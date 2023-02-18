Новый повод восхищаться Хвичей – гол после прохода с центра поля 🤩
Осимхен тоже хорош.
«Наполи» продолжает спокойный поход к чемпионству в Серии А. Новая жертва – «Сассуоло».
Главный хайлайт – гол Хвичи. Сделал все сам, подхватив мяч в центре поля
Уверенная победа в гостях (2:0) началась с гола Хвичи после яркого сольного прохода.
На 12-й минуте Кварацхелия подхватил мяч в центральном круге, ушел от подката, долетел до штрафной в окружении четырех защитников и выждал момент для удара. Закатил несильно, но точно в угол – и перехитрил Консильи.
У Хвичи впечатляющая результативная серия – забивает в трех турах Серии А подряд. Подобное с Кварацхелией случилось во второй раз в карьере – в мае прошлого года он за 3 игры забил 4 гола за «Динамо» из Батуми.
Теперь Хвича пробил отметку в 10 голов в чемпионате Италии. Прямо сейчас он идет на четвертом месте в гонке бомбардиров Серии А – забил больше Дибалы, Влаховича, Рафаэла Леау, Иммобиле. Выше только Лаутаро Мартинес и Адемола Лукман (по 12 голов) и Виктор Осимхен (18).
По гол+пас Кварацхелия и вовсе второй – у него 21 результативное действие в сезоне. Больше только у одноклубника Осимхена. В топ-5 европейских лигах Хвича на четвертом месте по результативности – выше Месси, Мбаппе и Левандовского.
Осимхен тоже забил! И побил рекорд Игуаина по голевой серии
На всякий случай «Наполи» утвердил победу вторым голом – его сделал Виктор Осимхен. Нигериец принял заброс из глубины, раскидал плечами двух защитников и с острейшего угла прошил зазевавшегося Консильи.
Как вы уже поняли, Осимхен доминирует в Серии А в этом сезоне. Он лучший бомбардир с большим отрывом. В европейских топ-чемпионатах больше нигерийца забил только Эрлинг Холанд (26 против 18, но у норвежца на 3 игры больше).
Голом в ворота «Сассуоло» Осимхен побил рекорд «Наполи» – стал первым игроком в истории клуба, кто забил в 7 турах Серии А подряд. Превзошел достижение Гонсало Игуаина.
«Сассуоло» ответил только активностью Армана Лорьенте: француз в первом тайме пробил в штангу и забил гол, который отменили из-за офсайда у партнера.
«Наполи» летит к чемпионству – отрыв уже 18 очков
«Наполи» увеличил отрыв от второго места до 18 очков – просто космос. Там «Интер», которому в эти выходные предстоит непростой матч с «Удинезе». «Аталанта», «Милан» и «Рома» отстали уже на 21 очко. В XXI веке в Серии А еще не было команды с таким отрывом к 24 туру (даже близко не подбирались).
К 24 туру «Наполи» потерял всего 7 очков. Единственное поражение в Серии А команда Лучано Спаллетти потерпела как раз от «Интера» в первом матче 2023 года. Но после этого выдала серию из 7 побед подряд. Статистическая модель FiveThirtyEight оценивает шансы на чемпионство неаполитанцев в 96%.
Лучшие по гол+пас в топ-лигах. Хвича и Осимхен – в лидерах
- Дата проведения
- 17 февраля, 22.45, «Читта-дель-Триколоре»
- Голы:
- 0:1 – 12 Кварацхелия, 0:2 – 33 Осимхен.
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Сассуоло –
Консильи, Дзортеа, Эрлич, Руан, Рожерио, Лопес (Обианг, 85), Фраттези (Альварес, 85), Матеус Энрике (Торстведт, 79), Байрами (Сейде, 79), Дефрель (Пинамонти, 57), Лорьянте.
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Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Оливера, Лоботка, Замбо-Ангисса (Ндомбеле, 78), Элмаз (Дзербин, 85), Политано (Зелиньски, 58), Осимхен (Симеоне, 84), Кварацхелия (Лосано, 78).
Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini
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