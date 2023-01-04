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Бедняга Ван Де Бек: редкий выход в старте «МЮ» – и жуткая травма. Боль чувствуется даже через фото

Донни ван де Бек Донни ван де Бек
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Футбол Футбол

Нога прогнулась. 

Карьера Донни ван де Бека на «Олд Траффорд» развивается совсем не по плану – это совсем очевидно. Не помогает и приход знакомого по «Аяксу» Эрика Тен Хага. 

В сезоне-2022/23 Донни лишь 4 раза вышел в основе во всех турнирах – дважды в АПЛ и еще по разу в Лиге Европы и Кубке лиги. 

Сегодняшнее появление с первых минут против «Борнмута» закончилось болью: защитник Маркос Сенеси опоздал в подкат и влетел в правую ногу голландца. 

Фото момента хочется забыть сразу после просмотра:

Нога неестественно выгнулась:

Ван Де Бек тут же схватился за колено:

Но все же покинул поле сам – вместо Донни на 45-й минуте появился Алехандро Гарначо.

Ждем новостей и желаем здоровья. 

• «Манчестер Юнайтед» разгромил «Борнмут» 3:0 и укрепился в четверке. В первом тайме забил Каземиро, после перерыва добавили Люк Шоу и Маркус Рэшфорд. 

• После возобновления сезона «Ман Юнайтед» безупречен: 4 победы (1 – в Кубке лиги, 3 – в АПЛ), разница мячей – 9:0. Рэшфорд забил во всех четырех встречах.

• Общая победная серия насчитывает уже 6 матчей. После октябрьского разгрома в дерби Манчестера (3:6 с «Сити») «красные» проиграли лишь однажды – «Астон Вилле» Эмери (1:3).

Манчестер Юнайтед – Борнмут 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
3 января, 23.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 23 Каземиро, 2:0 – 49 Шоу, 3:0 – 86 Рэшфорд.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака (Диогу Далот, 69), Магуайр, Линделеф (Мартинес, 88), Шоу, Эриксен (Фред, 68), Каземиро, Бруну Фернандеш, ван де Бек (Гарначо, 45), Марсьяль (Эланга, 69), Рэшфорд.
БорнмутТрэверс, Смит (Стэйси, 63), Сенеси, Мифем, Келли, Кристи (Дембеле, 76), Лерма (Ротуэлл, 84), Кук, Биллинг (Мур, 76), Соланке, Энтони.
Предупреждения:
Биллинг (36), Смит (46), Стэйси (75).

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Фото: REUTERS/Carl Recine ; Gettyimages.ru/Tim Goode – PA Images / Contributor ; East News/AP Photo/Dave Thompson

10 комментариев

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Lavinka
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Сразу вспомнилась страшная травма Шоу в игре с ПСВ .
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vaslover
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Дай Бог парню здоровья и скорейшего восстановления.
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Молодой Френки
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Дадут ли длительную дисквалификацию автору подката?!
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ranelgee
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Шоу вылечился и ещё лучше стал
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Добрый Ретроград
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Здоровья. Месси похожим образом ногу сломали.
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8p6j6tckmg
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Жаль Донни, совсем у него карьера загнулась
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Gon3a1e5@mail.ru
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Здоровья
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mancunian82
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Дони здоровья! На повторе реально смотрелось жутковато.
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NIRVANA
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Какой ужас. Недавно только травму залечил
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Vladimir Dagger
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Жутковато
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