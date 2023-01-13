«Барса» и «Бетис» дали шоу в Суперкубке: на гол с лету ответили голом пяткой 🔥

Вот это да!

«Барселона» пересилила «Бетис» в серии пенальти и протиснулась в финал Суперкубка Испании. Там уже ждет «Реал».

Хотя на старте все складывалось хорошо. «Барса» захватила мяч, а «Бетис» засел возле своей штрафной и с трудом отбивался. Уже на 23-й минуте давление принесло команде Хави шанс: защитники «Бетиса» закрыли Роберта Левандовского, но прозевали Педри – тот легко воткнул мяч в ворота 39-летнего Клаудио Браво.

Но нормально порадоваться «Барсе» не дали. Включился судья Карлос дель Серро Гранде – зафиксировал минимальный офсайд Рафиньи. Спорить было сложно: в матчах на Суперкубок используется система полуавтоматического определения офсайда. В основе технологии – искусственный интеллект и 12 камер, не надо рисовать линии вручную.

Смогли бы люди заметить такое положение вне игры? А вот система смогла.

Теперь уже «Бетис» проснулся. Команда Пеллегрини начала создавать моменты – сильно старался бразилец Луис Энрике, который настойчиво разрывал левый фланг. Один раз Серджи Роберто даже пришлось выносить практически из пустых ворот.

Под конец тайма «Барса» ответила. На 40-й минуте Педри длиннющим пасом нашел Усмана Дембеле на фланге, тот выкатил на Левандовского, который со второй попытки отправил мяч в сетку. Это первый гол поляка за последние три матча.

После перерыва команда Хави нарастила обороты. Сначала Рафинья не попал после паса Левандовского, а на 62-й немного смазал Дембеле. «Бетис» терпел и копил силы. На 77-й команда Пеллегрини сравняла счет – Энрике нашел свободного Набиля Фекира.

Казалось, что «Бетис» возьмет матч под свой контроль, но каталонцев это не устраивало. За 10 минут до конца Ферран Торрес продрался через двух защитников и отдал Левандовскому под удар. Только вот Торрес оказался вне игры.

Команды ушли в дополнительное время.

Там «Барса» снова привычно взяла инициативу и быстро забила: на 93-й минуте вышедший на замену Ансу Фати шикарно поймал летящий мяч и уложил в дальний нижний угол. Красота!

«Бетис» весь матч достойно отвечал – и на 101-й минуте придумал свой шедевр. Постарался форвард Лорен Морон – испанец элегантно принял мяч в штрафной и пяткой зарядил в нижний угол.

После этого Ансу Фати мог забить еще, но удар пяткой вышел слабым. Матч «Барсы» не мог обойтись без удаления – это 36-летний Андрес Гуардадо поймал красную и оставил команду в меньшинстве за две минуты до конца. «Бетис» выстоял, но на серию пенальти сил уже не хватило.

Тер Стеген отбил два удара – и затащил «Барсу» в финал.

15 января – класико в финале Суперкубка

После матча тренер каталонцев выдал эмоциональный вердикт:

«Мы проходили разные этапы в этой игре. Первая половина была целиком за нами. Мы не забили – и такое уже бывало в других мачтах. Соперник сравнял счет, а мы снова повели. Но затем Морон забил потрясающий гол. Мы сами себе усложнили жизнь против тяжелого соперника. Мы были утомлены и не похожи сами на себя.

Но это желанный финал. Он был нашей первой целью в этом сезоне.

Мы понимаем, что нам нужно стать более зрелыми. Мы забили второй гол и не забили третий, а надо добивать соперника. После ЧМ-2022 мы часто с таким сталкиваемся. Я не знаю, с чем это связано. Мы смотрим видео, говорим про это. У нас есть молодые футболисты, что слишком сильно на нас влияет и не дает делать все так, как мы хотели бы. Но мы боролись до конца и вышли в финал. Я всегда хочу играть против сильнейших – и обыгрывать их».

А сильный соперник ждет в финале Суперкубка – испытание «Реалом». «Мадрид» выиграл четыре последних класико в рамках Суперкубка Испании – с общим счетом 10:4.

«Не обращаю особого внимания на победу «Реала», – уверяет Педри. – Мы должны сосредоточиться на себе. Мы мечтаем выиграть все титулы, поэтому взволнованы и хотим привезти кубок домой. Мы готовы к этой встрече».

Проверить слова Педри можно будет через два дня – 15 января нас ждет класико.

Фото: REUTERS/Ahmed Yosri; кадры трансляции «Матч ТВ»