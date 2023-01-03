Преданность года! Лукас Перес заплатил почти полмиллиона «Кадису», чтобы играть за «Депортиво» в 3-м дивизионе

В субботу «Депортиво» объявило о трансфере Лукаса Переса – нападающий подписал контракт на полтора года. Это очень яркий и необычный переход.

Во-первых, Перес сменил «Кадис», выступающий в Ла Лиге, на «Депортиво», который барахтается в третьем испанском дивизионе. Далеко не каждый пойдет на такое понижение в классе.

Во-вторых, Лукас еще и оплатит часть суммы трансфера. Чтобы вернуться в бывший клуб, Перес перевел «Кадису» 493 тысячи евро, почти половину из одного миллиона (общая стоимость перехода). Остальную сумму выплатил «Депортиво».

Кроме того, экс-игрок «Арсенала» отказался от 900 тысяч евро, которые он мог получить в «Кадисе», если бы остался до конца сезона. В «Депортиво» зарплата будет значительно меньше.

30 декабря Перес забил «Альмерии», а потом тепло попрощался с «Кадисом». «Я приехал сюда год назад с четкой целью спастись («Кадис» закончил прошлый сезон в одном очке от вылета – Sports.ru), и мы ее достигли! Хочу поблагодарить болельщиков, клуб и город за любовь, которую вы проявили ко мне за это время.

Я всегда буду желать вам всего наилучшего, ведь вы этого заслуживаете», – сказал нападающий.

Перес хотел вернуться в «Депор» еще летом, но «Кадис» не отпустил

Перес играл за «Депортиво» с 2014-го по 2016-й, а потом уходил туда в аренду из «Арсенала» в сезоне-2017/18.

За галисийцев он провел 96 матчей и набрал 33+22 по «гол+пас». Ни в «Арсенале» (7 голов в 21 игре), ни в «Вест Хэме» (6 голов – в 19) нападающий не был настолько результативен.

После трансфера в «Арсенал» форвард признался «Депору» в любви. «Иногда мне кажется, что я провел в «Депортиво» 10-15 лет. До перехода в этот клуб никто обо мне не знал. Мало кто знает, что я играл на Украине и в Греции.

Ни один болельщик «Депортиво» не сказал мне, что я ошибся, перейдя в «Арсенал». Люди говорили мне, что у «Арсенала» увеличится число болельщиков после моего перехода», – сказал Перес.

Лукас уже давно хочет помочь бывшему клубу вернуться в элиту. Летом 2022-го Перес мог уйти в «Депортиво», чтобы сыграть в плей-офф за выход в Сегунду. Трансфер так и не состоялся, а «Депор» уступил путевку «Альбасете».

Но Перес продолжил настаивать на переходе. У футболиста была устная договоренность с президентом «Кадиса» Мануэлем Вискаино, что если «Депортиво» поднимется во второй дивизион, клуб одобрит трансфер.

Не добравшись до Сегунды, «Депор» не прекратил переговоры и нарвался на еще один отказ «Кадиса». Поэтому Перес остался в Ла Лиге.

И только в начале 2023-го мечта нападающего сбылась.

Почему «Депор» так скатился: влез в долги, бизнес-модель клуба назвали безрассудной

«Депортиво» непривычно видеть настолько низко, ведь в 2000-м клуб даже отмечал победу в Ла Лиге – на улицы города вышли больше 200 тысяч человек! А еще «Депортиво» – победитель Кубка-2002 и полуфиналист ЛЧ в сезоне 2003/04.

Но к середине 2000-х клуб начал угасать. Цены в футболе росли, и президенту Аугусто Лендойро уже не хватало денег на звезд. Клуб влез в долги и перестал тратить.

Джон Тошак оказался провидцем. Когда он в 96-м тренировал «Депор», говорил: «Вместо того, чтобы вливать миллионы в трансферы, Лендойро нужно строить тренировочные базы. У клуба нет фундамента. Он похож на воздушный замок».

В 2013-м совет директоров назвал бизнес-модель «Депортиво» ошибочной и безрассудной. Долги выросли до 156 миллионов евро. Боссы объяснили причину в финансовом отчете: «Неплатежеспособность вызвана оторванным от реальности режимом управления. Клуб брал кредиты и тратил суммы, превышающие финансовые возможности». Президента заставили уйти. На прощание он признался: «Моя главная ошибка – что я не продавал игроков, когда мог».

Клуб постепенно скатывался, хотя в 2019-м почти вернулся в Ла Лигу: уступил путевку в элиту «Мальорке» (победу 2:0 перекрыло поражение 0:3).

А всего через год снова повалился и уже воевал за невылет в Сегунду Б. И вылетел со скандалом: у «Фуэнлабрады» заболели 12 игроков (позже число выросло до 28), поэтому матч не состоялся. А параллельная игра конкурента в борьбе за выживание «Понферрадины» прошла по плану и по ее итогам «Депортиво» лишился шансов.

Президент «Депортиво» Фернандо Видал злился, что команды сыграли не в одно время и нарушили регламент: «Это серьезная ошибка со стороны федерации и лиги. Мы дойдем до самых серьезных инстанций. Очевидно, принцип равенства соблюдается не для всех команд. Я не считаю, что мы вылетели. Произошла полная фальсификация».

В итоге вылет не отменили и «Депор» свалился в третий дивизион, теперь постарается выбраться с помощью Лукаса Переса.

Фото: Gettyimages.ru/Jamie McDonald; globallookpress.com/Joaquin Corchero; rcdeportivo.es