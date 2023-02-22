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Ассист пяткой – уже норма для Хвичи и в ЛЧ. Теперь лидер турнира по голевым

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Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Хвича Кварацхелия Хвича Кварацхелия
Виктор Осимхен Виктор Осимхен
Футбол Футбол

Блеснул после незабитого пенальти.

«Наполи» почти тайм молчал с «Айнтрахтом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов и получил классный шанс на 35-й минуте – пенальти.

Бить пошел Хвича.

Незабитый пенальти: пробил в угол – вратарь достал

Ирвинг Лосано после шикарной передачи от Джованни Ди Лоренцо пробил в штангу, Виктор Осимхен бежал к мячу и получил подножку – пенальти!

Но Хвича запорол: пробил в левый угол, а Кевин Трапп вытащил.

Дотянулся и спас «Айнтрахт».

Не только ошибка Хвичи, но и мастерство кипера.

Кварацхелия не реализовал лишь второй пенальти в карьере, прошлый – еще за «Рубин». В октябре 2021-го не забил «Нижнему Новгороду» (0:1). Но Хвича и не так часто бьет: пять реализованных, два из них уже в «Наполи».

Неудачный удар Хвичи только завел «Наполи»: уже через пять минут Лосано вбежал в штрафную, вырезал пас во вратарскую на Осимхена, и нападающий четко замкнул.

Голевая пяткой: откинул партнеру в штрафной – так утвердили победу

Во втором тайме Квара заставил забыть про пенальти: пяткой не глядя скинул на Ди Лоренцо, партнер в касание пробил в угол.

Наслаждение!

Как же приятно видеть, что у Хвичи все получается.

Причем получается такая красота, которая впечатляет всю Европу.

Для Хвичи это уже четвертая голевая в Лиге чемпионов-22/23 – никто в турнире не ассистировал чаще!

Хвича – супер! И он только свыкается со статусом топ-звезды

После такого грузина всюду называют Кварадоной – если когда-то и казалось, что эпитет выдали авансом, мнение должно угасать и угасать.

Хвича поражает: 12 голов и 13 ассистов в 25 матчах за «Наполи». Перед голом в ЛЧ он забивал в трех турах Серии А подряд – итого четыре игры с голами. До этого у Кварацхелии подобное было только в «Динамо» Батуми – когда он сделал четыре гола за три игры. Но то Грузия, а это европейские топ-турниры!

Сейчас Кварацхелия на четвертом месте в гонке бомбардиров Серии А – забил больше Дибалы, Влаховича, Леау, Иммобиле. Выше только Адемола Лукман (12 голов), Лаутаро Мартинес (13) и Виктор Осимхен (18).

Грузин до сих пор в шоке от новой реальности. «Мне было сложно в это поверить. Не только в то, что я буду играть в Лиге чемпионов. Даже в то, что я буду играть за такую команду – за команду Серии А. Все казалось как во сне.

Но когда я все проанализировал и осознал, что буду играть на другом уровне, то понял, что мне нужно по-другому готовиться к матчам. Среди прочего нужно было привыкнуть к другой работе в зале. Думаю, что я неплохо справился и адаптировался ко всему достаточно быстро», – выводы Хвичи.

Да уж, неплохо!

Айнтрахт Ф Германия – Наполи Италия 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
21 февраля, 23.00, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 40 Осимхен, 0:2 – 65 Ди Лоренцо.
Айнтрахт ФТрапп, Бута (Кнауфф, 69), Якич, Ндика, Тута, Макс (Ленц, 90), Гетце (Алиду, 81), Соу, Камада, Линдстрем (Борре, 69), Коло-Муани.
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Оливера, Лоботка, Зелиньски, Замбо-Ангисса (Ндомбеле, 80), Лосано (Элмаз, 80), Осимхен (Симеоне, 84), Кварацхелия (Политано, 84).
Предупреждения:
Ким Мин Чжэ (38), Гетце (60), Элмаз (83).
Удаление:
Коло-Муани (58).

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Marc Schueler, IMAGO/Oliver Vogler; Gettyimages.ru/Christian Kaspar-Bartke

