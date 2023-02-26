48 комментариев

Отдельные игроки забивают в АПЛ больше, чем весь «Челси».

Ужасы нового «Челси» продолжаются, на этот раз команда Грэма Поттера проиграла «Тоттенхэму» (0:2). Теперь «Челси» держится на одинаковом расстоянии от еврокубков и от зоны вылета – в обе стороны 10 очков.

«Челси» выглядит безнадежно. Всего один гол за месяц

• «Челси» выиграл только 1 матч из последних 11 во всех турнирах. Чуть расширить – и будет 2 победы за 15 игр.

• Серия без побед длится уже 6 матчей подряд – последние три вовсе проиграли: 0:1 против «Дортмунда» в 1/8 финала Лиги чемпионов, 0:1 против «Саутгемптона», худшей команды АПЛ, и теперь 0:2 против «Тоттенхэма».

Тому же «Тоттенхэму» уступили впервые за 4 года в основное время: в последний раз такое случалось еще в январе 2019-го.

• У «Челси» нет побед в 8 последних выездных матчах АПЛ – худшая серия аж с 2001-го.

• Результативность «Челси» – тотальный мрак: всего 23 гола за 24 тура АПЛ, никогда именно в истории АПЛ у «Челси» не было показателя хуже.

• Всего четыре гола в 11 играх с начала года. В феврале вообще лишь один мяч – это «Вест Хэм» пострадал от Жоау Феликса. При этом по ожидаемым голам лондонцы не так уж и плохи – наиграла команда Поттера за это время минимум на пять. Все еще не очень много, но и не такая катастрофа. Невезение только добавляет грусти.

• Просто напомним атакующий блок «Челси»: Пьер-Эмерик Обамеянг, Жоау Феликс, Кай Хавертц, Хаким Зиеш, Михаил Мудрик, Рахим Стерлинг, Кристиан Пулишич, Датро Фофана, Нони Мадуэке.

• По голам в этом году «Челси» соревнуется не с командами, а с игроками. В АПЛ есть четверка тех, кто справляется лучше Поттера и компании – Рэшфорд (8), Холанд (6), Кейн (5) и нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс (5) забили больше «Челси» в 2023-м.

• Поттера должны были спасти зимние приобретения, но траты – почти 330 млн евро – пока не окупаются. Например, тот же Михаил Мудрик не только не совершил ни одного результативного действия в 6 матчах, но и ни разу за это время даже не пробил в створ ворот.

• Еще одна трагедия – потеря Тиаго Сильвы. Бразилец неудачно столкнулся с Кейном в первом тайме и не смог продолжить матч. Сроки восстановления пока неизвестны.

К «Тоттенхэму» не были доступны пять игроков: Сесар Аспиликуэта, Армандо Броя, Нголо Канте, Эдуар Менди, Кристиан Пулишич. Еще Матео Ковачич пропускал матч из-за болезни. Травмы – еще одна проблема «Челси», только в АПЛ из-за повреждений Канте пропустил 17 игр, Уэсли Фофана – 15, Рис Джеймс – 12, Эдуар Менди – 10.

Самый яркий хайлайт у «Челси» – потасовка Зиеша

Пока «Челси» молчит в атаке (xG против «Тоттенхэма» – лишь 0,44), игроки атаки нарушают спокойствие не красивыми комбинациями, а стычками. Зиеш жестко полетел в Ришарлисона, началась потасовка, в ходе которой Хаким получил в спину толчок от защитника Эмерсона Рояла.

Зиеш не постеснялся ответить – въехал обидчику по лицу и получил красную.

Арбитр Стюарт Эттуэлл передумал – отменил удаление после ВАР-консультации, ограничившись желтой.

Фото: REUTERS/Paul Childs