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На Хави обиделся кубковый соперник – за слова о везении со жребием. По делу?

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«Сеута» злится на «Барсу».

Пресс-конференции Хави становятся все интереснее: за пару дней сразу два ярких эпизода. Один – где сам тренер «Барсы» высказался не очень-то вежливо по отношению к сопернику, другой – на который вполне мог обидеться сам каталонец.

Хави порадовался кубковому сопернику – африканской «Сеуте». И обидел ее этим

После жеребьевки 1/8 финала Кубка Испании главный тренер «Барселоны» отошел от тактики взаимного уважения – и пренебрежительно высказался о «Сеуте» из в третьего дивизиона, которая досталась соперником.

«Нам впервые повезло с жеребьевкой. «Барсе» достался соперник ниже уровнем, – сказал Хави и сразу дополнил деталями о прошлом раунде. – Нельзя забывать, что несколько дней назад с «Интерсити» мы были на грани краха».

Интересно, что раньше он на жеребьевку в основном жаловался: например, на то, что «Барсе» достался «Ман Юнайтед» в Лиге Европы: «Снова худший жребий из возможных. «Барсе» не везет. Это самый сложный соперник».

Тренеру «Сеуты» слова Хави не понравились.

«Я считаю этот комментарий неудачным. Он мог выразить эту мысль иначе. Это не понравилось ни мне, ни команде. Ему повезло, как и нам, – ответил Хосе Хуан Ромеро. – Мы не будем просить у них футболки. Когда матч закончится, мы увидим, кому повезло больше, а кому – меньше. Может, он не знает, сколько сил нужно потратить таким командам, как наша, чтобы оказаться в такой ситуации, потому что у него был куда более простой путь в карьере тренера.

Я не лицемер. Я всегда стараюсь относиться к сопернику с большим уважением. И я всегда уважаю команды из низших дивизионов, ведь я сам оттуда пришел. Мне это не понравилось. Я восхищаюсь Хави. По моему мнению, это один из величайших футболистов Испании. Он удивил. Мне это не понравилось».

«Барселоне» действительно достался самый слабый, если судить по дивизионам, соперник – «Сеута» единственная из 16 оставшихся в турнире команд выступает в Сегунде Б. Все остальные – выше. Плюс «Сеута» идет на последнем месте в своей группе, набрав всего 7 очков в 16 турах. К тому же у выезда к «Сеуте» есть географическая особенность – матч пройдет в Африке.

У Испании есть города в Северной Африке: Марокко считает их своими и ссорится, а «Реал» и «Барселона» ездят туда на Кубок

Каталонцы уже ездили к «Сеуте» в гости – в 2010-м в Кубке Испании. Специально к той игре на местном стадионе стадионе увеличили вместимость на 2600 мест. Самые дорогие билеты стоили 150 евро, но для владельцев абонементов были скидки. 

«Сеута» ожидаемо проиграла (0:2), но руководство расстроилось не из-за результата, а из-за состава «Барселоны». Ждали, что болельщики хотя бы увидят главных звезд «Барселоны», но ни Месси, ни Хави, ни Иньеста на матч даже не приехали.

Самому Хави не понравился вопрос журналиста со словами «почти вылетели из Кубка». Что не так?

Еще одна едкая цитата от Хави – в обсуждении игры с «Интерсити». Журналист La Sexta и Antena 3, задавая вопрос Хави, упомянул, что «Барса» «чуть не вылетела» от более слабого соперника. Услышав эти слова, Хави рассмеялся и сказал: «Почти вылетела, да? Это потрясающе. Вы этого хотели? Вы этого хотели?».

С «Интерсити», который тоже играет в Сегунде Б, но в другой группе (и там, как и «Сеута», идет в зоне вылета), «Барса» и правда помучилась. Каталонцы лишь в овертайме вырвали победу – 4:3, причем трижды позволяли хозяевам отыграться, хет-трик в их ворота сделал собственный воспитанник Ориоль Сольдевила. Что особенно удивило, ведь «Барса» играла практически основным составом – за исключением пары позиций.

