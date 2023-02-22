Ассист пяткой – уже норма для Хвичи и в ЛЧ. Теперь лидер турнира по голевым

Блеснул после незабитого пенальти.

«Наполи» почти тайм молчал с «Айнтрахтом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов и получил классный шанс на 35-й минуте – пенальти.

Бить пошел Хвича.

Незабитый пенальти: пробил в угол – вратарь достал

Ирвинг Лосано после шикарной передачи от Джованни Ди Лоренцо пробил в штангу, Виктор Осимхен бежал к мячу и получил подножку – пенальти!

Но Хвича запорол: пробил в левый угол, а Кевин Трапп вытащил.

Дотянулся и спас «Айнтрахт».

Не только ошибка Хвичи, но и мастерство кипера.

Кварацхелия не реализовал лишь второй пенальти в карьере, прошлый – еще за «Рубин». В октябре 2021-го не забил «Нижнему Новгороду» (0:1). Но Хвича и не так часто бьет: пять реализованных, два из них уже в «Наполи».

Неудачный удар Хвичи только завел «Наполи»: уже через пять минут Лосано вбежал в штрафную, вырезал пас во вратарскую на Осимхена, и нападающий четко замкнул.

Голевая пяткой: откинул партнеру в штрафной – так утвердили победу

Во втором тайме Квара заставил забыть про пенальти: пяткой не глядя скинул на Ди Лоренцо, партнер в касание пробил в угол.

Наслаждение!

Как же приятно видеть, что у Хвичи все получается.

Причем получается такая красота, которая впечатляет всю Европу.

Для Хвичи это уже четвертая голевая в Лиге чемпионов-22/23 – никто в турнире не ассистировал чаще !

Хвича – супер! И он только свыкается со статусом топ-звезды

После такого грузина всюду называют Кварадоной – если когда-то и казалось, что эпитет выдали авансом, мнение должно угасать и угасать.

Хвича поражает: 12 голов и 13 ассистов в 25 матчах за «Наполи». Перед голом в ЛЧ он забивал в трех турах Серии А подряд – итого четыре игры с голами. До этого у Кварацхелии подобное было только в «Динамо» Батуми – когда он сделал четыре гола за три игры. Но то Грузия, а это европейские топ-турниры!

Сейчас Кварацхелия на четвертом месте в гонке бомбардиров Серии А – забил больше Дибалы, Влаховича, Леау, Иммобиле. Выше только Адемола Лукман (12 голов), Лаутаро Мартинес (13) и Виктор Осимхен (18).

Грузин до сих пор в шоке от новой реальности. «Мне было сложно в это поверить. Не только в то, что я буду играть в Лиге чемпионов. Даже в то, что я буду играть за такую команду – за команду Серии А. Все казалось как во сне.

Но когда я все проанализировал и осознал, что буду играть на другом уровне, то понял, что мне нужно по-другому готовиться к матчам. Среди прочего нужно было привыкнуть к другой работе в зале. Думаю, что я неплохо справился и адаптировался ко всему достаточно быстро», – выводы Хвичи.

Да уж, неплохо!

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Marc Schueler, IMAGO/Oliver Vogler; Gettyimages.ru/Christian Kaspar-Bartke