Аллер вернулся после рака – и сразу сделал хет-трик за 7 минут 👏

Сверкнул в товарищеском матче.

В начале 2023 года из дортмундской «Боруссии» пришли прекрасные новости: форвард Себастьян Аллер вернулся к тренировкам после восстановления от рака яичек. Игрока берегли: на сборах в Марбелье он сначала тренировался отдельно, но быстро набрал форму и присоединился к остальным.

Аллер быстро включился: 10 января дебютировал, 13 января оформил хет-трик

Уже 10 января Аллер впервые появился на поле – в товарищеском матче с «Фортуной» вышел вместо Юссуфа Мукоко на 74-й минуте. Стадион встретил форварда аплодисментами.

Тогда остался без голов, но в следующей игре разошелся: 13 января против «Базеля» Аллер оформил хет-трик в течение семи минут! И напомнил, почему «Боруссия» не постеснялась отсыпать за него 30 млн евро прошлым летом. Третий гол вышел особенно техничным – переправил мяч в ворота после углового внешней стороной стопы.

Радовались за Себа вообще все. Отметить первый гол с пенальти пришел даже вратарь Грегор Кобель.

Этот хет-трик точно добавит Аллеру уверенности. «Я испытываю невероятные чувства: вернуться на поле, забить, помочь команде и чувствовать, как тело становится лучше. Придумать сценарий лучше невозможно. Мы продолжим вместе развиваться, и я надеюсь, что буду эффективен и полезен для команды. Ребята понимали, что была непростая ситуация. Очень ценю их поддержку.

Я буду и дальше стараться забивать как можно больше», – радовался игрок после матча.

«Лучше и быть не могло! Мы все просто очень рады за него», – отлично описал настроение в «Боруссии» опорник Салих Озджан.

«Я должен пройти через это». Аллер не плакал, узнав о раке, и сконцентрировался на борьбе с болезнью

Напомним хронологию.

Летом 2022-го сразу после трансфера из «Аякса» у Себастьяна обнаружили злокачественную опухоль яичек – игрок прошел курс химиотерапии. Он перенес две операции, вторую делали в ноябре. Все сложилось хорошо: «Боруссия» не форсировала возвращение, Аллер усердно тренировался на базе «Аякса» во время ЧМ – сам Себастьян шутит, что в Амстердаме ему хорошо всегда.

«Я не плакал. Нет. Сразу же подумал: «Я должен пройти через это сейчас. Давай сделаем это!» У меня не было другого варианта, – рассказывал Аллер в интервью Bild. – Я сразу понял, что у меня нет выбора. В такой ситуации выбор ограничен.

Ты же не поможешь себе, если дойдешь до депрессии, так что я говорил себе: «Сохраняй позитивный настрой, будь рядом с семьей и друзьями. Ты не один. Пройди через это вместе с ними». Я никогда не думал о смерти».

Главный тренер «Дортмунда» Эдин Терзич еще не успел нормально поработать с Аллером, но надеется, что лучшая часть сотрудничества еще впереди: «Когда такой опытный футболист на поле, игра дается команде гораздо проще».

«Боруссия» идет на 6-м месте и ждет 1/8 финала против «Челси» в Лиге чемпионов. Аллер наверняка соскучился по ЛЧ – в прошлом сезоне он наколотил 11 голов за 8 игр, но в плей-офф «Аякс» не справился с «Бенфикой» и быстро вылетел.

Себастьян ждет дебюта в официальной игре. Может, это будет уже 22 января – Бундеслига возвращается, «Дортмунд» сыграет дома против «Аугсбурга».

Фото: globallookpress.com/David Inderlied/dpa, IMAGO/Kirchner/David Inderlied