51 комментарий

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Николай Хайрулин
Ответ Угловой буллит
А при чем тут Россия и Хвича ? Ну пропинал пыль пару лет в Казани и что ? Сколько у нас таких было? А всё хотим примазаться к чужой , в данном случае грузинской, славе. Про Зинченко в МС почему то не писали...А Хвича уже давно наплевал и забыл про свои годы в Рубине. Но мы все тянемся к нему. Плебеи
Зинченко просто не был так заметен в МС , хотя и достойно играл , а так да тоже феномен был
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N23
Ответ Николай Хайрулин
Вот просто интересно из Рубина почему не купили Хвичу за 30 млн? Или типа из России ни то, лучше Мудрика за 100 млн брать... Я больше чем уверен что Наполи не взял бы Хвичу за 30 млн, а за даром то милости просим, зато продадим за 100 млн , считаю что это подло по отношению к России и в частности к Рубину , и если совесть будет у Наполи то доля с продажи должна быть и Рубину , ведь именно там дали ему раскрыться
Что за детский лепет? Это бизнес, и каждый ищет свою выгоду
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Николай Хайрулин
Ответ Угловой буллит
А при чем тут Россия и Хвича ? Ну пропинал пыль пару лет в Казани и что ? Сколько у нас таких было? А всё хотим примазаться к чужой , в данном случае грузинской, славе. Про Зинченко в МС почему то не писали...А Хвича уже давно наплевал и забыл про свои годы в Рубине. Но мы все тянемся к нему. Плебеи
Если бы не Рубин, то пылил бы он не в Наполи! Именно Рубин дал ему шанс показать себя!!!
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Николай Хайрулин
Ответ dllllb
Благодарен Слуцкому??? Хвича в первую очередь должен быть благодарен Юрий Палычу Семину, который поверил в него, рискнул и начал ставить 17 летнего ноунейма в состав. В основной в том числе. Дал ему свободу действий и все сразу увидели какой у парня талант. А у бегемота парень почти зачах. Последнее время было больно смотреть на его мучения. Какое то счастье, что в итоге он оказался там где оказался.
Если бы можно заминусовать, то обязательно сделал бы, Хвича заиграть смог только в Рубине , его узнать смогли в Европе до Наполи, когда он играл в Рубине, где его тренер был Слуцкий!!! Так что именно в Рубине он смог себя показать и да он стоил 30 млн , но парадокс в том что Наполи не дал бы столько, в Европе проще Мудрика купить за 100 млн, чем взять игрока из России за 30 млн , к сожалению такое отношение и уже давно, единственное по рыночной цене Миранчук и Головин были куплены и то им повезло будь чуть позже,то ни факт что по рыночной цене взять решили бы... Хвича вполне возможно что после Наполи ещё в сильнее клуб уйдет, и ни за 30 млн!
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Николай Хайрулин
Вот просто интересно из Рубина почему не купили Хвичу за 30 млн? Или типа из России ни то, лучше Мудрика за 100 млн брать... Я больше чем уверен что Наполи не взял бы Хвичу за 30 млн, а за даром то милости просим, зато продадим за 100 млн , считаю что это подло по отношению к России и в частности к Рубину , и если совесть будет у Наполи то доля с продажи должна быть и Рубину , ведь именно там дали ему раскрыться
+1
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+1
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МТБ
Ответ Goldstream
Уже по играм в Локомотиве талант игрока был очевиден.
Талант может быть виден у кого угодно, его надо реализовывать
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МТБ
Ответ dllllb
Благодарен Слуцкому??? Хвича в первую очередь должен быть благодарен Юрий Палычу Семину, который поверил в него, рискнул и начал ставить 17 летнего ноунейма в состав. В основной в том числе. Дал ему свободу действий и все сразу увидели какой у парня талант. А у бегемота парень почти зачах. Последнее время было больно смотреть на его мучения. Какое то счастье, что в итоге он оказался там где оказался.
Леплю минус.
Во-первых, Сёмину, конечно, можно выразить благодарность за всё вышеперечисленное, но есть сразу 2 проблемы:
1. Вообще-то Хвичу тогда взяли в аренду. И первый матч он просидел на лавке. Потом вышел на замену. Потом опять сидел на лавке. В итоге он вышел на поле 10 раз, ни разу в старте, сыграл на трёх позициях, в сумме за те полгода провёл на поле 270 минут, из них самый большой отрезхок в 65 минут он получил в последнем туре, в матче с Уфой, да и то вынужденно, из-за травмы Тарасова. Ну офигеть какой вклад в развитие карьеры и вера, да-да
2. Как будто это Сёмин изобрёл практику, затыкать дыры в составе молодняком от безысходности. Вы так говорите, будто он увидел Хвичу и сделал его игроком стартового состава, а не выпускал на минуту в кубке. Это не история Газзаева и Дзагоева, когда доверие дало какой-то невероятный результат.

Во-вторых, какая разница, что там было в последнее время? У Хвичи были травмы и желание свалить, что он и сделал. Однако у Слуцкого он отыграл 2 года, что куда существенее.

Ну и ещё у Слуцкого раскрылись такие ребята, как Саша Головин, Мартин Эдегор, Джаред Боуэн. Это только из самых громких, мы уж там не добавляем сюда Мусу и кучу прочих игроков, только вот самые звучные имена последних лет.

