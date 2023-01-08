На Хави обиделся кубковый соперник – за слова о везении со жребием. По делу?

«Сеута» злится на «Барсу».

Пресс-конференции Хави становятся все интереснее: за пару дней сразу два ярких эпизода. Один – где сам тренер «Барсы» высказался не очень-то вежливо по отношению к сопернику, другой – на который вполне мог обидеться сам каталонец.

Хави порадовался кубковому сопернику – африканской «Сеуте». И обидел ее этим

После жеребьевки 1/8 финала Кубка Испании главный тренер «Барселоны» отошел от тактики взаимного уважения – и пренебрежительно высказался о «Сеуте» из в третьего дивизиона, которая досталась соперником.

« Нам впервые повезло с жеребьевкой. «Барсе» достался соперник ниже уровнем , – сказал Хави и сразу дополнил деталями о прошлом раунде. – Нельзя забывать, что несколько дней назад с «Интерсити» мы были на грани краха».

Интересно, что раньше он на жеребьевку в основном жаловался: например, на то, что «Барсе» достался «Ман Юнайтед» в Лиге Европы: «Снова худший жребий из возможных. «Барсе» не везет. Это самый сложный соперник».

Тренеру «Сеуты» слова Хави не понравились.

« Я считаю этот комментарий неудачным. Он мог выразить эту мысль иначе. Это не понравилось ни мне, ни команде . Ему повезло, как и нам, – ответил Хосе Хуан Ромеро. – Мы не будем просить у них футболки. Когда матч закончится, мы увидим, кому повезло больше, а кому – меньше. Может, он не знает, сколько сил нужно потратить таким командам, как наша, чтобы оказаться в такой ситуации, потому что у него был куда более простой путь в карьере тренера.

Я не лицемер. Я всегда стараюсь относиться к сопернику с большим уважением. И я всегда уважаю команды из низших дивизионов, ведь я сам оттуда пришел. Мне это не понравилось. Я восхищаюсь Хави. По моему мнению, это один из величайших футболистов Испании. Он удивил. Мне это не понравилось».

«Барселоне» действительно достался самый слабый, если судить по дивизионам, соперник – «Сеута» единственная из 16 оставшихся в турнире команд выступает в Сегунде Б. Все остальные – выше. Плюс «Сеута» идет на последнем месте в своей группе, набрав всего 7 очков в 16 турах. К тому же у выезда к «Сеуте» есть географическая особенность – матч пройдет в Африке.

Каталонцы уже ездили к «Сеуте» в гости – в 2010-м в Кубке Испании. Специально к той игре на местном стадионе стадионе увеличили вместимость на 2600 мест. Самые дорогие билеты стоили 150 евро, но для владельцев абонементов были скидки.

«Сеута» ожидаемо проиграла (0:2), но руководство расстроилось не из-за результата, а из-за состава «Барселоны». Ждали, что болельщики хотя бы увидят главных звезд «Барселоны», но ни Месси, ни Хави, ни Иньеста на матч даже не приехали.

Самому Хави не понравился вопрос журналиста со словами «почти вылетели из Кубка». Что не так?

Еще одна едкая цитата от Хави – в обсуждении игры с «Интерсити». Журналист La Sexta и Antena 3, задавая вопрос Хави, упомянул, что «Барса» «чуть не вылетела» от более слабого соперника. Услышав эти слова, Хави рассмеялся и сказал: «Почти вылетела, да? Это потрясающе. Вы этого хотели? Вы этого хотели?» .

С «Интерсити», который тоже играет в Сегунде Б, но в другой группе (и там, как и «Сеута», идет в зоне вылета), «Барса» и правда помучилась. Каталонцы лишь в овертайме вырвали победу – 4:3, причем трижды позволяли хозяевам отыграться, хет-трик в их ворота сделал собственный воспитанник Ориоль Сольдевила. Что особенно удивило, ведь «Барса» играла практически основным составом – за исключением пары позиций.

«В этом и заключается магия Кубка. Мы уже знаем об этом. Когда мы выиграли его пару лет назад, в каждом матче дело доходило до дополнительного времени», – говорил Рональд Араухо, автор первого гола.

А Хави настаивал, что «Барса» была намного сильнее, но «сама усложнила себе жизнь».

18 января узнаем, насколько повезло «Барселоне» на самом деле с попаданием на «Сеуту».

Фото: globallookpress.com/Marc Graupera Aloma/Keystone Press Agency; East News/Pau BARRENA / AFP; facebook.com/ADCeutaFC