«В этом и заключается магия Кубка. Мы уже знаем об этом. Когда мы выиграли его пару лет назад, в каждом матче дело доходило до дополнительного времени», – говорил Рональд Араухо, автор первого гола.

А Хави настаивал, что «Барса» была намного сильнее, но «сама усложнила себе жизнь».

Триллер «Барсы» в Кубке: 4:3 в овертайме с «Интерсити» из 3-й лиги. Получили хет-трик от воспитанника

18 января узнаем, насколько повезло «Барселоне» на самом деле с попаданием на «Сеуту».

Фото: globallookpress.com/Marc Graupera Aloma/Keystone Press Agency; East News/Pau BARRENA / AFP; facebook.com/ADCeutaFC

Слова Хави о везении со жребием – нормально?
793 голосa
Вполне, главное – честно
61%
Хави
Перебор, так нельзя
39%
Сеута

27 комментариев

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Tigran Voskanyan
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Ответ Имя Фамилия
А помните как фантики барсы бомбили из-за смеха Кана на жеребьёвке когда ему выпала любимая груша для битья? fcb812 26 августа 2022, 18:05 +115 Надеюсь Хави вместе с парнями уберут эту наглую улыбочку с лица Кана. Футбол_это_жизнь 26 августа 2022, 23:18 +66 Надеюсь Барса соберутся и сотрёт эту мерзкую улыбку с лица Кана, заодно отправив сообщение счетоводу Нагельсману и Румениге. MUHAMMED GUSEYNOV 26 августа 2022, 23:28 +20 Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним
Ты у себя хранишь комменты, которые тебе не нравятся? Тебе настолько делать нечего?
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Андрей Меньшиков
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Надо быть уважительным к любому сопернику.
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Афанасий Дирихле
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Тренер настраивает своих игроков, обычная тема
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siragh@yandex.ru
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Барсе нужен тренер
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Егор Зуев
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Ответ фанат Ска хабаровска
Не спорю) Известно, что лучшая команда в Ла Лиге - это Осасуна)
Эльче))
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kotopandych
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Ответ Александр Панченко
А чего обижаться то? Может, звучит немного грубовато, но по факту же. Как по мне это лучше чем банальные фразы типа "это футбол, случится может всякое" или "футбол в Сегунде Б на подъеме"
Лучше конечно выпендриваться когда еле отскочили от какого-то Интерсити
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Максим Наянов
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Ответ Александр Килин
Хави конечно много болтает и шутит, посмотрим будет ли хоть 1 трофей в конце сезона
губок гампера брат
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mahurat
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Не буди лихо, пока оно тихо. Можно вернуться не только с победой, но и с переломанными ногами.
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Экочёрт 4000
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Хави - крайне говнистый персонаж
удивляться этому, спустя столько лет, странно
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#SharkTeam
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Ответ fcsmmu
А что, соперник попался выше уровнем или ровня Барселоне? Соперник ниже уровнем, это очевидный факт, а не домысел Хави.
Какая разница. Когда такое было, чтобы официальные лица барсы такое говорили? Вроде как там другое воспитание приветствовалось раньше?
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#SharkTeam
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Ответ Александр Панченко
А чего обижаться то? Может, звучит немного грубовато, но по факту же. Как по мне это лучше чем банальные фразы типа "это футбол, случится может всякое" или "футбол в Сегунде Б на подъеме"
Как-то это не по-барселонски. Хави похоже сильно изменился за период вне барсы. Странно что тут это оправдывают
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Экочёрт 4000
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Ответ Егор Зуев
Сеу...кто? На что они обиделись вообще? На то, что впервые Барселоне повезло соперником? Ну это глоры из Мадрида должны обижаться. Или на то что Хави назвали их клубом, ниже уровня Барселоны? А что, это не по факту? У Барселоны кубков ЛЧ больше, чем всего трофеев у Сеуты. Давайте сравним их положение в лиге. Барселона первое место ЛаЛиги - Сеута последнее место фиг пойми какого там дивизиона
>Сеу...кто?

