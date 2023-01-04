Бедняга Ван Де Бек: редкий выход в старте «МЮ» – и жуткая травма. Боль чувствуется даже через фото
Нога прогнулась.
Карьера Донни ван де Бека на «Олд Траффорд» развивается совсем не по плану – это совсем очевидно. Не помогает и приход знакомого по «Аяксу» Эрика Тен Хага.
В сезоне-2022/23 Донни лишь 4 раза вышел в основе во всех турнирах – дважды в АПЛ и еще по разу в Лиге Европы и Кубке лиги.
Сегодняшнее появление с первых минут против «Борнмута» закончилось болью: защитник Маркос Сенеси опоздал в подкат и влетел в правую ногу голландца.
Фото момента хочется забыть сразу после просмотра:
Нога неестественно выгнулась:
Ван Де Бек тут же схватился за колено:
Но все же покинул поле сам – вместо Донни на 45-й минуте появился Алехандро Гарначо.
Ждем новостей и желаем здоровья.
• «Манчестер Юнайтед» разгромил «Борнмут» 3:0 и укрепился в четверке. В первом тайме забил Каземиро, после перерыва добавили Люк Шоу и Маркус Рэшфорд.
• После возобновления сезона «Ман Юнайтед» безупречен: 4 победы (1 – в Кубке лиги, 3 – в АПЛ), разница мячей – 9:0. Рэшфорд забил во всех четырех встречах.
• Общая победная серия насчитывает уже 6 матчей. После октябрьского разгрома в дерби Манчестера (3:6 с «Сити») «красные» проиграли лишь однажды – «Астон Вилле» Эмери (1:3).
- Дата проведения
- 3 января, 23.00, «Олд Траффорд»
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Уан-Биссака (Диогу Далот, 69), Магуайр, Линделеф (Мартинес, 88), Шоу, Эриксен (Фред, 68), Каземиро, Бруну Фернандеш, ван де Бек (Гарначо, 45), Марсьяль (Эланга, 69), Рэшфорд.
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Борнмут –
Трэверс, Смит (Стэйси, 63), Сенеси, Мифем, Келли, Кристи (Дембеле, 76), Лерма (Ротуэлл, 84), Кук, Биллинг (Мур, 76), Соланке, Энтони.
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Фото: REUTERS/Carl Recine ; Gettyimages.ru/Tim Goode – PA Images / Contributor ; East News/AP Photo/Dave Thompson
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