На «Энфилде» – стадионе своей мечты.

«Ливерпуль» выиграл последний домашний матч в 2022 году, обыграв на «Энфилде» «Лестер» – 2:1.

За этими цифрами не только успех «красных» при не очень хорошей игре, но и профессиональная неудача защитника «Лестера» Ваута Фаса. Бельгиец дважды забил в свои ворота. Да, дважды. За 7 минут.

«Ливерпуль» неудачно начал: уже на 4-й минуте Дьюзбери-Холл наказал за провал в центре и пробил мимо Алиссона – 0:1.

Но ближе к концу тайма гостям крупно не повезло – защитник Фас два раза зарядил в свою сетку.

Вот как все было:

– на 38-й минуте Александер-Арнолд сделал передачу в сторону вратарской: Фас сыграл в падении и по красивой дуге отправил мяч за шиворот Уорду.

– на 45-й Нуньес перекинул кипера при выходе один на один, мяч стукнулся в штангу, а от нее отлетел в защитника «Лестера» – и снова в сетку. Какое же невезение!

Фас стал четвертым игроком в истории АПЛ с двумя автоголами в одном матче . До него этим отметились Джейми Каррагер («Ливерпуль», 1999), Майкл Проктор («Сандерленд», 2003) и Джонатан Уолтерс («Сток Сити», 2013).

Ваут болеет за «Ливерпуль» и мог оказаться в «Челси» – ему даже дарили футболку с автографом Давида Луиза

«С детства был болельщиком «Ливерпуля». Хотелось бы сыграть за клуб, несколько раз был на «Энфилде», и когда туда попадаешь… мурашки. Это что-то особенное», – Ваут признавался в больших симпатиях к «Ливерпулю» (разумеется, это ничего не значит, но ярко дополняет сюжет).

Фасу 24 года – он воспитанник «Андерлехта», там закрепиться не смог, хотя подавал большие надежды. Когда Вауту было 16, им интересовался «Челси» и в качестве приветственного подарка даже прислал футболку с автографом Давида Луиза. Сравнения с бразильцем из-за пышной кудрявой шевелюры Фаса изрядно утомили еще тогда.

На уловку «Челси» Ваут не купился: «Умный маркетинговый ход, но очень простой. Меня таким не соблазнишь». Он решил выстраивать карьеру постепенно и из «Остенде» попал в «Реймс» (где был признан лучшим игроком команды прошлого сезона), а затем оказался в «Лестере», воссоединившись с приятелями по академии «Андерлехта» – Пратом и Тилемансом.

Первый матч Фаса за «Лестер» был провальным: влетели «Тоттенхэму» 2:6. Но потом команда вместе с защитником постепенно преобразилась.

Ваут был в заявке сборной Бельгии на ЧМ, но все матчи провел на скамейке.

Фото: REUTERS/Carl Recine