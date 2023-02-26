48 комментариев

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Кошмар «Челси» – в цифрах. Все очень плохо

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Тоттенхэм Тоттенхэм
Ришарлисон Ришарлисон
Хаким Зиеш Хаким Зиеш
Эмерсон Роял Эмерсон Роял
Стюарт Эттуэлл
Футбол Футбол

Отдельные игроки забивают в АПЛ больше, чем весь «Челси».

Ужасы нового «Челси» продолжаются, на этот раз команда Грэма Поттера проиграла «Тоттенхэму» (0:2). Теперь «Челси» держится на одинаковом расстоянии от еврокубков и от зоны вылета – в обе стороны 10 очков.

«Челси» выглядит безнадежно. Всего один гол за месяц

• «Челси» выиграл только 1 матч из последних 11 во всех турнирах. Чуть расширить – и будет 2 победы за 15 игр.

• Серия без побед длится уже 6 матчей подряд – последние три вовсе проиграли: 0:1 против «Дортмунда» в 1/8 финала Лиги чемпионов, 0:1 против «Саутгемптона», худшей команды АПЛ, и теперь 0:2 против «Тоттенхэма».

Тому же «Тоттенхэму» уступили впервые за 4 года в основное время: в последний раз такое случалось еще в январе 2019-го.

• У «Челси» нет побед в 8 последних выездных матчах АПЛ – худшая серия аж с 2001-го.

• Результативность «Челси» – тотальный мрак: всего 23 гола за 24 тура АПЛ, никогда именно в истории АПЛ у «Челси» не было показателя хуже.

• Всего четыре гола в 11 играх с начала года. В феврале вообще лишь один мяч – это «Вест Хэм» пострадал от Жоау Феликса. При этом по ожидаемым голам лондонцы не так уж и плохи – наиграла команда Поттера за это время минимум на пять. Все еще не очень много, но и не такая катастрофа. Невезение только добавляет грусти.

• Просто напомним атакующий блок «Челси»: Пьер-Эмерик Обамеянг, Жоау Феликс, Кай Хавертц, Хаким Зиеш, Михаил Мудрик, Рахим Стерлинг, Кристиан Пулишич, Датро Фофана, Нони Мадуэке.

• По голам в этом году «Челси» соревнуется не с командами, а с игроками. В АПЛ есть четверка тех, кто справляется лучше Поттера и компании – Рэшфорд (8), Холанд (6), Кейн (5) и нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс (5) забили больше «Челси» в 2023-м.

• Поттера должны были спасти зимние приобретения, но траты – почти 330 млн евро – пока не окупаются. Например, тот же Михаил Мудрик не только не совершил ни одного результативного действия в 6 матчах, но и ни разу за это время даже не пробил в створ ворот.

• Еще одна трагедия – потеря Тиаго Сильвы. Бразилец неудачно столкнулся с Кейном в первом тайме и не смог продолжить матч. Сроки восстановления пока неизвестны. 

К «Тоттенхэму» не были доступны пять игроков: Сесар Аспиликуэта, Армандо Броя, Нголо Канте, Эдуар Менди, Кристиан Пулишич. Еще Матео Ковачич пропускал матч из-за болезни. Травмы – еще одна проблема «Челси», только в АПЛ из-за повреждений Канте пропустил 17 игр, Уэсли Фофана – 15, Рис Джеймс – 12, Эдуар Менди – 10.

Самый яркий хайлайт у «Челси» – потасовка Зиеша

Пока «Челси» молчит в атаке (xG против «Тоттенхэма» – лишь 0,44), игроки атаки нарушают спокойствие не красивыми комбинациями, а стычками. Зиеш жестко полетел в Ришарлисона, началась потасовка, в ходе которой Хаким получил в спину толчок от защитника Эмерсона Рояла.

Зиеш не постеснялся ответить – въехал обидчику по лицу и получил красную.

Арбитр Стюарт Эттуэлл передумал – отменил удаление после ВАР-консультации, ограничившись желтой.

Тревожные инсайды из «Челси»: команда сомневается в новичках и сочувствует Поттеру

Тоттенхэм – Челси 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
26 февраля, 16.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 46 Скипп, 2:0 – 82 Кейн.
ТоттенхэмФорстер, Эмерсон, Дайер, Лангле, Ромеро, Дэвис, Хейбьерг, Кулусевски (Сон Хын Мин, 79), Скипп, Кейн, Ришарлисон (Порро, 89).
ЧелсиАррисабалага, Джеймс, Тиаго Силва (Фофана, 19), Кулибали, Чилуэлл, Зиеш (Закария, 62), Лофтус-Чик (Маунт, 62), Фернандес, Хавертц, Стерлинг (Обамеянг, 83), Жоау Феликс (Мудрик, 83).
Предупреждения:
Хавертц (45), Эмерсон (45), Зиеш (45), Дэвис (59), Маунт (74).

