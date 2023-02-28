18 комментариев

Бальде пытался отобрать удар.

Последние минуты ответного четвертьфинала «Спартак» – «Локомотив» вышли сверхэмоциональными. Все дело аж в трех пенальти. В одни ворота.

Если вы вдруг пропустили это в прямом эфире – насладитесь. Так Илья Лантратов взял первый удар Квинси Промеса, в правом углу.

В тот момент «Спартак» уже вел 3:2 в матче и 4:2 по сумме, к нарушению никаких вопросов: Игорь Смольников сбил голландца, судья Сергей Иванов дал 11-метровый сразу.

Промес – главный пенальтист «Спартака». В этом сезоне он уже забивал с пенальти в ворота «Пари НН», но не реализовал удар в игре с «Оренбургом». Забивал и «Локомотиву» – правда, в воротах тогда был Даниил Худяков.

Сейчас против него был Илья Лантратов, который из 37 пенальти в карьере отразил 14, как пишет Transfermarkt. А от Промеса взял и свой 15-й:

Но если бы только это!

Промес потом бил еще два пенальти.

Тоже стоит посмотреть, если не видели:

Прошло всего 123 секунды, когда Данил Пруцев попал в выставленную руку новичка «Локо» Конти – не опорную, выставленную.

Снова пробил Промес – теперь уже «паненкой». И прямо в руки Лантратову, который и не думал никуда прыгать.

Но вот кипер слишком рано выскочил вперед – обе ноги за линией в момент удара.

Пока игроки «Локо» ругались, Промес не отдавал мяч – больше было похоже на шуточный спор, но пробить наверняка хотел Кейта Бальде. В итоге на третий удар все же пошел Квинси.

С третьей попытки Промес все же пробил Лантратова. Четко положил в нижний угол, куда не получился первый удар.

К судейству в этом матче могут быть вопросы, особенно по эпизоду со вторым голом «Спартака».

Но вот к моменту с этими тремя пенальти – вряд ли.

Тут все четко: и с назначениями, и с решением перебивать после паненки.

Просто концентрация 11-метровых получилась слишком уж высокой для отрезка в добавленное время.

В итоге именно так сложились 4:2. «Спартак» идет дальше по Пути РПЛ, а «Локомотив» из него вылетел – и спустился в Путь регионов.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев; кадры трансляции «Матч ТВ»