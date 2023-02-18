Новый повод восхищаться Хвичей – гол после прохода с центра поля 🤩

Осимхен тоже хорош.

«Наполи» продолжает спокойный поход к чемпионству в Серии А. Новая жертва – «Сассуоло».

Главный хайлайт – гол Хвичи. Сделал все сам, подхватив мяч в центре поля

Уверенная победа в гостях (2:0) началась с гола Хвичи после яркого сольного прохода.

На 12-й минуте Кварацхелия подхватил мяч в центральном круге, ушел от подката, долетел до штрафной в окружении четырех защитников и выждал момент для удара. Закатил несильно, но точно в угол – и перехитрил Консильи.

У Хвичи впечатляющая результативная серия – забивает в трех турах Серии А подряд. Подобное с Кварацхелией случилось во второй раз в карьере – в мае прошлого года он за 3 игры забил 4 гола за «Динамо» из Батуми.

Теперь Хвича пробил отметку в 10 голов в чемпионате Италии. Прямо сейчас он идет на четвертом месте в гонке бомбардиров Серии А – забил больше Дибалы, Влаховича, Рафаэла Леау, Иммобиле. Выше только Лаутаро Мартинес и Адемола Лукман (по 12 голов) и Виктор Осимхен (18).

По гол+пас Кварацхелия и вовсе второй – у него 21 результативное действие в сезоне. Больше только у одноклубника Осимхена. В топ-5 европейских лигах Хвича на четвертом месте по результативности – выше Месси, Мбаппе и Левандовского.

Осимхен тоже забил! И побил рекорд Игуаина по голевой серии

На всякий случай «Наполи» утвердил победу вторым голом – его сделал Виктор Осимхен. Нигериец принял заброс из глубины, раскидал плечами двух защитников и с острейшего угла прошил зазевавшегося Консильи.

Как вы уже поняли, Осимхен доминирует в Серии А в этом сезоне. Он лучший бомбардир с большим отрывом. В европейских топ-чемпионатах больше нигерийца забил только Эрлинг Холанд (26 против 18, но у норвежца на 3 игры больше).

Голом в ворота «Сассуоло» Осимхен побил рекорд «Наполи» – стал первым игроком в истории клуба, кто забил в 7 турах Серии А подряд. Превзошел достижение Гонсало Игуаина.

«Сассуоло» ответил только активностью Армана Лорьенте: француз в первом тайме пробил в штангу и забил гол, который отменили из-за офсайда у партнера.

«Наполи» летит к чемпионству – отрыв уже 18 очков

«Наполи» увеличил отрыв от второго места до 18 очков – просто космос. Там «Интер», которому в эти выходные предстоит непростой матч с «Удинезе». «Аталанта», «Милан» и «Рома» отстали уже на 21 очко. В XXI веке в Серии А еще не было команды с таким отрывом к 24 туру (даже близко не подбирались).

К 24 туру «Наполи» потерял всего 7 очков. Единственное поражение в Серии А команда Лучано Спаллетти потерпела как раз от «Интера» в первом матче 2023 года. Но после этого выдала серию из 7 побед подряд. Статистическая модель FiveThirtyEight оценивает шансы на чемпионство неаполитанцев в 96%.

Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini