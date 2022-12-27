«Арсенал» вернулся с волевой победой в дерби: три гола за 16 минут! Венгер был на трибуне впервые после увольнения

Помогли игроки с ЧМ.

АПЛ стремительно вернулась после паузы на ЧМ-2022. В первый же день «Тоттенхэм» спасся от 0:2 с «Брентфордом», а Дарвин Нуньес снова запорол множество моментов в Бирмингеме.

Вечером «Арсенал» принимал «Вест Хэм» на фоне тревожных цифр: к тому моменту за день пять раз из шести победили гости.

В центре внимания игроки с ЧМ: медалист ошибался, вылетевшие в 1/4 финала делали результат

Вильям Салиба в позапрошлое воскресенье получал серебряную медаль чемпионата мира. Приехал обратно – и ошибся в первой же игре за клуб: после его подката в штрафной «Арсенала» упал Джеррод Боуэн – Саид Бенрахма реализовал пенальти. Проводящий топ-сезон Салиба во втором туре с «Лестером» уже вредил: случайным кивком забивал в свои, но тогда для команды все закончилось хорошо. Сейчас – тоже.

Вернувшиеся из Катара Букайо Сака и Габриэл Мартинелли в начале второго тайма забили по голу в течение пяти минут: англичанин легко реализовал выход один на один, а бразилец мощным ударом прошил ближний угол. На 69-й минуте Эдвард Нкетиа закрыл вопросы – 0:1 превратились для «Арсенала» в 3:1 всего за 16 минут .

Сака, кстати, в третий раз подряд забивает в Boxing Day – такое в «Арсенале» провернул лишь Тьерри Анри в начале 2000-х. Есть крутое совпадение и у Мартина Эдегора – второй год подряд именно 26 декабря он отдает две голевые передачи.

Матч нетипичный: «Арсенал» обычно побеждает в первом тайме, а «Вест Хэм» – проигрывает

По крайней мере, так было до этого дня.

«Арсенал» в 14 первых таймах сезона пропускал трижды и проигрывал к перерыву лишь один раз. Восемь из 12 побед в сезоне АПЛ складывались, когда лондонцы вели к середине матча.

«Вест Хэм» же был абсолютно худшей командой первых таймов в лиге: лишь две победы и четыре гола за этот отрезок.

Тем удивительнее 0:1 на «Эмирэйтс» после 45 минут.

Венгер аплодировал «Арсеналу», а фанаты пели в его честь

«Знаете, в чем позитив? Теперь я смогу покричать с трибуны на нового тренера», – комментировал свой уход из «Арсенала» Арсен Венгер в 2018-м. В последнем матче под его руководством клуб минимально выиграл у «Хаддерсфилда», а забил Обамеянг. Венгер с тех пор не ходил на матчи «Арсенала».

Прошло 1688 дней – и он появился на трибуне «Эмирэйтс».

«There’s only one Arsene Wenger», – запели фанаты. После гола Мартинелли камера выхватила аплодирующего Венгера.

Команда его не разочаровала: благодаря волевой победе укрепила лидерство.

У «Арсенала» +8 очков от «Сити» – но с лишним матчем

«Арсенал» набрал 40 очков, у «Ман Сити» пока 32, но впереди гостевая игра против «Лидса» в среду. Фаворит ясен: «Лидс» восемь раз проиграл в последних 12 матчах АПЛ, да еще и получил от «Сити» 11 голов в двух предыдущих играх.

Так а когда же ждать игру «Арсенала» и «Ман Сити»? Еще долго. Матч в Лондоне был перенесен ровно на пять месяцев – с 15 сентября на 15 февраля. Зато потом они встретятся еще раз – уже в Манчестере в конце апреля.

Куда ближе следующий матч «Арсенала» в Лондоне – 3 января, и сейчас он тоже крайне любопытен. В этот день команда Микеля Артеты примет «Ньюкасл», такого же актуального преследователя. Самая прогрессирующая команда сезона во вторник легко выиграла у «Лестера» с двумя голами к 7-й минуте и теперь идет второй.

Фото: REUTERS/Andrew Couldridge, David Klein