барсоглоры традиционно кичатся своим невежеством
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fellx
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Ответ fcsmmu
А что, соперник попался выше уровнем или ровня Барселоне? Соперник ниже уровнем, это очевидный факт, а не домысел Хави.
Айнтрахт тоже был ниже уровнем. Хави и команда не выучили урок
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фанат Ска хабаровска
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Ответ Егор Зуев
Вспомни матч Реал - Алькоян или Алькоркон ), как раз уровня Реала)
Не спорю) Известно, что лучшая команда в Ла Лиге - это Осасуна)
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Kasztelan
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Нормальная фраза, это вполне естественно считать каких-то соперников более удобными, а каких-то — менее. К тому же он честно признал провал с "Интерсити". Другое дело, что, во-первых, "Барса" после ЧМ в принципе как-то неважнецки начала, а во-вторых, надо в принципе стремиться обыгрывать сильнейших, а не надеяться, что кто-нибудь послабее выпадет.
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Егор Зуев
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Ответ фанат Ска хабаровска
Вспомни игру с ИнтерСити) Команды из Сегунды Б как раз уровень Барсы)
Вспомни матч Реал - Алькоян или Алькоркон ), как раз уровня Реала)
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Егор Зуев
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Пусть вообще не ругаются!
Ладно они хотя бы занимали последнее место ЛаЛиги или вообще Сегунды.
Но они находятся фиг пойми в каком дивизионе. По факту, Барселона может выставить состав Барселоны Б и спокойно победить
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Ответ Cearvm
Это было бы неуместно про команду Ла Лиги - регулярных соперников, но возмущения клуба из третьего дивизиона похожи на шутку. У них состав уровня Барселоны Б.
Вы неправильно поняли. Они только что от Интерсити еле ноги унесли, соперник как раз по уровню, чем Хави и был рад.
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фанат Ска хабаровска
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Ответ fcsmmu
А что, соперник попался выше уровнем или ровня Барселоне? Соперник ниже уровнем, это очевидный факт, а не домысел Хави.
Вспомни игру с ИнтерСити) Команды из Сегунды Б как раз уровень Барсы)
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Егор Зуев
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Ответ Cearvm
Это было бы неуместно про команду Ла Лиги - регулярных соперников, но возмущения клуба из третьего дивизиона похожи на шутку. У них состав уровня Барселоны Б.
Даже ниже
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Егор Зуев
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Сеу...кто?
На что они обиделись вообще?
На то, что впервые Барселоне повезло соперником?
Ну это глоры из Мадрида должны обижаться.
Или на то что Хави назвали их клубом, ниже уровня Барселоны?
А что, это не по факту?
У Барселоны кубков ЛЧ больше, чем всего трофеев у Сеуты.
Давайте сравним их положение в лиге.
Барселона первое место ЛаЛиги - Сеута последнее место фиг пойми какого там дивизиона
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Cearvm
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Это было бы неуместно про команду Ла Лиги - регулярных соперников, но возмущения клуба из третьего дивизиона похожи на шутку. У них состав уровня Барселоны Б.
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Эль Иберико
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Всегда нужно иметь спортивное уважение друг к другу, заранее списывать со счетов соперника - некрасиво, каким бы слабым он не казался.
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А помните как фантики барсы бомбили из-за смеха Кана на жеребьёвке когда ему выпала любимая груша для битья?

fcb812
26 августа 2022, 18:05 +115
Надеюсь Хави вместе с парнями уберут эту наглую улыбочку с лица Кана.

Футбол_это_жизнь
26 августа 2022, 23:18 +66
Надеюсь Барса соберутся и сотрёт эту мерзкую улыбку с лица Кана, заодно отправив сообщение счетоводу Нагельсману и Румениге.

MUHAMMED GUSEYNOV
26 августа 2022, 23:28 +20
Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним
+35
-8
+27
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Александр Панченко
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А чего обижаться то? Может, звучит немного грубовато, но по факту же. Как по мне это лучше чем банальные фразы типа "это футбол, случится может всякое" или "футбол в Сегунде Б на подъеме"
+19
-11
+8
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