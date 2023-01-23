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«Бавария» убрала близкого к Нойеру тренера вратарей. Он был в клубе 11 лет, но не сошелся с Нагельсманном

Тони Тапалович
Бавария Бавария
Мануэль Нойер Мануэль Нойер
Юлиан Нагельсманн Юлиан Нагельсманн
Свен Ульрайх Свен Ульрайх
Александр Нюбель Александр Нюбель
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Влияние Ману уменьшается?

Тренер вратарей Тони Тапалович покидает «Баварию» – он работал в клубе с 2011 года. В социальных сетях Тапалович трогательно попрощался.

«Спасибо за незабываемые 11,5 лет. Сегодня мое время в «Баварии» неожиданно подошло к концу. Хочу поблагодарить всех, с кем удалось познакомиться за последние несколько лет и поработать в духе доверия – замечательных тренеров, замечательных игроков и, прежде всего, замечательных людей. Я всегда буду вас помнить. Желаю «Баварии» только добра и успехов в будущем», – написал Тапалович.

Почему ушел? Что-то не так?

Несмотря на то, что Тони тепло попрощался с «Баварией», ушел он явно не на мажорной ноте. Как сообщает Bild, причиной стали непримиримые разногласия с главным тренером Юлианом Нагельсманном. 

Sport1 расшифровывает: проблемы между Нагельсманном и Тапаловичем начались в прошлом сезоне. Юлиана очень беспокоил тот факт, что Тони передает внутреннюю информацию из тренерского штаба Мануэлю Нойеру. Транзитом через вратаря она попадала уже к другим игрокам «Баварии».

Юлиана не устраивало и то, что вратари готовились по методикам Тони обособленно от всей команды – Нагельсманн почти не влиял на процесс.

Тапалович косвенно подтвердил конфликт с Нагельсманном. В прощальном посте он выложил фотографии со всеми главными тренерами, с которыми работал в «Баварии» – но фото с Юлианом не нашлось.

Bild также писал, что в «Баварии» были недовольны излишней сосредоточенностью Тапаловича на Нойере и Свене Ульрайхе – молодых вратарей Тони оставлял практически без внимания. Похоже, это тоже близко к правде: в середине декабря сообщалось, что Александр Нюбель, играющий на правах аренды в «Монако», не собирается возвращаться в мюнхенский клуб, пока там работает Тапалович.

Есть один фактор – тяжелая травма Нойера. Bild писал, что перелом ноги может быть серьезнее, чем сообщалось официально – а «Бавария» не уверена, что голкипер вернется на прежний уровень. Вполне возможно, что мюнхенцы уменьшают громадное влияние Ману – и увольнение крайне лояльного тренера стало первым шагом.

Нойер знаком с Тапаловичем со времен «Шальке». С его подачи тренер и оказался в «Баварии»

Мануэль попрощался с Тапаловичем одним из первых. 

«Дорогой Тони! Сегодня наступил конец твоей эпохи в «Баварии». Из клуба уходит не только пионер современной вратарской игры, но и, прежде всего, большой человек. Все знают, что без тебя все достижения клуба за последние годы были бы невозможны. Ты сформировал меня и вывел мою игру на новый уровень. Я буду скучать по тебе», – написал Нойер в соцсетях.

У Тони и Ману прекрасные отношения – они знакомы еще со времен игры за «Шальке». Когда Нойер в 2011 году перешел в «Баварию», он попросил клуб пригласить Тапаловича. Тони старше Нойера всего на пять лет, и они сблизились за годы становления Нойера в Гельзенкирхене. 

«Когда он был вторым голкипером в «Шальке», я был очень молод, – рассказывал Нойер. – Он знал, что я совсем немного лучше него. Однако он всегда говорил мне, что я должен больше работать над собой. Он оставался на поле и занимался со мной, когда команда уходила в раздевалку. Тони был моим коллегой, так что мы дружили и помогали друг другу. У него было много травм – две травмы плеча, травма колена и бедра. Из-за этого он завершил карьеру игрока и начал помогать тренерам в «Шальке». Я рекомендовал его «Баварии». Мне кажется, он помог выйти на мой лучший уровень».

Большой вопрос: как продолжится карьера Нойера «Баварии»?

