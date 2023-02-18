«Бавария» почти свалилась с первого места. Проиграли самому неудобному сопернику

«Боруссия» М – настоящий криптонит. Останавливают пять раз подряд.

В Германии сенсация: «Бавария» проиграла менхенгладбахской «Боруссии» – 2:3.

Все пошло не так сразу, Дайо Упамекано получил красную за фол последней надежды уже на восьмой минуте. «Гладбах» Даниэля Фарке наказал через пять минут, пропустил, снова забил в начале второго тайма, а Маркус Тюрам добавил в концовке – ответный мяч «Баварии» в добавленное время ничего не исправил.

Главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн после матча в ярости промчал через микст-зоне в сторону судейской комнаты со словами «Это шутка, он что, издевается?» . На игре работал судья Тобиас Вельц.

«Гладбах» знает секрет против «Баварии». Иначе как объяснить эту серию?

«Боруссия» выиграла впервые за три тура, с нулевой ничьей против «Шальке» и 1:4 от «Герты» Сандро Шварца победа над доминатором не очень стыкуется, но логика тоже есть.

«Бавария» не побеждает «Боруссию» М пять матчей подряд:

⚖️ 1:1 – август 2021-го

❌ 0:5 – октябрь 2021-го (1/16 финала Кубка)

❌ 1:2 – январь 2022-го

⚖️ 1:1 – август 2022-го

❌ 2:3 – сейчас

Итого три поражения и две ничьих за полтора года . И это после победы 6:0 на «Альянц Арене» в концовке сезона-2020/21, когда 4:0 было уже к концу первого тайма.

Эта игра стала 429-й для полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера в Бундеслиге – он догнал Оливера Кана, больше матчей теперь только у другого вратаря-легенды Зеппа Майера (473). Но момент в тени болезненного поражения.

Забрали Яна Зоммера и все равно проиграли.

«Бавария» проиграла впервые в году, а в лиге – впервые с сентября. Могут свалиться с первого места

Это первое поражение мюнхенцев в чемпионате аж с сентября – тогда проиграли в гостях «Аугсбургу» (0:1).

«Бавария» начала календарный год с трех ничьих подряд, везде 1:1 – с «Лейпцигом», «Кельном» и «Айнтрахтом». После команду прорвало: четыре победы во всех турнирах – обыграли «Майнц» в Кубке (4:0), «Вольфсбург» и «Бохум» в Бундеслиге (4:2 и 3:0) и «ПСЖ» в Лиге чемпионов (1:0).

Теперь впервые в 2023-м проиграли.

Пока «Бавария» лидер, но уже в воскресенье может упасть. Все зависит от «Униона» и его домашнего матча с «Шальке». Еще и «Дортмунд» может сравняться с мюнхенцами, если победит «Герту» Шварца.

Чаще всего у «Баварии» к решающим стадиям Лиги чемпионов в Бундеслиге уже все под полным контролем, но не в этот раз.

Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen