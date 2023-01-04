Бедняга Ван Де Бек: редкий выход в старте «МЮ» – и жуткая травма. Боль чувствуется даже через фото

Нога прогнулась.

Карьера Донни ван де Бека на «Олд Траффорд» развивается совсем не по плану – это совсем очевидно. Не помогает и приход знакомого по «Аяксу» Эрика Тен Хага.

В сезоне-2022/23 Донни лишь 4 раза вышел в основе во всех турнирах – дважды в АПЛ и еще по разу в Лиге Европы и Кубке лиги.

Сегодняшнее появление с первых минут против «Борнмута» закончилось болью: защитник Маркос Сенеси опоздал в подкат и влетел в правую ногу голландца.

Фото момента хочется забыть сразу после просмотра:

Нога неестественно выгнулась:

Ван Де Бек тут же схватился за колено:

Но все же покинул поле сам – вместо Донни на 45-й минуте появился Алехандро Гарначо.

Ждем новостей и желаем здоровья.

• «Манчестер Юнайтед» разгромил «Борнмут» 3:0 и укрепился в четверке. В первом тайме забил Каземиро, после перерыва добавили Люк Шоу и Маркус Рэшфорд.

• После возобновления сезона «Ман Юнайтед» безупречен: 4 победы (1 – в Кубке лиги, 3 – в АПЛ), разница мячей – 9:0. Рэшфорд забил во всех четырех встречах.

• Общая победная серия насчитывает уже 6 матчей. После октябрьского разгрома в дерби Манчестера (3:6 с «Сити») «красные» проиграли лишь однажды – «Астон Вилле» Эмери (1:3).

Фото: REUTERS/Carl Recine ; Gettyimages.ru/Tim Goode – PA Images / Contributor ; East News/AP Photo/Dave Thompson