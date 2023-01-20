«Тоттенхэм» забил дважды за 128 секунд. Окей, «Сити» ответил мячами Альвареса и Холанда – за 129!

Но Пеп недоволен.

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» – 4:2. Главный преследователь «Арсенала» снова проявил характер в самый нужный момент, хотя после первого тайма казалось, что это будет невероятно сложно.

Канселу, Диаш, Де Брюйне, Уокер, Фоден, Бернарду, Лапорт – вся эта компания начала матч запасе. По некоторым игрокам уже привычная картина, но все равно впечатляет.

На перерыв «Сити» ушел, проигрывая 0:2. При этом хозяева не были хуже: 7-6 по ударам, 1-1 по голевым моментам, 0,65 против 0,47 по xG.

Просто «Тоттенхэм» провел взрывную концовку тайма – за две минуты лондонцы забили дважды.

Сначала Деян Кулусевски воспользовался неосторожностью Эдерсона – голкипер неаккуратно подсунул мяч Родри в штрафной, его сразу накрыли, и швед спокойно пробил по воротам.

Следующая атака по правому флангу еще больше усложнила задачу «Сити»: Эдерсон отбил удар Кейна, но на добивании первым был Эмерсон – он головой направил мяч в сетку мимо вратаря и защитника.

Но после перерыва «Сити» моментально перевернул игру: Хулиан Альварес и Эрлинг Холанд тоже забили очень быстро.

Голы «Тоттенхэма» в первом тайме разделили 128 секунд, голы «Сити» – 129 секунд!

Тут же грандиозный момент упустил Иван Перишич – у него вообще выдался неудачный матч (и в обороне, и в атаке). Для Антонио Конте это была важная смысловая отметка. Он указал, что команда играла лучше, чем в прошлом сезоне на «Этихаде» (хотя тогда получилось победить 3:2): «Тогда мы долго отсиживались в нашей штрафной и бежали в контратаки. Нам слегка повезло. Если бы сегодня мы забили [при счете 2:2], не знаю, чем бы все завершилось».

Ну а через 10 минут манкунианцы вышли вперед – Рияд Марез пробил Льориса в ближний угол. Хватило 18 минут после перерыва – очень неплохо.

Хотя Пеп недоволен: «Я не узнаю свою команду, [раньше] была страсть и желание бежать. Мы далеки от той команды, которая была у нас в предыдущие сезоны. Вы думаете, что такие камбэки будут происходить каждый раз? Нет, не будут. Сегодня нам повезло».

Поддел Гвардиола и болельщиков: «[Не хватает] мужества, страсти, огня, желания победить с первой минуты. То же самое с болельщиками, они молчат 45 минут. Я хочу вернуть своих фанатов».

Под конец «Сити» забил еще один – снова усилиями Мареза (4:2).

• «Ман Сити» сократил отставание от «Арсенала» до пяти очков, но у лондонцев матч в запасе. Зато отрыв «Сити» от соседей из «МЮ» теперь – полноценные три очка (а от «Ньюкасла» – 4).

• В предыдущих 54 матчах АПЛ при отставании в +2 гола к перерыву «Сити» победил лишь однажды. Что приятно, это было недавно: с «Кристал Пэлас» в августе. И тоже 4:2!

• Эрлинг Холанд прервал безголевую серию из 333 минут и забил 22-й гол в АПЛ – во время работы Пепа Гвардиолы это лучший бомбардирский показатель «Сити».

Только Лео Месси, Самюэль Это’О и Роберт Левандовски под руководством испанца забивали за сезон больше.

• А вот у «Тоттенхэма» все так себе: лондонцы потеряли хорошую возможность подбить конкурента и приблизиться к лигочемпионской четверке. Более того, по потерянным очкам команда Антонио Конте вообще рискует опуститься на седьмое место: и «Брайтон», и «Ливерпуль» имеют по два матча в запасе.

• Игра лондонцев с командами из большой шестерки тоже не впечатляет: в первом круге (а это был перенесенный матч 7-го тура) «Тоттенхэм» набрал в матчах с «Челси», «Арсеналом», «МЮ», «Ливерпулем» и «Ман Сити» только одно очко – это была ничья с «Челси». Со всеми остальными – поражения.

Фото: REUTERS/Molly Darlington, Lee Smith