Фото: REUTERS/Paul Childs

48 комментариев

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vwzx8mx5vh
Самое тупое поглощение что я видел) новые владельцы как будто специально решили все разрушить, разогнали прежний менеджмент и специалистов и решили залить денег в трансферы
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Игорь Серебренников
Ответ Morjak Papai
Владелец пендос если не ошибаюсь? Сливают сезон, чтоб драфт пиков повыше набрать. Не паникуем.
. Чепуха рваная
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Cvyatoslav Gazin
Ответ Morjak Papai
Владелец пендос если не ошибаюсь? Сливают сезон, чтоб драфт пиков повыше набрать. Не паникуем.
Идут за Бедардом и Вембаньямой
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Denis242424
Рис Джеймс (нравится), беги из этой провальной ямы. Это надолго. Хочется видеть твою качественную и красивую игру, а карьера футболиста слишком короткая.
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Ilyas Saduov
Ответ Morjak Papai
Владелец пендос если не ошибаюсь? Сливают сезон, чтоб драфт пиков повыше набрать. Не паникуем.
Следующий сезон начнут по схеме 4-4-3
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xakk
Ответ JealousNobody
Надо увольнять главного тренера. Когда команда показывает такие катастрофические результаты, то никаких оправданий быть не может.
Да хорош, очевидно же, что в команду нужно вкладываться, некому играть, нужны игроки
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Антон Казанский
Ответ Morjak Papai
Владелец пендос если не ошибаюсь? Сливают сезон, чтоб драфт пиков повыше набрать. Не паникуем.
Да ладно! До зоны вылета ещё целых 10 очков!
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Антон Казанский
Ответ Н.Ф.
Поясните, плиз, кому не трудно, что означает цифра 3 на груди у каждого игрока Chelsea?
Количество побед в АПЛ с Октября 2022
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gunmeat
Ответ Кингстон
Просрали все полимеры
Сорвали шпингалеты)))
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Evgeny Trifonov
Ответ melmi
Мертвая английская тренеркая школа в деле. Мойесы, Эллердайсы, Поттеры..все одного и тоже. Одни Саутгейты. Увольнять пора уже очередного чудо-тренера
о чем говорить, если последний англичанин который брал чашку в чемпионате Англии был Говард Уилкинсон с Лидсом в сезоне 91/92. Англия кладовая физруков
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Андрей Тихонов
Ответ Morjak Papai
Владелец пендос если не ошибаюсь? Сливают сезон, чтоб драфт пиков повыше набрать. Не паникуем.
А кто в этом году топовые проспекты?
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gunmeat
Ответ Алексей Даценко
Мойес не так уж и плох Да в мю не получилось Но у человека 250 побед в АПЛ В основном тренировал средние команды всегда
Да ладно, братан, у него КПД 25%! Ты шутишь?)))
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Н.Ф.
Поясните, плиз, кому не трудно, что означает цифра 3 на груди у каждого игрока Chelsea?
+1
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gunmeat
Как вам, пенсы, без Абрамовича?)
+1
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Momos
Ответ Алексей Даценко
Мойес не так уж и плох Да в мю не получилось Но у человека 250 побед в АПЛ В основном тренировал средние команды всегда
Нет, совсем он не хорош. После Мойеса в Эвертон пришел Роберто Мартинес и в первый же год вывел клуб в еврокубки (чего не было уже 4 года) и установил новый рекорд по очкам и количеству побед. И это Мартинес, которого многие считают жестким физруком, после его "успехов" со сборной Бельгии.
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xakk
Мудрик придет порядок наведет
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wolkov
уверенной дорогой в шип. поттер и впряаь волшебник👍👍👍
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Антон Коваленко
Ответ Morjak Papai
Владелец пендос если не ошибаюсь? Сливают сезон, чтоб драфт пиков повыше набрать. Не паникуем.
Браво)))
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carlitosway
Ответ melmi
Мертвая английская тренеркая школа в деле. Мойесы, Эллердайсы, Поттеры..все одного и тоже. Одни Саутгейты. Увольнять пора уже очередного чудо-тренера
мойес шотландец если что
+1
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Ноно Гомес
До лета дотянуть бы и не вылететь в чемпионшип, жаль ЛЧ не видать в след сезоне как своих ушей...
0
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rtkcdgzt86
Ответ JealousNobody
Надо увольнять главного тренера. Когда команда показывает такие катастрофические результаты, то никаких оправданий быть не может.
Да тут не в результате даже дело,а в том что нет ни какой идеи воообще
Просто ноль
Игроки то все сильные,но они тупо не понимают что делать,да и как тут поймёшь когда тренер не понимает,хотя скорее даже не знает и не понимает
Тат то у всех тренеров даже не Топ а просто хороших есть своя идея и философия игры,а тут пздц,просто ноль
+1
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Wekil Halylow
Ответ Андрей Балабаев
Нормального квотербека летом подпишут. Также кэтчер и питчер не помешают. После этого думаю наладится.
У Боели был план 4-4-3 но комитет АПЛ им это не разрешил
+2
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Vladco
Ответ Кирилл Голивец
"Просто напомним атакующий блок Челси" Про Мудрика давайте пока спишем на адаптацию, но Фофана и Мадуэке это без всяких оговорок уровень Борнмута) ценник не делает игроков качественными
Про Мудрика давайте пока спишем на адаптацию....?!?!? Его , напрочь, списать в безвозвратно пропавших безвести.! Бабло за его переход уже все удачно отмыли начиная с Синака и кончая Зелей:))
+1
0
+1
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Jan Paskel
Ответ Алексей Даценко
Мойес не так уж и плох Да в мю не получилось Но у человека 250 побед в АПЛ В основном тренировал средние команды всегда
ну так и набил этих 250 побед на всяких Эллардайсах :)
+2
-2
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Андрей Балабаев
Ответ Bashibuzuck
Как 50тысячник😁
Сутормин лучше)
+4
0
+4
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