J. Mousinho возглавит «Портсмут». Ой, вам тоже показалось?

Он даже не говорит по-португальски.

Клуб третьего английского дивизиона меняет тренера. Обычная история? Но вы ведь тоже несколько секунд пробыли в ступоре, когда наткнулись на его фамилию?

Джон Мусиньо (J. Mousinho) станет тренером «Портсмута»

«Портсмут» – команда из Лиги 1 английского футбола. Когда-то играла вничью с «Миланом» в Кубке УЕФА, но как спустилась в 2012-м из Чемпионшипа лигой ниже, так до сих пор и не поднималась обратно.

В сезоне-2022/23 «Портсмут» мощно стартовал с шести побед в восьми матчах, а потом вообще перестал выигрывать – это удалось лишь однажды в последующих 15 матчах. Клуб застрял в середине таблицы, и тренера Дэнни Коули выгнали.

И тут появился J.Mousinho – Sky Sports утверждает, что с ним достигнута договоренность. Но нет, J – это Джон, а Мусиньо не имеет никакого отношения ни к Моутинью, ни к Моуринью.

У Мусиньо связь с Лиссабоном, но он не говорит на португальском. Совсем! И все еще играет в футбол

Кто не хочет видеть Мусиньо тренером, может заплатить за него 150 тысяч евро и купить в свой клуб игроком. Мусиньо до сих пор играет в футбол. Что о нем известно:

• Ему 36 лет, он – центральный защитник клуба «Оксфорд» из той же Лиги 1 – тоже середняка, который набрал на очко больше, чем «Портсмут», и сыграл на пару матчей больше.

• Фамилия досталась от отца, который родом из Лиссабона . «Когда соперники видят состав на игру, то думают, что у меня португальский стиль – наверняка разочаровываются, когда видят, как я делюсь мячом!» – шутил он.

• Мусиньо также расстроил португальского тренера Карлуша Карвальяла перед одним из матчей: тот подошел спросить, откуда у парня такая фамилия, и получил отрицательный ответ на вопрос, говорит ли он по-португальски.

Так же вышло и со «Спортингом» и «Бенфикой», когда их представители приехали в «Бертон» на тренировку (тогда Мусиньо играл с этим клубом в Чемпионшипе): «Они были очень недовольны, когда я сказал, что говорить будем на английском языке».

• Мусиньо всегда болел за «Тоттенхэм», восторгаясь Дарреном Андертоном и Тедди Шерингемом. Сам начинал карьеру в «Брентфорде», но провел ее в Лигах 1-2, редко выступая в Чемпионшипе.

• Весной 2021-го Мусиньо, играя за «Оксфорд», стал председателем совета игроков PFA. В менеджменте там знакомые лица вроде Миле Йединака, Асмира Беговича, Пола Робинсона и Тома Хитона.

Это старейший в мире профессиональный спортивный профсоюз. Его главные цели – защита и улучшение условий, прав и статуса всех профессиональных игроков. Заступив на пост, Мусиньо призвал пожизненно запрещать нападавшим на игроков фанатам посещение стадиона: «Не вижу причин, по которым им можно вернуться после такого». Так он отреагировал на инциденты с выбеганием фанатов на поле – это участилось в 2022 году.

Если Мусиньо станет тренером «Портсмута», то наверняка играющим. В таком случае придется заниматься сразу тремя работами – играть, тренировать и еще председательствовать в PFA. Тренером он еще не был, но учился параллельно с карьерой игрока.

Тренер с такими инициалами – это всегда интересно.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Burstow / Stringer; globallookpress.com/imago sportfotodienst / www.imago-images.de