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Беллингема хотят «Реал», «Сити» и «Ливерпуль». У кого больше шансов?

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Английский полузащитник Джуд Беллингем – главная цель европейских топов летом-2023. За юного англичанина конкурируют «Реал», «Ливерпуль» и «Сити».

«Реал» предлагает 100 млн евро и Камавинга, просит не продлевать контракт с «Дортмундом»

По данным Sky Sport Deutschland, «Реал» активно борется за полузащитника, разрабатывая разные варианты ведения переговоров.

«Мадрид» не хочет платить за Беллингема больше 100 млн евро, поэтому рассматривает вариант, при котором в сделку войдет Эдуардо Камавинга. Пока неизвестно, знает ли «Боруссия» о такой идее «Реала».

Кроме того, пока непонятно, согласится ли Камавинга на переход в «Дортмунд». 20-летний полузащитник недоволен количеством игрового времени в «Реале» (1131 минута в сезоне-2022/23), но в остальном ему комфортно. Карло Анчелотти считает Камавингу неприкосновенным. Уход из «Реала» зимой исключен.

Но англичанин тренеру тоже нравится. «Беллингем на ЧМ-2022 показал, что является отличным хавбеком. Но я сосредоточен на своих полузащитниках, которые очень хороши. Молодые Орельен Тчуамени, Камавинга и Вальверде. У нас много молодежи», – осторожно высказался Анчелотти.

Журналист Marca Карлос Карпио узнал, чем «Мадрид» привлекает Джуда: «Реал» презентовал Беллингему проект с Винисиусом, Родриго, Вальверде и Тчуамени и показал игроку степень их прогресса за 4 года. Это один из важных факторов».

Журналист Хосе Альварес Гайя в эфире El Chiringuito TV назвал Беллингема главной целью «Реала». 

«Реал» заинтересован в этом игроке, с ним уже контактировали по поводу трансфера следующим летом, – сказал Гайя. – Беллингем дал положительный ответ. Источники в Англии сообщили мне, что Беллингем хочет играть за «Реал», несмотря на предложение от «Манчестер Сити».

Мадридцы даже попросили Беллингема не продлевать контракт с «Боруссией». Игрок так и сделал, но при этом железно пока ничего не обещал. Его действующее соглашение с дортмундцами завершается летом 2025 года.

«Ливерпуль» видит в Беллингеме нового Джеррарда, Клопп надеется на его переход

Юрген Клопп тоже хочет Беллингема в свой состав. Как сообщает Sky Sport Deutschland, «Ливерпуль» с оптимизмом смотрит на предстоящие переговоры. В клубе видят в Джуде нового Стивена Джеррарда.

«Личного разговора между Клоппом и Беллингемом еще не было. Другие люди из клуба общались с окружением Беллингема. Они хотят подписать его, и у них есть ощущение, что все может получиться. Они считают, что Беллингем хочет в «Ливерпуль», – сказал журналист Флориан Плеттенберг в шоу Transfer Update.

Джеррард хочет убедить Джуда выбрать Мерсисайд. «Все, что ему нужно сделать, – это назвать мне дату в календаре, когда он будет свободен, и я полечу в Дортмунд, чтобы поговорить о [переходе]», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» в эфире BT Sport.

Ведущая Bild TV Валентина Мачери рассказала, как продвигается переход. «По нашей информации, его отец ведет переговоры с «Ливерпулем», и Юрген Клопп хочет видеть его в команде. Но «Реал» и «Манчестер Сити» тоже в игре. Эти три команды являются главными кандидатами на его подписание.

Клопп говорит, что если Беллингем собирается подписать контракт ради денег, он не выберет «Ливерпуль». Но если Джуд примет решение в пользу личного развития, традиций и любви к игре, он мог бы перейти в «Ливерпуль».

Моя интуиция подсказывает, что, вероятно, мы можем увидеть его в «Ливерпуле», – сказала Мачери в интервью Sky Sports News.

