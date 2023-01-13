Феликс начал в АПЛ с удаления. «Челси» пока без побед в 2023-м

Хотя Жоау старался.

Жоау Феликс сразу после перехода дебютировал за «Челси», но первый матч в АПЛ получился не таким, как все ожидали. Вместо забитых голов или результативных передач – красная карточка против «Фулхэма».

На 58-й минуте португалец в подкате влетел в Кенни Тете. Феликс высоко задрал ногу, попал шипами в голень соперника – и заслуженно увидел прямую красную. Судья Дэвид Кут не пожалел новичка.

Это всего лишь второе удаление в карьере Феликса. Первое случилось в сентябре 2021 года против «Атлетика». Тогда Жоау вышел на поле на 60-й, а на 78-й получил две желтых – одну за отмашку, вторую за споры с арбитром.

Жоау стал первым игроком «Челси», которого удалили в первом же матче в Премьер-лиге. Если брать все команды, то такого не случалось с октября 2014 года: тогда Федерико Фасио неудачно дебютировал за «Тоттенхэм» против «Манчестер Сити».

Важный нюанс: максимум матчей в лиге, которые Феликс мог сыграть за полгода аренды – 21. Один уже позади, а теперь можно нарваться на трехматчевую дисквалификацию. Это сделает каждый из оставшихся еще дороже – за аренду португальца «Челси» заплатил 11 млн евро.

Феликс до удаления был лучшим у «Челси»: много бил и создавал моменты

До красной Феликс был одним из лучших игроков «Челси». Он был активен, создавал моменты – пару раз после его ударов выручал Лено. Жоау удачно отходил на фланг и созидал оттуда, оттягивался вглубь и участвовал в командном движении.

У Феликса 6 ударов, 4 в створ, пас под удар, 2 удачных попытки дриблинга. Печально, что во втором тайме к этому португалец добавил и удаление.

«Это был атакующий подкат, в нем не было злого умысла, но я понимаю, почему он получил красную. Он был действительно хорош, вы могли видеть его качество в игре, так что это вдвойне разочаровывает нас», – прокомментировал дебют Жоау Грэм Поттер.

«Челси» в первом тайме пропустил от Виллиана, но в самом начале второго сравняли – Кулибали затолкал мяч в ворота после штрафного. В меньшинстве команда пустила второй и проиграла 1:2.

Новый год начался для «Челси» мрачно: ничья с «Ноттингемом», два поражения от «Сити» (в АПЛ и вылет из Кубка) и теперь неудача в игре с соседями. У Грэма Поттера после многообещающего начала назрела жуткая серия – 6 поражений в последних 8 официальных матчах.

Еще и обострилась проблема с травмами, новая потеря – Денис Закария.

Фото: REUTERS/David Klein, Peter Cziborra; Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer