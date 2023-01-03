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Преданность года! Лукас Перес заплатил почти полмиллиона «Кадису», чтобы играть за «Депортиво» в 3-м дивизионе

Аугусто Сезар Лендойро
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Футбол Футбол

В субботу «Депортиво» объявило о трансфере Лукаса Переса – нападающий подписал контракт на полтора года. Это очень яркий и необычный переход.

Во-первых, Перес сменил «Кадис», выступающий в Ла Лиге, на «Депортиво», который барахтается в третьем испанском дивизионе. Далеко не каждый пойдет на такое понижение в классе.

Во-вторых, Лукас еще и оплатит часть суммы трансфера. Чтобы вернуться в бывший клуб, Перес перевел «Кадису» 493 тысячи евро, почти половину из одного миллиона (общая стоимость перехода). Остальную сумму выплатил «Депортиво».

Кроме того, экс-игрок «Арсенала» отказался от 900 тысяч евро, которые он мог получить в «Кадисе», если бы остался до конца сезона. В «Депортиво» зарплата будет значительно меньше. 

30 декабря Перес забил «Альмерии», а потом тепло попрощался с «Кадисом». «Я приехал сюда год назад с четкой целью спастись («Кадис» закончил прошлый сезон в одном очке от вылета – Sports.ru), и мы ее достигли! Хочу поблагодарить болельщиков, клуб и город за любовь, которую вы проявили ко мне за это время.

Я всегда буду желать вам всего наилучшего, ведь вы этого заслуживаете», – сказал нападающий.

Перес хотел вернуться в «Депор» еще летом, но «Кадис» не отпустил

Перес играл за «Депортиво» с 2014-го по 2016-й, а потом уходил туда в аренду из «Арсенала» в сезоне-2017/18. 

За галисийцев он провел 96 матчей и набрал 33+22 по «гол+пас». Ни в «Арсенале» (7 голов в 21 игре), ни в «Вест Хэме» (6 голов – в 19) нападающий не был настолько результативен.

После трансфера в «Арсенал» форвард признался «Депору» в любви. «Иногда мне кажется, что я провел в «Депортиво» 10-15 лет. До перехода в этот клуб никто обо мне не знал. Мало кто знает, что я играл на Украине и в Греции.

Ни один болельщик «Депортиво» не сказал мне, что я ошибся, перейдя в «Арсенал». Люди говорили мне, что у «Арсенала» увеличится число болельщиков после моего перехода», – сказал Перес.

Лукас уже давно хочет помочь бывшему клубу вернуться в элиту. Летом 2022-го Перес мог уйти в «Депортиво», чтобы сыграть в плей-офф за выход в Сегунду. Трансфер так и не состоялся, а «Депор» уступил путевку «Альбасете».

Но Перес продолжил настаивать на переходе. У футболиста была устная договоренность с президентом «Кадиса» Мануэлем Вискаино, что если «Депортиво» поднимется во второй дивизион, клуб одобрит трансфер.

Не добравшись до Сегунды, «Депор» не прекратил переговоры и нарвался на еще один отказ «Кадиса». Поэтому Перес остался в Ла Лиге.

И только в начале 2023-го мечта нападающего сбылась.

Почему «Депор» так скатился: влез в долги, бизнес-модель клуба назвали безрассудной

«Депортиво» непривычно видеть настолько низко, ведь в 2000-м клуб даже отмечал победу в Ла Лиге – на улицы города вышли больше 200 тысяч человек! А еще «Депортиво» – победитель Кубка-2002 и полуфиналист ЛЧ в сезоне 2003/04.

Но к середине 2000-х клуб начал угасать. Цены в футболе росли, и президенту Аугусто Лендойро уже не хватало денег на звезд. Клуб влез в долги и перестал тратить.

Джон Тошак оказался провидцем. Когда он в 96-м тренировал «Депор», говорил: «Вместо того, чтобы вливать миллионы в трансферы, Лендойро нужно строить тренировочные базы. У клуба нет фундамента. Он похож на воздушный замок».