«Ман Сити» пока сомневается, но у него лучшие отношения с «Дортмундом»

«Сити» – еще один кандидат на Беллингема. По информации ESPN, клуб планирует обновить полузащиту. Но перед этим «Сити» выяснит, останутся ли в команде Илкай Гюндган и Бернарду Силва. После этого определятся с уровнем инвестиций.

Трансфер Беллингема будет непросто организовать из-за конкуренции «Реала» и «Ливерпуля». Но у «Ман Сити» есть преимущество – клуб в хороших отношениях с «Боруссией» после трансферов Эрлинга Холанда и Мануэля Аканджи.

Пеп тоже в восторге от футболиста. «Я был впечатлен Джудом Беллингемом два сезона назад, когда ему было 17. Представьте себе, какой он сейчас. Он исключительный, великолепный игрок. Я думаю, все это знают, и не только потому, что вам говорит тренер «Манчестер Сити»! – сказал Гвардиола в сентябре 2022-го.

А вот «Юнайтед» все меньше связывают с Беллингемом – его отпугивает громадный ценник на футболиста. Да-да, настали времена, когда «МЮ» считает деньги.

А «Боруссия» может сохранить Джуда?

Прикладывает все усилия. «Дортмунд» хочет сделать историческое предложение. По данным немецкого Bild, «Боруссия» планирует поговорить с представителями Беллингема до марта 2023 года. Полузащитнику предложат новый контракт, который может стать рекордным в истории клуба.

«Боруссия» готова дать Джуду самую высокую зарплату в команде – 15 млн евро за сезон. Но Беллингем пока склоняется к переходу.

Джуд Беллингем – будильник, который стабильно выводит Англию из состояния сна. Разбираем всю его мощь