Так что не надо сравнивать несравнимое. Сёмин и локо в карьере ХВичи проходняк, даже Батуми дал ему куда больше.
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Kanonir152
Пас пяткой вообще вникуда. Скорее повезло с голом.
Никак не оспариваю таланта Хвичи. Игрок потрясающий.
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Korsantes Ber
У Хвича 28 результативных действии за 25 игр за Наполи (12 голов, 13 асистов 3 заработанных пенальти )
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Никита Тулаев
же через пять минут Лосано вбежал в штрафную, вырезал пас во вратарскую на Осимхена, и нападающий четко замкнул.
очень четко, пробил в свою опорную ногу и только благодаря этому забил))))
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Argilac Durrandon
Ответ Alex Kroni
Что за слово ассист,русский забыли клоуны?!!! Аж противно звучит. ГОЛЕВАЯ ПЕРЕДАЧА,бесы!!!
В русском языке обращения обособляются запятыми, знаток.
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Viktor_SV
Ответ Андрей Кожин
Он в Рубине три года играл. Точнее два с половиной. Именно в нём показал себя как большой талант и привлёк внимание топ клубов
Есть поверие, что если кто-то из нашего чемпионата уезжает в солидный клуб заграницей, то это потому что он блеснул в играх за свою сборную или в еврокубках. Чемпионат России зарубежные скауты не смотрят никогда.
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Jaxongir Shodiev
Наполи может знатно пошуметь в ЛЧ в этом году
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Бобынин
Наконец-то в Грузии более-менее приличный футболист появился, а то я уж стал забывать, что грузины в футбол умеют играть)
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Бобынин
Ответ Pavelaznaurov
Его история как Голливудский фильм,по идее должна быть победа!!!! Наполи станет чемпионом Италии —-хэппи энд ))) Интересно как пойдет в ЛЧ????? Вообще конечно красиво))))
Выиграет ЛЧ. Дважды подряд.
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Павел Светлов
Ответ Alex Kroni
Что за слово ассист,русский забыли клоуны?!!! Аж противно звучит. ГОЛЕВАЯ ПЕРЕДАЧА,бесы!!!
разве "голевая" -- это русское прилагательное?
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nugoboss
Я за Хвичи очень рад!!! хочу сказать парням, который живут по понятиям, пусть будет всем хреново, если нам хреново, успокойтесь ребята, кайфуйте и радуйтесь от игры, и значение не имеет, это Хвича или Месси. главное красота и любовь к футболу.
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Mypta3uh23
Ответ Alex Kroni
Что за слово ассист,русский забыли клоуны?!!! Аж противно звучит. ГОЛЕВАЯ ПЕРЕДАЧА,бесы!!!
Саша ну какой ты нафиг алекс?
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Sabaka Sabaka
Ответ Viacheslav Khalzov
А кто это говорил? Кикна?
подавляющее большинство коментов здесь такие были
+6
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Viacheslav Khalzov
Ответ Lavochkin12
"тупой бегунок, который никому, кроме Батуми оказался не нужен"
А кто это говорил? Кикна?
+2
-1
+1
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Андрей Кожин
Ответ Угловой буллит
А при чем тут Россия и Хвича ? Ну пропинал пыль пару лет в Казани и что ? Сколько у нас таких было? А всё хотим примазаться к чужой , в данном случае грузинской, славе. Про Зинченко в МС почему то не писали...А Хвича уже давно наплевал и забыл про свои годы в Рубине. Но мы все тянемся к нему. Плебеи
Он в Рубине три года играл. Точнее два с половиной. Именно в нём показал себя как большой талант и привлёк внимание топ клубов
+2
0
+2
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Pavelaznaurov
Его история как Голливудский фильм,по идее должна быть победа!!!! Наполи станет чемпионом Италии —-хэппи энд ))) Интересно как пойдет в ЛЧ????? Вообще конечно красиво))))
+3
0
+3
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dllllb
Ответ Бомбардир Ковтун
Как вы же заколебали с однотипными комментариями. Упустили и упустили. Значит не посчитали, что он стоит своей зарплаты. Хвича должен быть благодарен Рубину и Слуцкому, что он сверкает в Европе. В Локо он пробыл полгода и на этом все.
Благодарен Слуцкому??? Хвича в первую очередь должен быть благодарен Юрий Палычу Семину, который поверил в него, рискнул и начал ставить 17 летнего ноунейма в состав. В основной в том числе. Дал ему свободу действий и все сразу увидели какой у парня талант. А у бегемота парень почти зачах. Последнее время было больно смотреть на его мучения. Какое то счастье, что в итоге он оказался там где оказался.
0
-5
-5
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ЧакСевернаяКорея
Тревожит,что он пренебрегает щитками.Это может плохо кончиться,учитывая множества грубых игроков,которые уже охотятся за Хвичи.Пример Неймара,тому подтверждение.
+3
0
+3
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Поцелуй Оздоева
Ответ Угловой буллит
А при чем тут Россия и Хвича ? Ну пропинал пыль пару лет в Казани и что ? Сколько у нас таких было? А всё хотим примазаться к чужой , в данном случае грузинской, славе. Про Зинченко в МС почему то не писали...А Хвича уже давно наплевал и забыл про свои годы в Рубине. Но мы все тянемся к нему. Плебеи
Какой бред, господи. Где здесь попытка примазаться? Восхищаются игрой парня, который еще недавно пылил в Рубине.
+7
-1
+6
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