«Бавария» почти свалилась с первого места. Проиграли самому неудобному сопернику
«Боруссия» М – настоящий криптонит. Останавливают пять раз подряд.
В Германии сенсация: «Бавария» проиграла менхенгладбахской «Боруссии» – 2:3.
Все пошло не так сразу, Дайо Упамекано получил красную за фол последней надежды уже на восьмой минуте. «Гладбах» Даниэля Фарке наказал через пять минут, пропустил, снова забил в начале второго тайма, а Маркус Тюрам добавил в концовке – ответный мяч «Баварии» в добавленное время ничего не исправил.
Главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн после матча в ярости промчал через микст-зоне в сторону судейской комнаты со словами «Это шутка, он что, издевается?». На игре работал судья Тобиас Вельц.
«Гладбах» знает секрет против «Баварии». Иначе как объяснить эту серию?
«Боруссия» выиграла впервые за три тура, с нулевой ничьей против «Шальке» и 1:4 от «Герты» Сандро Шварца победа над доминатором не очень стыкуется, но логика тоже есть.
«Бавария» не побеждает «Боруссию» М пять матчей подряд:
⚖️ 1:1 – август 2021-го
❌ 0:5 – октябрь 2021-го (1/16 финала Кубка)
❌ 1:2 – январь 2022-го
⚖️ 1:1 – август 2022-го
❌ 2:3 – сейчас
Итого три поражения и две ничьих за полтора года. И это после победы 6:0 на «Альянц Арене» в концовке сезона-2020/21, когда 4:0 было уже к концу первого тайма.
Эта игра стала 429-й для полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера в Бундеслиге – он догнал Оливера Кана, больше матчей теперь только у другого вратаря-легенды Зеппа Майера (473). Но момент в тени болезненного поражения.
Забрали Яна Зоммера и все равно проиграли.
«Бавария» проиграла впервые в году, а в лиге – впервые с сентября. Могут свалиться с первого места
Это первое поражение мюнхенцев в чемпионате аж с сентября – тогда проиграли в гостях «Аугсбургу» (0:1).
«Бавария» начала календарный год с трех ничьих подряд, везде 1:1 – с «Лейпцигом», «Кельном» и «Айнтрахтом». После команду прорвало: четыре победы во всех турнирах – обыграли «Майнц» в Кубке (4:0), «Вольфсбург» и «Бохум» в Бундеслиге (4:2 и 3:0) и «ПСЖ» в Лиге чемпионов (1:0).
Теперь впервые в 2023-м проиграли.
Пока «Бавария» лидер, но уже в воскресенье может упасть. Все зависит от «Униона» и его домашнего матча с «Шальке». Еще и «Дортмунд» может сравняться с мюнхенцами, если победит «Герту» Шварца.
Чаще всего у «Баварии» к решающим стадиям Лиги чемпионов в Бундеслиге уже все под полным контролем, но не в этот раз.
«Гладбах» выиграл и в соцсетях: красиво затроллили «Баварию»
- Дата проведения
- 18 февраля, 17.30, «Боруссия-Парк»
- Голы:
- 1:0 – 13 Штиндль, 1:1 – 35 Шупо-Мотинг, 2:1 – 55 Хофманн, 3:1 – 84 Тюрам, 3:2 – 90 Тель.
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Боруссия М –
Омлин, Лайнер, Эльведи, Итакура, Бенсебайни, Штиндль (Тюрам, 74), Крамер (Вайгль, 57; Янчке, 90), Хофманн, Вольф (Херрманн, 90), Коне, Плеа (Нойхаус, 74).
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Бавария –
Зоммер, Блинд, Упамекано, Павар, Горетцка (де Лигт, 62), Киммих, Гравенберх (Мусиала, 46), Гнабри (Сане, 46), Шупо-Мотинг (Тель, 62), Мюллер (Жоау Канселу, 16), Дэвис.
- Предупреждение:
- Горетцка (37).
- Удаление:
- Упамекано (8).
Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
с учётом того, что Серия А откатилась в таблице коэффициентов УЕФА на 4-е место
Но команда всё таки молодцы,смогли навязать борьбу.
Резюмируя:Упамекано в который раз Дайот,ну и Блинд немного подразочаровал в эпизоде с 3-м голом.
Проехали...
P.S.Отдельное спасибо болельщикам Гладбаха за приём Зоммера,действительно приятно что так встретили.