Фото: Gettyimages.ru/Gareth Copley, Lars Baron, Matthias Hangst

42 комментария

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ThomasMuller13fan
Ответ Oleg1960
Уже не дадут. С наступающего летнего трансферного окна УЕФА ограничил срок контрактов 5-ю годами.
Ты не прав, там ограничение только сроков амортизации суммы трансфера. То есть можно заключить контракт условно на 8 лет, но если сумма трансфера к примеру 100 млн. евро, то в финансовых отчётах нельзя будет указывать расход в размере 12.5 млн. на протяжении 8 лет - придётся указывать расход 20 млн на протяжении 5 лет.
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АцЦкий Котик
Лол, кто камавингу то отдаст, его только купили и будущее планируют явно с ним, а не без
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NordM
Ответ Oleg1960
Уже не дадут. С наступающего летнего трансферного окна УЕФА ограничил срок контрактов 5-ю годами.
Только срок амортизации контракта. Срок контракта не ограничивали
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Raul14
Ответ MaxB
Даже не сравнивай. Это чирингиты, асы, марки и фанаты Реала в своих розовых мирках уверены, что все мечтают играть у них. Песни про то, что Мбаппе уже в Мадриде, а Холанд на подходе пелись весь прошлый сезон. У Ливерпуля был серьезный интерес к Тчуамени, без громких заявлений
Советую прочитать все интервью Мбаппе. Почти везде он говорил что его мечта играть на Сантьяго Бернабеу! Даже в прошлом году, когда зимой Перес предлагал 200 млн. И сделка не состоялась, Мбаппе сказал что ему грустно, но будет отработать контракт по честняку и уважать ПСЖ. Так что не надо тут писать комментарий ради комментария!
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vaniaEee
Камавинга который два матча подряд лучший в составе Реала посмеялся
Лучше ничего не печатать, чем такой бред
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здоровяк
Ответ corazón blanco
Разве к этому есть какие-то предпосылки? По мне так он отлично себя проявляет, в последних матчах так вообще один из лучших в составе команды. Прибавить в стабильности и после смены поколений в линии полузащиты будет куда более значимой фигурой в игре Королевского клуба.
Абсолютно посредственный футболист по мышлению. Такие для середняков АПЛ созданы
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андрей кольцов
Ответ Артур Ганненко
Постарайтесь в СЛЕДУЮЩИЙ раз, писать СЛЕДУЮЩИЙ полностью. Если тяжело, можно использовать синонимы) Ливер - это нейтральное сокращение(как и Барса, например). В отличие от вашего примера.
Сокращай проще «порт»
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Man in Blanco
Ответ Jade CAT Odessa
Это логичнее для Артура Ганненко. Ибо Артур, судя по всему, при заключении ДОЛГОСРОЧНОГО контракта мыслит лишь на год вперёд. Что логичнее для Джуда - мы не знаем. ;) ps. постарайтесь в след раз писать название команды полностью. Если тяжело Ливерпуль - есть официальное сокращение ЛФК. Я же не сокращаю например до "Среал" (столичный Реал) и т.д.
Лол докопаться до того, что чел написал Ливер, а не Ливерпуль это так по-душлильски 😂
Если уж на то пошло, то название клуба будет Реал Мадрид, а исконно правильным сокращением будет Мадрид
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corazón blanco
Ответ здоровяк
Талантливый Кавабанга через 2 сезона окажется где-нибудь в Эвертоне
Разве к этому есть какие-то предпосылки? По мне так он отлично себя проявляет, в последних матчах так вообще один из лучших в составе команды. Прибавить в стабильности и после смены поколений в линии полузащиты будет куда более значимой фигурой в игре Королевского клуба.
+2
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Артур Ганненко
Ответ Jade CAT Odessa
Это логичнее для Артура Ганненко. Ибо Артур, судя по всему, при заключении ДОЛГОСРОЧНОГО контракта мыслит лишь на год вперёд. Что логичнее для Джуда - мы не знаем. ;) ps. постарайтесь в след раз писать название команды полностью. Если тяжело Ливерпуль - есть официальное сокращение ЛФК. Я же не сокращаю например до "Среал" (столичный Реал) и т.д.
Постарайтесь в СЛЕДУЮЩИЙ раз, писать СЛЕДУЮЩИЙ полностью. Если тяжело, можно использовать синонимы) Ливер - это нейтральное сокращение(как и Барса, например). В отличие от вашего примера.
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0
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pufkt38
"Пока неизвестно, знает ли «Боруссия» о такой идее «Реала»."

Боруссия не знает, а мы уже знаем
+1
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Павел Битков
Отдавать Камавингу это слишком.
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здоровяк
Ответ corazón blanco
Ну это сказки, Беллингем конечно очень хорош, но Мадрид не будет отдавать талантливого Камавингу и еще платить сверху 100 миллионов, журналисты порой слишком уж фантазируют.
Талантливый Кавабанга через 2 сезона окажется где-нибудь в Эвертоне
+2
-9
-7
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Артем Дорохин
В Манчестер Сити самый раз пригодится.
+1
-2
-1
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Jade CAT Odessa
Ответ Артур Ганненко
У Ливера, скорее всего, в следующем году не будет Лиги Чемпионов. Поэтому логичнее выбрать Реал для Джуда.
Это логичнее для Артура Ганненко. Ибо Артур, судя по всему, при заключении ДОЛГОСРОЧНОГО контракта мыслит лишь на год вперёд.
Что логичнее для Джуда - мы не знаем. ;)

