лангле?
Один только вопрос - что с вами не так?
Но удивляет, что Барселона до сих пор не подала жалобу на откровенную предвзятость Тебаса. Человек, яро преследующий один из клубов не может быть президентом лиги. Достаточно лишь показать, что за аналогичные нарушения других клубов нет ни аналогичных высказываний, ни аналогичных действий.
Мне бы также не хотелось, чтоб президентом лиги был ярый фанат Барселоны. Это должен быть нейтральный (хотя бы в своих высказываниях и действиях) человек.
Согласно исследованию, с 2017 года Месси заработал для «Барселоны» 619,2 млн евро. 383,6 млн были выплачены Лео, итого чистый доход — 235,6 млн. Это 30% дохода клуба за текущий период. Примерно о том же говорит Жоан Лапорта, один из главных претендентов на пост президента «Барселоны» и ярый противник Бартомеу:
«Месси приносит клубу больше дохода, чем те деньги, которые ему платят. Мы провели исследование, которое показывает, что Месси генерирует треть дохода «Барсы». Не Месси разрушил клуб, а совет директоров, который с 2015 года потерял финансовую дисциплину. Восемь из десяти футболок, которые продает «Барселона», с именем Месси».Того же мнения придерживается и Виктор Фонт, второй по популярности человек, претендующий на президентское кресло: «Лео заработал все, что заплатила «Барселона», до последнего евро. Он не погубил нас. Напротив. Месси — лучший игрок в истории, и мы хотим, чтобы он остался с нами навсегда».
«Тяжелое финансовое положение «Барселоны» (как и других больших клубов) — это не вина Месси, а разрушительный эффект коронавируса. Без пандемии доходы, которые приносит лучший в истории, покрывают эти расходы. Желтизна, которую продвигают СМИ, несправедлива», — написал в твиттере президент Ла Лиги Хавьер Тебас.
«Звучит очень комично, когда говорят, что зарплата Месси стала причиной разорения «Барселоны», — пишет колумнист Sport.es Альберт Масноу. — Завышенные контракты ветеранам, COVID-19, отсутствие туристов и целый ряд других причин привел «Барсу» к этой экономической ситуации. Месси — не проблема клуба.
«Барса» платит Месси 15% от годового дохода клуба, но Лео дает взамен куда больше. Он получает деньги, соизмеримые его игре на поле и влиянию за пределами стадиона. Одно дело — вести переговоры со спонсором с включением Месси, другое — делать это без него. Проведите товарищеский матч с участием Месси и без него, и увидите разницу. Или продавайте футболки с его фамилией или без. Все контракты «Барсы» растут из-за имиджевого образа Месси».
А долги клубу тоже Тебас придумал из-за одержимости Барсой?