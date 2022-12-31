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Два автогола за семь минут – ночной кошмар защитника «Лестера» Фаса. Подарил победу «Ливерпулю»

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Кирнан Дьюзбери-Холл Кирнан Дьюзбери-Холл
Футбол Футбол

На «Энфилде» – стадионе своей мечты.

«Ливерпуль» выиграл последний домашний матч в 2022 году, обыграв на «Энфилде» «Лестер» – 2:1. 

За этими цифрами не только успех «красных» при не очень хорошей игре, но и профессиональная неудача защитника «Лестера»  Ваута Фаса. Бельгиец дважды забил в свои ворота. Да, дважды. За 7 минут.

«Ливерпуль» неудачно начал: уже на 4-й минуте Дьюзбери-Холл наказал за провал в центре и пробил мимо Алиссона – 0:1.

Но ближе к концу тайма гостям крупно не повезло – защитник Фас два раза зарядил в свою сетку.

Вот как все было:

– на 38-й минуте Александер-Арнолд сделал передачу в сторону вратарской: Фас сыграл в падении и по красивой дуге отправил мяч за шиворот Уорду.

– на 45-й Нуньес перекинул кипера при выходе один на один, мяч стукнулся в штангу, а от нее отлетел в защитника «Лестера» – и снова в сетку. Какое же невезение!

Фас стал четвертым игроком в истории АПЛ с двумя автоголами в одном матче. До него этим отметились Джейми Каррагер («Ливерпуль», 1999), Майкл Проктор («Сандерленд», 2003) и Джонатан Уолтерс («Сток Сити», 2013).

Ваут болеет за «Ливерпуль» и мог оказаться в «Челси» – ему даже дарили футболку с автографом Давида Луиза 

«С детства был болельщиком «Ливерпуля». Хотелось бы сыграть за клуб, несколько раз был на «Энфилде», и когда туда попадаешь… мурашки. Это что-то особенное», – Ваут признавался в больших симпатиях к «Ливерпулю» (разумеется, это ничего не значит, но ярко дополняет сюжет).

Фасу 24 года – он воспитанник «Андерлехта», там закрепиться не смог, хотя подавал большие надежды. Когда Вауту было 16, им интересовался «Челси» и в качестве приветственного подарка даже прислал футболку с автографом Давида Луиза. Сравнения с бразильцем из-за пышной кудрявой шевелюры Фаса изрядно утомили еще тогда. 

На уловку «Челси» Ваут не купился: «Умный маркетинговый ход, но очень простой. Меня таким не соблазнишь». Он решил выстраивать карьеру постепенно и из «Остенде» попал в «Реймс» (где был признан лучшим игроком команды прошлого сезона), а затем оказался в «Лестере», воссоединившись с приятелями по академии «Андерлехта» – Пратом и Тилемансом.

Первый матч Фаса за «Лестер» был провальным: влетели «Тоттенхэму» 2:6. Но потом команда вместе с защитником постепенно преобразилась.

Ваут был в заявке сборной Бельгии на ЧМ, но все матчи провел на скамейке.

Ливерпуль – Лестер 2:1 (2:1, 0:0)
Дата проведения
30 декабря, 23.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Дьюзбери-Холл, 1:1 – 38, автогол Фас, 2:1 – 45, автогол Фас.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд (Гомес, 86), Матип, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 62), Хендерсон, Тиаго Алькантара, Эллиотт (Байчетич, 86), Окслейд-Чемберлен (Кейта, 62), Салах, Нуньес.
ЛестерУорд, Кастань, Амарти, Фас, Томас, Ндиди (Тилеманс, 59), Сумаре, Барнс, Дьюзбери-Холл, Перес (Ихеаначо, 71), Дака (Варди, 15).
Предупреждение:
Сумаре (67).

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Фото: REUTERS/Carl Recine

8 комментариев

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Serega Fart
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Давид Луис на Энфилде V 2.0
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Wasilij Petrow
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Фасу можно посочувствовать, оба гола скорее трагические случайности, чем грубые ошибки. Но все же два автогола за 7 минут не иначе как рекорд топ-лиг.
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Adeen
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Всегда заходишь в пост в надежде увидеть видео-контент, а там: то раскадровка, то пара картинок, где всегда нихрена ничего не понятно.
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Алексей Толоконников
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продал ставку при 0:1, как чуял
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Eden Hazard
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Хорошо что не соблазнился. Только зная Луи а, вряд ли это маркетинговый ход был, Давид мог приколоться вполне.
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Asier Illaramendi
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Давид Луис во плоти
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Blast
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Болельщик Ливерпуля... Мурашки от Энфилда... Дело раскрыто :D
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-1
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Арман Мартиросян
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Ваут Фас, от души спасибо тебе братан, и от всего сердца желаю, чтоб такие матчи у тебя больше не повторялись.
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