ps. постарайтесь в след раз писать название команды полностью. Если тяжело Ливерпуль - есть официальное сокращение ЛФК. Я же не сокращаю например до "Среал" (столичный Реал) и т.д.
+3
-3
0
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Jade CAT Odessa
Ответ Ibra Isaev
Челси уже все сделки заключил, какие проблемы)) остался один Энцо да и все
Их сделки будут проверять, типа как у Юве проверили.
Хотя я лично сомневаюсь, что хоть что-то из этого выйдет.
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newhood@icloud.com
Когда уже его продадут.. хоть в Амкар… надоели эти статьи через день
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Артур Ганненко
Ответ liv6
Если отбросить клубные предпочтения (я за Ливерпуль с 2001 года), то Джуду нужно выбирать Реал - топовые чемпионат и клуб, у которого в достатке финансов (личка будет намного выше, чем в Ливерпуле), место в команде найдется так как в перестройке полузащиты он будет последним недостающим винтиком. В Ливерпуле у него будет самая маленькая зарплата по сравнению с др. претендентами. В МС он будет один из.
По ЗП не факт, Реал не переплачивает в зарплатах. Посмотрите на реальскую ЗП того же Казимиру. Это не мю и не Сити. Так что ливер думаю даст примерно столько же.
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Ibra Isaev
Ответ Jade CAT Odessa
Уже нет. Специально из-за Челси прикрыли лавочку с рассрочкой, более того, договора с рассрочкой более 5 лет будут считаться по-другому, что потенциально как раз у Челси может вызвать в будущем проблемы уложится в требования финансового фейр-плей, которые формально ещё действуют.
Челси уже все сделки заключил, какие проблемы)) остался один Энцо да и все
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Артур Ганненко
Ответ Jade CAT Odessa
С какого такого лешего вдруг у Джуда в приоритете Реал? Потому, что так пишут испанские СМИ ссылаясь на "неназванный источник"?! Так английские пишут ровно наоборот! Можете привести доказательство своих слов? Только не надо сказки типа "все хотят играть в Реале". Странно верить СМИ "на слово", без прямых цитат самого игрока.
У Ливера, скорее всего, в следующем году не будет Лиги Чемпионов. Поэтому логичнее выбрать Реал для Джуда.
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Arthas M
Ответ MaxB
Даже не сравнивай. Это чирингиты, асы, марки и фанаты Реала в своих розовых мирках уверены, что все мечтают играть у них. Песни про то, что Мбаппе уже в Мадриде, а Холанд на подходе пелись весь прошлый сезон. У Ливерпуля был серьезный интерес к Тчуамени, без громких заявлений
Ну так Мбаппе и сказал,что его мечта выступать за РМ
+1
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Falsegoalkeeper
Ответ Oleg1960
Уже не дадут. С наступающего летнего трансферного окна УЕФА ограничил срок контрактов 5-ю годами.
Ливерпуль больше 10 не даст
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Falsegoalkeeper
Ответ MaxB
Даже не сравнивай. Это чирингиты, асы, марки и фанаты Реала в своих розовых мирках уверены, что все мечтают играть у них. Песни про то, что Мбаппе уже в Мадриде, а Холанд на подходе пелись весь прошлый сезон. У Ливерпуля был серьезный интерес к Тчуамени, без громких заявлений
Ну так чего Ливерпуль не подписал его. Деньги явно были, раз потратились на уругвайского Энди Керола
+2
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-2
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Falsegoalkeeper
Ответ BARCLAYS
Технично М Ю обязан забрать Макктомини и Фред не нравяться мне, Де Йонг и Биллингем для Тен Хага Идеал.
Да Йонг вряд ли поедет. Во-первых наконец заиграл в Барсе, у которой большие перспективы. Во-вторых город, все таки есть разница между солнечной Барселоной и промышленным Манчестером.
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Jade CAT Odessa
Ответ Виктор Никитин
я думаю если учитывать предпочтение именно самого Джуда, а не его семейки, то тогда только Реал был бы претендентом
С какого такого лешего вдруг у Джуда в приоритете Реал?
Потому, что так пишут испанские СМИ ссылаясь на "неназванный источник"?!
Так английские пишут ровно наоборот!
Можете привести доказательство своих слов? Только не надо сказки типа "все хотят играть в Реале". Странно верить СМИ "на слово", без прямых цитат самого игрока.
+3
-5
-2
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