Очередное фиаско «Эвертона»: Данджума прошел медосмотр и сфотографировался для клуба, а потом сбежал в «Тоттенхэм»

Перехватили.

Мучения «Эвертона» продолжаются: клуб сполз в зону вылета, в понедельник уволил Фрэнка Лэмпарда и срочно ищет нового тренера. Казалось, хуже уже быть не может, но новая неприятность случилась уже во вторник – сорвался полностью согласованный трансфер.

«Эвертон» договорился о переходе голландского нападающего «Вильярреала» Арно Данжума. Согласовали схему: аренда на полгода без права выкупа. На выходных форвард прошел все необходимые медобследования и даже снялся для клубных медиа.

А еще Арно намекнул на смену клуба в твиттере.

Ожидалось, что «Эвертон» объявит об аренде Арно уже в понедельник или во вторник. Но во вторник Данджума уехал в Лондон – его переманил «Тоттенхэм». Да, после медобследования в Ливерпуле!

The Guardian пишет, что голландец отказался заполнять формы для подачи в Футбольную ассоциацию Англии – его не устроила неопределенность в «Эвертоне».

Sky Sports дополняет: ранее Данджума согласился перейти в команду с 19-го места АПЛ и прекрасно понимал, куда именно идет – ради «Эвертона» он отклонил несколько более выгодных предложений.

Так что, вероятнее всего, дело именно в отставке Лэмпарда: считается, что именно Фрэнк пробивал трансфер Арно в «Эвертон». Главные инсайдеры по «Тоттенхэму» сообщили, что агент игрока после увольнения Лэмпарда вышел на лондонский клуб и предложил услуги нападающего.

Данджума – звезда прошлогоднего «Вильярреала». В этом сезоне сдал и хотел вернуться в АПЛ

Данджума был лидером «Вильярреала» в прошлом сезоне: Унаи Эмери перевел Арно на позицию чистого форварда – голландец забил 16 голов во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром клуба. Во многом благодаря Данджума команда из небольшого испанского городка добралась до полуфинала Лиги чемпионов.

На фоне таких успехов игроком заинтересовались топ-клубы. Еще весной поговаривали даже об интересе «Ливерпуля». Но в этом сезоне Арно немного скис: в Ла Лиге у него только дубль в ворота «Осасуны», еще по 2 мяча забил в Лиге конференций и Кубке Испании. В 2023-м Данджума плотно уселся на лавку (1 минута в чемпионате).

«Вильярреал», конечно, заинтересован в продаже Данджума, но полтора года назад его купили у «Борнмута» за 23,5 млн евро. Примерно такую сумму испанский клуб хотел бы отбить. Зимой появились варианты с «Эвертоном» и возвращением в «Борнмут» – да и сам футболист в интервью намекал на желание поиграть в Премьер-лиге. Ливерпульский клуб и Лэмпард были более настойчивы.

«Эвертону» срочно требовалось усиление в атаку – Доминик Кэлверт-Льюин и Нил Мопе забили в Премьер-лиге всего по голу. Но в итоге новым нападающим будет не Данджума. В «Тоттенхэме» у Арно хватит конкурентов и слева в нападении, и в центре – как минимум, Ришарлисон и Сон Хын-Мин (а еще есть Лукас Моура и Брайан Хиль).

Болельщики «Эвертона» в соцсетях недоумевают: зачем ехать в аренду, если ты все равно просидишь остаток сезона на скамейке? Да и под упомянутым выше твитом набежало негатива.

Еще «Эвертон» может лишиться главного таланта – его переманивает «Ньюкасл»

Мы отвлеклись от проблем «Эвертона», а они не закончились на сорвавшемся трансфере Данджума. За молодым нападающим Энтони Гордоном идет «Ньюкасл». Летом за воспитанника «Эвертона» и уроженца Ливерпуля предлагал огромные деньги «Челси» (говорили про +60 млн фунтов), но Гордон остался в родном клубе.

И даже в проблемном сезоне Гордон неплох: вместе с Демараем Грэем он делит статус лучшего бомбардира клуба (по 3 гола в АПЛ). Правда, после чемпионата мира игрок приболел и в 2023-м провел в Премьер-лиге всего 21 минуту.

Правда, болельщики «Эвертона» все равно недовольны Энтони – недавно после матча они окружили машину футболиста и выкрикивали «Ты недостоин носить футболку». Наверное, парню из Ливерпуля неприятно слышать такое от местных. За Гордона вступился даже Лэмпард – тренер просил болельщиков так не поступать.

Но с открытия трансферного окна активизировались слухи о том, что Гордон может сменить клуб – и это даже в интересах «Эвертона», которому нужны деньги на зимние трансферы. Активнее всего игрока ведет «Ньюкасл», хотя и «Челси» тоже все еще в деле. Пока клубы не сошлись в цене на молодого игрока, но Sky Sports считает, что сумма в 40 млн вполне устроит «Эвертон».

Забавно, что Данджума мог быть практически прямой заменой Гордону по позиции, но в итоге синяя ливерпульская команда рискует остаться без обоих. Не просто так Джейми Каррагер на днях назвал «Эвертон» «клубом с худшим управлением в стране».

Фото: globallookpress.com/Mutsu Kawamori, Ben Wright