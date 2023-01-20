Вы это видели?
Блог

«Тоттенхэм» забил дважды за 128 секунд. Окей, «Сити» ответил мячами Альвареса и Холанда – за 129!

Эдерсон Эдерсон
Деян Кулусевски Деян Кулусевски
Тоттенхэм Тоттенхэм
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Манчестер Сити Манчестер Сити
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Рияд Марез Рияд Марез
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Футбол Футбол

Но Пеп недоволен.

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» – 4:2. Главный преследователь «Арсенала» снова проявил характер в самый нужный момент, хотя после первого тайма казалось, что это будет невероятно сложно.

Канселу, Диаш, Де Брюйне, Уокер, Фоден, Бернарду, Лапорт – вся эта компания начала матч запасе. По некоторым игрокам уже привычная картина, но все равно впечатляет. 

На перерыв «Сити» ушел, проигрывая 0:2. При этом хозяева не были хуже: 7-6 по ударам, 1-1 по голевым моментам, 0,65 против 0,47 по xG.

Просто «Тоттенхэм» провел взрывную концовку тайма – за две минуты лондонцы забили дважды.

Сначала Деян Кулусевски воспользовался неосторожностью Эдерсона – голкипер неаккуратно подсунул мяч Родри в штрафной, его сразу накрыли, и швед спокойно пробил по воротам.

Следующая атака по правому флангу еще больше усложнила задачу «Сити»: Эдерсон отбил удар Кейна, но на добивании первым был Эмерсон – он головой направил мяч в сетку мимо вратаря и защитника.

Но после перерыва «Сити» моментально перевернул игру: Хулиан Альварес и Эрлинг Холанд тоже забили очень быстро. 

Голы «Тоттенхэма» в первом тайме разделили 128 секунд, голы «Сити» – 129 секунд!

Тут же грандиозный момент упустил Иван Перишич – у него вообще выдался неудачный матч (и в обороне, и в атаке). Для Антонио Конте это была важная смысловая отметка. Он указал, что команда играла лучше, чем в прошлом сезоне на «Этихаде» (хотя тогда получилось победить 3:2): «Тогда мы долго отсиживались в нашей штрафной и бежали в контратаки. Нам слегка повезло. Если бы сегодня мы забили [при счете 2:2], не знаю, чем бы все завершилось».

Ну а через 10 минут манкунианцы вышли вперед – Рияд Марез пробил Льориса в ближний угол. Хватило 18 минут после перерыва – очень неплохо.

Хотя Пеп недоволен: «Я не узнаю свою команду, [раньше] была страсть и желание бежать. Мы далеки от той команды, которая была у нас в предыдущие сезоны. Вы думаете, что такие камбэки будут происходить каждый раз? Нет, не будут. Сегодня нам повезло».

Поддел Гвардиола и болельщиков: «[Не хватает] мужества, страсти, огня, желания победить с первой минуты. То же самое с болельщиками, они молчат 45 минут. Я хочу вернуть своих фанатов».

Под конец «Сити» забил еще один – снова усилиями Мареза (4:2).

• «Ман Сити» сократил отставание от «Арсенала» до пяти очков, но у лондонцев матч в запасе. Зато отрыв «Сити» от соседей из «МЮ» теперь – полноценные три очка (а от «Ньюкасла» – 4).

• В предыдущих 54 матчах АПЛ при отставании в +2 гола к перерыву «Сити» победил лишь однажды. Что приятно, это было недавно: с «Кристал Пэлас» в августе. И тоже 4:2!

• Эрлинг Холанд прервал безголевую серию из 333 минут и забил 22-й гол в АПЛ – во время работы Пепа Гвардиолы это лучший бомбардирский показатель «Сити». 

Только Лео Месси, Самюэль Это’О и Роберт Левандовски под руководством испанца забивали за сезон больше.

• А вот у «Тоттенхэма» все так себе: лондонцы потеряли хорошую возможность подбить конкурента и приблизиться к лигочемпионской четверке. Более того, по потерянным очкам команда Антонио Конте вообще рискует опуститься на седьмое место: и «Брайтон», и «Ливерпуль» имеют по два матча в запасе.

• Игра лондонцев с командами из большой шестерки тоже не впечатляет: в первом круге (а это был перенесенный матч 7-го тура) «Тоттенхэм» набрал в матчах с «Челси», «Арсеналом», «МЮ», «Ливерпулем» и «Ман Сити» только одно очко – это была ничья с «Челси». Со всеми остальными – поражения.

Манчестер Сити – Тоттенхэм 4:2 (0:2, 4:0)
Дата проведения
19 января, 23.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 44 Кулусевски, 0:2 – 45 Эмерсон, 1:2 – 51 Альварес, 2:2 – 53 Холанд, 3:2 – 63 Марез, 4:2 – 90 Марез.
Манчестер СитиЭдерсон, Льюис (Уокер, 83), Стоунз, Аканджи, Аке, Гюндоган (Бернарду Силва, 81), Грилиш, Родри, Марез, Холанд (Рубен Диаш, 90), Альварес.
ТоттенхэмЛьорис, Эмерсон (Ришарлисон, 78), Дайер, Дэвис (Лангле, 78), Ромеро, Перишич (Сессеньон, 69), Хейбьерг, Бентанкур (Биссума, 75), Кулусевски, Сон Хын Мин, Кейн.
Предупреждения:
Марез (21), Ромеро (23), Хейбьерг (31).

Фото: REUTERS/Molly Darlington, Lee Smith

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Яблонский
Да, в этом сезоне категорически не хватает огня игрокам Сити, ну ничего, за четверку должны побороться, благо отрыв увеличили этти матчем до пелатона из Брайтона, шпор, веселый матч будет в субботу днем 15:30 Ливерпуль - Челси, Нуньез лучше Холанда в подыгрышах с партнерами, но хуже в завершении.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ADiPin
хоть строчечку про Ромеро хотелось бы почитать, все-таки чемпион мира...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lifar Skladchikov
Ответ Enotaz24
Игра пушка была. Сегодня день камбегов и матчей с большим количеством голов.
Запишем новое слово "камбег" . Это наверно что-то про бег?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ernest Imamov
Конте конец?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Дидыч
Похоже последний сезон Конте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Дроздов
Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по спортпрогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «серебряный прогноз». 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно! С ними много народу играет.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sobachkin
Разорвали Шпор за 45 мин!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Enotaz24
Игра пушка была. Сегодня день камбегов и матчей с большим количеством голов.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий