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«Арсенал» вернулся с волевой победой в дерби: три гола за 16 минут! Венгер был на трибуне впервые после увольнения

Арсен Венгер Арсен Венгер
Габриэл Мартинелли Габриэл Мартинелли
Вест Хэм Вест Хэм
Букайо Сака Букайо Сака
Арсенал Арсенал
Футбол Футбол

Помогли игроки с ЧМ.

АПЛ стремительно вернулась после паузы на ЧМ-2022. В первый же день «Тоттенхэм» спасся от 0:2 с «Брентфордом», а Дарвин Нуньес снова запорол множество моментов в Бирмингеме.

Вечером «Арсенал» принимал «Вест Хэм» на фоне тревожных цифр: к тому моменту за день пять раз из шести победили гости.

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Вильям Салиба в позапрошлое воскресенье получал серебряную медаль чемпионата мира. Приехал обратно – и ошибся в первой же игре за клуб: после его подката в штрафной «Арсенала» упал Джеррод Боуэн – Саид Бенрахма реализовал пенальти. Проводящий топ-сезон Салиба во втором туре с «Лестером» уже вредил: случайным кивком забивал в свои, но тогда для команды все закончилось хорошо. Сейчас – тоже.

Вернувшиеся из Катара Букайо Сака и Габриэл Мартинелли в начале второго тайма забили по голу в течение пяти минут: англичанин легко реализовал выход один на один, а бразилец мощным ударом прошил ближний угол. На 69-й минуте Эдвард Нкетиа закрыл вопросы – 0:1 превратились для «Арсенала» в 3:1 всего за 16 минут.

Сака, кстати, в третий раз подряд забивает в Boxing Day – такое в «Арсенале» провернул лишь Тьерри Анри в начале 2000-х. Есть крутое совпадение и у Мартина Эдегора – второй год подряд именно 26 декабря он отдает две голевые передачи.

Матч нетипичный: «Арсенал» обычно побеждает в первом тайме, а «Вест Хэм» – проигрывает

По крайней мере, так было до этого дня.

«Арсенал» в 14 первых таймах сезона пропускал трижды и проигрывал к перерыву лишь один раз. Восемь из 12 побед в сезоне АПЛ складывались, когда лондонцы вели к середине матча.

«Вест Хэм» же был абсолютно худшей командой первых таймов в лиге: лишь две победы и четыре гола за этот отрезок.

Тем удивительнее 0:1 на «Эмирэйтс» после 45 минут.

Венгер аплодировал «Арсеналу», а фанаты пели в его честь

«Знаете, в чем позитив? Теперь я смогу покричать с трибуны на нового тренера», – комментировал свой уход из «Арсенала» Арсен Венгер в 2018-м. В последнем матче под его руководством клуб минимально выиграл у «Хаддерсфилда», а забил Обамеянг. Венгер с тех пор не ходил на матчи «Арсенала».

Прошло 1688 дней – и он появился на трибуне «Эмирэйтс».

«There’s only one Arsene Wenger», – запели фанаты. После гола Мартинелли камера выхватила аплодирующего Венгера.

Команда его не разочаровала: благодаря волевой победе укрепила лидерство.

У «Арсенала» +8 очков от «Сити» – но с лишним матчем

«Арсенал» набрал 40 очков, у «Ман Сити» пока 32, но впереди гостевая игра против «Лидса» в среду. Фаворит ясен: «Лидс» восемь раз проиграл в последних 12 матчах АПЛ, да еще и получил от «Сити» 11 голов в двух предыдущих играх.

Так а когда же ждать игру «Арсенала» и «Ман Сити»? Еще долго. Матч в Лондоне был перенесен ровно на пять месяцев – с 15 сентября на 15 февраля. Зато потом они встретятся еще раз – уже в Манчестере в конце апреля.

Куда ближе следующий матч «Арсенала» в Лондоне – 3 января, и сейчас он тоже крайне любопытен. В этот день команда Микеля Артеты примет «Ньюкасл», такого же актуального преследователя. Самая прогрессирующая команда сезона во вторник легко выиграла у «Лестера» с двумя голами к 7-й минуте и теперь идет второй.

Арсенал – Вест Хэм 3:1 (0:1, 3:0)
Дата проведения
26 декабря, 23.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 27, пенальти Бенрахма, 1:1 – 53 Сака, 2:1 – 58 Мартинелли, 3:1 – 69 Нкетиа.
АрсеналРэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Тирни (Зинченко, 73), Джака, Парти (Эль-Ненни, 90), Эдегор, Сака, Нкетиа, Мартинелли (Фабиу Виейра, 88).
Вест ХэмФабианьски, Цоуфал, Доусон, Керер, Крессуэлл, Соучек (Форнальс, 78), Райс, Лукас Пакета, Антонио (Мубама, 87), Бенрахма, Боуэн.
Предупреждения:
Боуэн (8), Цоуфал (44).

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Фото: REUTERS/Andrew Couldridge, David Klein

6 комментариев

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Антон Казанский
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Венгерыч на "Эмирейтс" - хорошая примета, к ЛЧ! Хоть бы и с 4-го места)
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Burel
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Пеналь, конечно, левейший в ворота Арсенала
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Кенигсбергер
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>>>"Во втором туре с «Лестером» Салиба уже вредил: случайным кивком забивал в свои, но тогда для команды все закончилось хорошо. Сейчас – тоже".

У человека, не следящего за АПЛ/Арсеналом может возникнуть впечатление, будто Салиба днарь, который не делает ничего, кроме привозов. Притом что на деле между двумя этими ошибками Салиба забоссил всю лигу и был, вероятно, лучшим ЦЗ английского сезона. Ну или как минимум в тройке.
Мда, интересная журналистика у тебя, Морозов.
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Strateg 7
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Очень радует, что канониры не утратили своё воодушевление и продолжают уверенно идти к своей мечте.
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Bicá Mirlan
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Все ближе к мечте!
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Иван Рыбаков
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Венгер может быть горд.
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