В 2013-м совет директоров назвал бизнес-модель «Депортиво» ошибочной и безрассудной. Долги выросли до 156 миллионов евро. Боссы объяснили причину в финансовом отчете: «Неплатежеспособность вызвана оторванным от реальности режимом управления. Клуб брал кредиты и тратил суммы, превышающие финансовые возможности». Президента заставили уйти. На прощание он признался: «Моя главная ошибка – что я не продавал игроков, когда мог».

Клуб постепенно скатывался, хотя в 2019-м почти вернулся в Ла Лигу: уступил путевку в элиту «Мальорке» (победу 2:0 перекрыло поражение 0:3).

А всего через год снова повалился и уже воевал за невылет в Сегунду Б. И вылетел со скандалом: у «Фуэнлабрады» заболели 12 игроков (позже число выросло до 28), поэтому матч не состоялся. А параллельная игра конкурента в борьбе за выживание «Понферрадины» прошла по плану и по ее итогам «Депортиво» лишился шансов. 

Президент «Депортиво» Фернандо Видал злился, что команды сыграли не в одно время и нарушили регламент: «Это серьезная ошибка со стороны федерации и лиги. Мы дойдем до самых серьезных инстанций. Очевидно, принцип равенства соблюдается не для всех команд. Я не считаю, что мы вылетели. Произошла полная фальсификация».

В итоге вылет не отменили и «Депор» свалился в третий дивизион, теперь постарается выбраться с помощью Лукаса Переса.

«Рубин», «Депортиво», «Блэкберн» и еще 13 клубов, которые играли в группе ЛЧ, а сейчас болтаются в низших лигах

Фото: Gettyimages.ru/Jamie McDonald; globallookpress.com/Joaquin Corchero; rcdeportivo.es

13 комментариев

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MyGerodot
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Хочет вывести любимый клуб в элиту. Благородно. Редко кто умеет так хотеть, то есть не только на словах. Этот парень достоин того, чтобы Фортуна была ему в помощь.
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peter_shor
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помню Депор из начала двухтысячных. Там огненное нападение было
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Cearvm
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Ответ Сергей Нехаев
Красивый поступок, не стал гнаться за деньгами и престижем, решив помочь бывшему клубу. Сейчас такое поведение редко встретишь.
А за какими деньгами он мог гнаться в 34 года? Многие футболисты в возрасте так доигрывают. Если нашел полмиллиона на расторжение, то с деньгами у него все неплохо.
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Vlad
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Ответ Сергей Нехаев
Красивый поступок, не стал гнаться за деньгами и престижем, решив помочь бывшему клубу. Сейчас такое поведение редко встретишь.
Кажись не камешки, а целые глыбы летят в огород Мбаппе
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Strateg 7
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Вау! Это поистине красивый жест игрока. И настоящий новый вызов!
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GromwuD
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красивая история с безнадежным концом, ибо если руководство безголовое, то толку не будет...
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шампион
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Это очень крутой поступок
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Direct free kick
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Проще поменять Депортиво и ФК рычаг местами. Никто из нормальных возражать не будет
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АланПардью
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Прекрасно помню как Лукас божил в Депоре Серхио,тогда команда шла в верхней части таблицы Примеры.Жаль что его продали в Арсенал,там он не заиграл ,а Депор скатился до вылета без него.Но какой же он красава,так настойчиво проситься в Ла Корунью,из Примеры в 3ий дивизион,да еще и полляма заплатить из своего кармана,это просто легендарно.Очень Надеемся что он поможет команде выиграть борьбу за повышение!!!!Депор должен возрождаться!!!
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Эль Иберико
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Настоящий идальго.

П.С. до сих пор не возьму в толк, почему Амансио Ортега, уроженец и житель г. Ла-Корунья, никак не поможет клубу из родного городка, там цена вопроса-то на 10 - млн. максимум? Зато все жители его будут всегда поминать добрым словом.
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Arima Baki
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По сути уникальный поступок, лишенный корыстных целей ( по известным причинам). Если хотя бы в Сегунду выведет то навсегда останется легендой всего города, что стоит намного дороже
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Сергей Нехаев
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Красивый поступок, не стал гнаться за деньгами и престижем, решив помочь бывшему клубу. Сейчас такое поведение редко встретишь.
+31
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poggrugrugr
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Вот это круто!
А я-то думал, откуда у Депора 1кк на трансфер его
+33
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