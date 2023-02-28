18 комментариев

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Три пенальти Промеса после 90-й: пару запорол, точный – только перебитый

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Бальде пытался отобрать удар.

Последние минуты ответного четвертьфинала «Спартак» – «Локомотив» вышли сверхэмоциональными. Все дело аж в трех пенальти. В одни ворота.

Если вы вдруг пропустили это в прямом эфире – насладитесь. Так Илья Лантратов взял первый удар Квинси Промеса, в правом углу.

В тот момент «Спартак» уже вел 3:2 в матче и 4:2 по сумме, к нарушению никаких вопросов: Игорь Смольников сбил голландца, судья Сергей Иванов дал 11-метровый сразу.

Промес – главный пенальтист «Спартака». В этом сезоне он уже забивал с пенальти в ворота «Пари НН», но не реализовал удар в игре с «Оренбургом». Забивал и «Локомотиву» – правда, в воротах тогда был Даниил Худяков.

Сейчас против него был Илья Лантратов, который из 37 пенальти в карьере отразил 14, как пишет Transfermarkt. А от Промеса взял и свой 15-й:

Но если бы только это!

Промес потом бил еще два пенальти.

Тоже стоит посмотреть, если не видели:

Прошло всего 123 секунды, когда Данил Пруцев попал в выставленную руку новичка «Локо» Конти – не опорную, выставленную.

Снова пробил Промес – теперь уже «паненкой». И прямо в руки Лантратову, который и не думал никуда прыгать.

Но вот кипер слишком рано выскочил вперед – обе ноги за линией в момент удара.

Пока игроки «Локо» ругались, Промес не отдавал мяч – больше было похоже на шуточный спор, но пробить наверняка хотел Кейта Бальде. В итоге на третий удар все же пошел Квинси.

С третьей попытки Промес все же пробил Лантратова. Четко положил в нижний угол, куда не получился первый удар.

К судейству в этом матче могут быть вопросы, особенно по эпизоду со вторым голом «Спартака».

Ключевой гол «Спартака» – спорный. Фолил ли Игнатов перед ассистом?

Но вот к моменту с этими тремя пенальти – вряд ли.

Тут все четко: и с назначениями, и с решением перебивать после паненки.

Просто концентрация 11-метровых получилась слишком уж высокой для отрезка в добавленное время.

В итоге именно так сложились 4:2. «Спартак» идет дальше по Пути РПЛ, а «Локомотив» из него вылетел – и спустился в Путь регионов.

«Спартак» прошел «Локо»: по 1+1 у Игнатова и Промеса. Устроили шоу!

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев; кадры трансляции «Матч ТВ»

18 комментариев

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FNT
Ответ Полночный Гуляка
Уверен,ваш гламурный газовый проект хотел бы Промеса в свой состав.Не прокатило.Горечь.Понимаю.
То есть мне горько из-за чего-то, чего не было и в чем уверены только вы? Логика уровня "болельщик Спартака". Позвольте на этом откланяться, я опасаюсь дальше с вами разговаривать. Мало ли это заразно...
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Полночный Гуляка
Ответ FNT
Ну вам по фиг, мне противно. Хотя бывает смешно. У меня есть любимый момент, произошел прямо перед моей трибуной. В прекрасном матче 1:7 этот клоун забил гол при счете 0:4 и начал падать на колени, воздевая руки к небу, как будто на 90-й минуте победный в финале ЛЧ оформил. Давно я так не ржал на тот момент, спасибо ему.
Уверен,ваш гламурный газовый проект хотел бы Промеса в свой состав.Не прокатило.Горечь.Понимаю.
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Артем Бреховских
Ответ Виталий
Возможно сказывается отсутствие сборов , будет набирать , во втором тайме был очень хорош , да и в целом в матче )
Не думаю, что здесь может сказаться отсутствие сборов, пенальти - это совершенно отдельный от игры момент. Тем более что пенки нормально исполнены, просто кипер сыграл классно: в первом пенальти угадал и в темп хорошо оттолкнулся, во второй пенке - тоже разгадал замысел.
Промес на поле был не то чтобы хорош, но ноги, относительно зашитников Локо - работали очень хорошо, на малом пространстве один в один он защитников прямо возил, причем особенно ярко это проявлялось в самом конце матча, с физикой у него точно всё в порядке
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Артемий Дмитриев
Забавно, что нижнему он тоже пенальти не забил из-за двух касаний
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FNT
Ответ Wusia
Иди в "Волге" подмойся, там вам и место. Припёрся срать в чужую песочницу. Скоро ваши провокаторы начнут разбегаться, вот тогда приходи... поплачешься.
Это цифры 1 и 7 такую реакцию вызывают, малыш? Ну ничего, ничего, это было давно, в следующий раз очень скоро не будет. Ну через пару лет, но не раньше. Тише, не плачь.
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Иван Колгашкин
Всех Красно-белых с заслуженной победой!!!
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Wusia
Ответ FNT
Ну вам по фиг, мне противно. Хотя бывает смешно. У меня есть любимый момент, произошел прямо перед моей трибуной. В прекрасном матче 1:7 этот клоун забил гол при счете 0:4 и начал падать на колени, воздевая руки к небу, как будто на 90-й минуте победный в финале ЛЧ оформил. Давно я так не ржал на тот момент, спасибо ему.
Иди в "Волге" подмойся, там вам и место. Припёрся срать в чужую песочницу. Скоро ваши провокаторы начнут разбегаться, вот тогда приходи... поплачешься.
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Бобынин
Смех смехом а Квинси может стать главной легендой Спартака этого века. Стопроцентно наш человек.
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Бобынин
Промес на первом фото на бредпита похож, только чёрный)
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Рэд Уайт
в субботу ждем 100 гол
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FNT
Ответ Полночный Гуляка
Спартак победил.А чьи то понты...да пофиг на самом деле.Он же не хамил никому и не , извините, трочил на камеру как Дз.
Ну вам по фиг, мне противно. Хотя бывает смешно. У меня есть любимый момент, произошел прямо перед моей трибуной. В прекрасном матче 1:7 этот клоун забил гол при счете 0:4 и начал падать на колени, воздевая руки к небу, как будто на 90-й минуте победный в финале ЛЧ оформил. Давно я так не ржал на тот момент, спасибо ему.
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Полночный Гуляка
Ответ Stilet525
Цирк, а не судейство!
Ну ничего...Пообвыкнитесь.Не всё ж газовых тащить в нирвану.
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Полночный Гуляка
Ответ FNT
Кое-как забил пенальти с миллионной попытки и начинает жесты Аршавина показывать. Сколько же у него пустых понтов, противно просто.
Спартак победил.А чьи то понты...да пофиг на самом деле.Он же не хамил никому и не , извините, трочил на камеру как Дз.
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Второй удар не стоило перебивать, исходя из духа игры, вратарь не получил никакого преимущества - Квинси Джордан сам лопухнулся. На исход игры это тоже не влияло
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+7
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FNT
Кое-как забил пенальти с миллионной попытки и начинает жесты Аршавина показывать. Сколько же у него пустых понтов, противно просто.
+10
-11
-1
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Владимир Молявин
Квинси отрабатывать пенальти на тренировках!!! Срочно!!!
+4
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Stilet525
Цирк, а не судейство!
+5
-5
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Виталий
Возможно сказывается отсутствие сборов , будет набирать , во втором тайме был очень хорош , да и в целом в матче )
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