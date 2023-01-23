«Бавария» убрала близкого к Нойеру тренера вратарей. Он был в клубе 11 лет, но не сошелся с Нагельсманном

Влияние Ману уменьшается?

Тренер вратарей Тони Тапалович покидает «Баварию» – он работал в клубе с 2011 года. В социальных сетях Тапалович трогательно попрощался.

«Спасибо за незабываемые 11,5 лет. Сегодня мое время в «Баварии» неожиданно подошло к концу. Хочу поблагодарить всех, с кем удалось познакомиться за последние несколько лет и поработать в духе доверия – замечательных тренеров, замечательных игроков и, прежде всего, замечательных людей. Я всегда буду вас помнить. Желаю «Баварии» только добра и успехов в будущем», – написал Тапалович.

Почему ушел? Что-то не так?

Несмотря на то, что Тони тепло попрощался с «Баварией», ушел он явно не на мажорной ноте. Как сообщает Bild, причиной стали непримиримые разногласия с главным тренером Юлианом Нагельсманном.

Sport1 расшифровывает: проблемы между Нагельсманном и Тапаловичем начались в прошлом сезоне. Юлиана очень беспокоил тот факт, что Тони передает внутреннюю информацию из тренерского штаба Мануэлю Нойеру. Транзитом через вратаря она попадала уже к другим игрокам «Баварии».

Юлиана не устраивало и то, что вратари готовились по методикам Тони обособленно от всей команды – Нагельсманн почти не влиял на процесс.

Тапалович косвенно подтвердил конфликт с Нагельсманном. В прощальном посте он выложил фотографии со всеми главными тренерами, с которыми работал в «Баварии» – но фото с Юлианом не нашлось.

Bild также писал, что в «Баварии» были недовольны излишней сосредоточенностью Тапаловича на Нойере и Свене Ульрайхе – молодых вратарей Тони оставлял практически без внимания. Похоже, это тоже близко к правде: в середине декабря сообщалось, что Александр Нюбель, играющий на правах аренды в «Монако», не собирается возвращаться в мюнхенский клуб, пока там работает Тапалович.

Есть один фактор – тяжелая травма Нойера. Bild писал, что перелом ноги может быть серьезнее, чем сообщалось официально – а «Бавария» не уверена, что голкипер вернется на прежний уровень. Вполне возможно, что мюнхенцы уменьшают громадное влияние Ману – и увольнение крайне лояльного тренера стало первым шагом.

Нойер знаком с Тапаловичем со времен «Шальке». С его подачи тренер и оказался в «Баварии»

Мануэль попрощался с Тапаловичем одним из первых.

«Дорогой Тони! Сегодня наступил конец твоей эпохи в «Баварии». Из клуба уходит не только пионер современной вратарской игры, но и, прежде всего, большой человек. Все знают, что без тебя все достижения клуба за последние годы были бы невозможны. Ты сформировал меня и вывел мою игру на новый уровень. Я буду скучать по тебе», – написал Нойер в соцсетях.

У Тони и Ману прекрасные отношения – они знакомы еще со времен игры за «Шальке». Когда Нойер в 2011 году перешел в «Баварию», он попросил клуб пригласить Тапаловича. Тони старше Нойера всего на пять лет, и они сблизились за годы становления Нойера в Гельзенкирхене.

«Когда он был вторым голкипером в «Шальке», я был очень молод, – рассказывал Нойер. – Он знал, что я совсем немного лучше него. Однако он всегда говорил мне, что я должен больше работать над собой. Он оставался на поле и занимался со мной, когда команда уходила в раздевалку. Тони был моим коллегой, так что мы дружили и помогали друг другу. У него было много травм – две травмы плеча, травма колена и бедра. Из-за этого он завершил карьеру игрока и начал помогать тренерам в «Шальке». Я рекомендовал его «Баварии». Мне кажется, он помог выйти на мой лучший уровень».

Большой вопрос: как продолжится карьера Нойера «Баварии»?

Фото: globallookpress.com/Matthias Balk, Markus Fischer, Frank Hoermann