«Бавария» купила Зоммера. Это хорошая срочная замена Нойеру

Фото: globallookpress.com/Matthias Balk, Markus Fischer, Frank Hoermann

20 комментариев

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bpfx5h6vrf
Ответ Анвар Масимов
Ахахаха. Куртуа тебе в лицо смеётся . Буффон курит в сторонке с Касом вместе
Кто такой вообще куртуа рядом с нойером? 🤣
+2
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+2
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Владимир Самсонов
Ответ Анвар Масимов
Ахахаха. Куртуа тебе в лицо смеётся . Буффон курит в сторонке с Касом вместе
Я фанат Касильяса и очень ценю Буффона, но игра Нойера во многом революционна для вратарей.
+2
0
+2
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ilmir84
Ответ Anton Kovalev
Канн куда лучше играл.
Кан за 14 лет не дал усомниться в своей квалификации. да, были иногда неудачные отрезки в ЛЧ и бундеслиге и сборной. Но Кан достойно завершил карьеру и не пропал с радаров. Стал Менеджером клуба
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ilmir84
Убрали этого тренера также, как Клинсманн Зеппа Майера отстранил от работы с вратарями. Тренеры вратарей играют большую роль в тренировочном процессе, ментально они великолепные гуру для голкиперов. Когда гл.тренер хочет снизить влияние или заменить тренера и вратаря на более молодых или своих кандидатур, он начинает выдавливать их, в ход идет все что можно-ошибки вратаря, неудачная серия, травмы голкиперов и пр. вот и в Баварии настал такой момент
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Анвар Масимов
Ответ superduper
Лучшего в 21 веке с учетом влияния на современный футбол. А игра Нойера это скорее термин нарицательный
Ахахаха. Куртуа тебе в лицо смеётся . Буффон курит в сторонке с Касом вместе
+3
-8
-5
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Alim Alim
Ответ Anton Kovalev
Канн куда лучше играл.
Не уверен. Все абсолютно все рекорды Кана побил он. Кан был куда аризматичнее, но как кипер Номер играл немного лучше. Можно сказать что Кан был лучше или наоборот, но не намного. Я бы не сказал что кто то из них пря куда лучше играл. Разница не велика. Но у номера больше сухих матчей, больше трофеев, больше % отраженных ударов, больше % отбитых пенальти. Во всех вратарских аспектах Ману немного лучше, но есть ещё и игра ногами тут мне кажется и спорить не стоит.
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Anton Kovalev
Ответ Alim Alim
Я фанат Баварии с 2001года. Мануэль реально легенда клуба. Наверно лучший в истории клуба ( прости Олли), но честно он уже начал доставать. То акции протеста на ЧМ задумал, потом все предупреждали а он все равно поехал кататься на лыжах. Помню как долго он набирал форму в 18 после травмы. А сейчас он стал ещё на 5 лет старше. Мне кажется пора сказать ему Danke и отпустить в клуб по проще. А самим искать нового молодого кипера. Или вернуть Нюбеля
Канн куда лучше играл.
0
-3
-3
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Alim Alim
Я фанат Баварии с 2001года. Мануэль реально легенда клуба. Наверно лучший в истории клуба ( прости Олли), но честно он уже начал доставать. То акции протеста на ЧМ задумал, потом все предупреждали а он все равно поехал кататься на лыжах. Помню как долго он набирал форму в 18 после травмы. А сейчас он стал ещё на 5 лет старше. Мне кажется пора сказать ему Danke и отпустить в клуб по проще. А самим искать нового молодого кипера. Или вернуть Нюбеля
+5
0
+5
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JBa
Ответ Sekor
Нойер действительно долгое время был одним из лучших. Но время уходит. Плюс возраст и травмы. Мы люди, а не боги. Надо уметь это признавать. Я считаю, что Нойер еще может выдать 3-4 классных сезона (хотя я очень не люблю Баварию, но это объективно), но только если рук-во клуба и игроки его поддержат.
Если на лыжах кататься не будет
+1
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munchen_fest
Ответ Bunyod Turgunov
Влияние Ноера на современный футбол не такой большой как многие любят говорить. Да он хорошо играл в пас но до него был Вальдес который не хуже играл с ногами. Поэтому и Гвардиола его оставил в Барсе, хотя он был не такой супер вратарь. Да он один из лучших вратарей современного футбола но он не лучше Касильяса, Буффона или Чеха.
Вальдес хорошо играл ногами, но на ленточке Нойер намного лучше. То есть в комплексе Нойер вывел вратарскую игру на другой уровень.
+10
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Александр Гончаров
Ещё возможно после прихода Зоммера что-то не срослось, возможно к нему плохо отнесся
0
0
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Bunyod Turgunov
Влияние Ноера на современный футбол не такой большой как многие любят говорить. Да он хорошо играл в пас но до него был Вальдес который не хуже играл с ногами. Поэтому и Гвардиола его оставил в Барсе, хотя он был не такой супер вратарь. Да он один из лучших вратарей современного футбола но он не лучше Касильяса, Буффона или Чеха.
+5
-8
-3
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Ibragim Mejidow
Рабочие моменты
0
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dimonivanov
Писали, что Салихамиджич до последнего исполнял роль посредника между Тапаловичем и тренерским штабом, но теперь и ему это надоело. В любом случае, у Тапаловича было огромное влияние, это был не просто тренер вратарей. Теперь Нагельсманн должен чувствовать себя свободнее.
+2
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superduper
Ответ Двестик Двестик
Как бы теперь ни было, Тапалович внес огромный вклад в подготовку лучшего (в определенный период) вратаря мира.
Лучшего в 21 веке с учетом влияния на современный футбол. А игра Нойера это скорее термин нарицательный
+41
-3
+38
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Sekor
Нойер действительно долгое время был одним из лучших. Но время уходит. Плюс возраст и травмы. Мы люди, а не боги. Надо уметь это признавать.
Я считаю, что Нойер еще может выдать 3-4 классных сезона (хотя я очень не люблю Баварию, но это объективно), но только если рук-во клуба и игроки его поддержат.
+4
0
+4
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kvn9
"Большой вопрос: как продолжится карьера Нойера «Баварии»?" Вы серьёзно? Ему что, двадцать лет? Он легенда клуба с огромным влиянием, причём, что с Топаловичем, что и без него. Сможет играть на своём уровне - будет в воротах, нет - так нет, сам виноват в этом. Останется, с большой долей вероятности, при клубе в каком-либо качестве.
+7
-1
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Двестик Двестик
Как бы теперь ни было, Тапалович внес огромный вклад в подготовку лучшего (в определенный период) вратаря мира.
+32
-2
+30
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Денис Оськин
Когда рубят сук, на котором сидят.
+1
-2
-1
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Семён Жуйло
Нормальный рабочий процесс. Если тренер хотел работать только с Нойером... Спасибо. До свидания.
+46
-5
+41
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