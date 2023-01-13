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«Барса» и «Бетис» дали шоу в Суперкубке: на гол с лету ответили голом пяткой 🔥

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Вот это да!

«Барселона» пересилила «Бетис» в серии пенальти и протиснулась в финал Суперкубка Испании. Там уже ждет «Реал».

Хотя на старте все складывалось хорошо. «Барса» захватила мяч, а «Бетис» засел возле своей штрафной и с трудом отбивался. Уже на 23-й минуте давление принесло команде Хави шанс: защитники «Бетиса» закрыли Роберта Левандовского, но прозевали Педри – тот легко воткнул мяч в ворота 39-летнего Клаудио Браво.

Но нормально порадоваться «Барсе» не дали. Включился судья Карлос дель Серро Гранде – зафиксировал минимальный офсайд Рафиньи. Спорить было сложно: в матчах на Суперкубок используется система полуавтоматического определения офсайда. В основе технологии –  искусственный интеллект и 12 камер, не надо рисовать линии вручную.

Смогли бы люди заметить такое положение вне игры? А вот система смогла.

Теперь уже «Бетис» проснулся. Команда Пеллегрини начала создавать моменты – сильно старался бразилец Луис Энрике, который настойчиво разрывал левый фланг. Один раз Серджи Роберто даже пришлось выносить практически из пустых ворот.

Под конец тайма «Барса» ответила. На 40-й минуте Педри длиннющим пасом нашел Усмана Дембеле на фланге, тот выкатил на Левандовского, который со второй попытки отправил мяч в сетку. Это первый гол поляка за последние три матча.

После перерыва команда Хави нарастила обороты. Сначала Рафинья не попал после паса Левандовского, а на 62-й немного смазал Дембеле. «Бетис» терпел и копил силы. На 77-й команда Пеллегрини сравняла счет – Энрике нашел свободного Набиля Фекира.

Казалось, что «Бетис» возьмет матч под свой контроль, но каталонцев это не устраивало. За 10 минут до конца Ферран Торрес продрался через двух защитников и отдал Левандовскому под удар. Только вот Торрес оказался вне игры.

Команды ушли в дополнительное время.

Там «Барса» снова привычно взяла инициативу и быстро забила: на 93-й минуте вышедший на замену Ансу Фати шикарно поймал летящий мяч и уложил в дальний нижний угол. Красота!

«Бетис» весь матч достойно отвечал – и на 101-й минуте придумал свой шедевр. Постарался форвард Лорен Морон – испанец элегантно принял мяч в штрафной и пяткой зарядил в нижний угол. 

После этого Ансу Фати мог забить еще, но удар пяткой вышел слабым. Матч «Барсы» не мог обойтись без удаления – это 36-летний Андрес Гуардадо поймал красную и оставил команду в меньшинстве за две минуты до конца. «Бетис» выстоял, но на серию пенальти сил уже не хватило.

Тер Стеген отбил два удара – и затащил «Барсу» в финал.

15 января – класико в финале Суперкубка

После матча тренер каталонцев выдал эмоциональный вердикт:

«Мы проходили разные этапы в этой игре. Первая половина была целиком за нами. Мы не забили – и такое уже бывало в других мачтах. Соперник сравнял счет, а мы снова повели. Но затем Морон забил потрясающий гол. Мы сами себе усложнили жизнь против тяжелого соперника. Мы были утомлены и не похожи сами на себя.

Но это желанный финал. Он был нашей первой целью в этом сезоне.

Мы понимаем, что нам нужно стать более зрелыми. Мы забили второй гол и не забили третий, а надо добивать соперника. После ЧМ-2022 мы часто с таким сталкиваемся. Я не знаю, с чем это связано. Мы смотрим видео, говорим про это. У нас есть молодые футболисты, что слишком сильно на нас влияет и не дает делать все так, как мы хотели бы. Но мы боролись до конца и вышли в финал. Я всегда хочу играть против сильнейших – и обыгрывать их».

А сильный соперник ждет в финале Суперкубка – испытание «Реалом». «Мадрид» выиграл четыре последних класико в рамках Суперкубка Испании – с общим счетом 10:4. 

«Не обращаю особого внимания на победу «Реала», – уверяет Педри. – Мы должны сосредоточиться на себе. Мы мечтаем выиграть все титулы, поэтому взволнованы и хотим привезти кубок домой. Мы готовы к этой встрече».

Проверить слова Педри можно будет через два дня – 15 января нас ждет класико.

Бетис – Барселона 2:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0), по пенальти - 2:4
Дата проведения
12 января, 22.00, «King Fahd International Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 40 Левандовски, 1:1 – 77 Фекир, 1:2 – 93 Фати, 2:2 – 101 Морон.
БетисБраво, Руибаль (Сабали, 79), Песселья, Луис Фелипе, Миранда, Каналес (Вильям Карвалью, 46), Родригес (Гуардадо, 86), Родри (Хуанми, 79), Фекир (Морон, 90), Иглесиас (Виллиан Жозе, 67), Луис Энрике.
Барселонатер Стеген, Серджи Роберто (Кристенсен, 78), Кунде, Араухо, Альба (Алонсо, 79), де Йонг (Бускетс, 63), Педри, Гави (Кессиэ, 96), Левандовски, Дембеле (Ферран Торрес, 63), Рафинья (Фати, 86).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 2:3, 2:4.
Предупреждения:
Фекир (48), Серджи Роберто (60), Луис Энрике (68), Рафинья (73), Родригес (79), Миранда (92), Гуардадо (112).
Удаление:
Гуардадо (118).

Фото: REUTERS/Ahmed Yosri; кадры трансляции «Матч ТВ»

2 комментария

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Remix
Ответ 113k
2 гола бетиса вина на дыр штегене. гол в ближний всегда вратарский
А что ты так нервничаешь и переживаешь?заранее страшно что Барселона выиграет у реала?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
113k
2 гола бетиса вина на дыр штегене.
гол в ближний всегда вратарский
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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