ЧМ-2022 в Катаре
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Южная Америка выиграла ЧМ спустя 20 лет! Но Европа все равно доминирует по титулам

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Аргентина – чемпион мира! В финале обыграла Францию и стала трехкратным обладателем кубка (до этого – чемпионства в 1978-м и 1986-м). 

Для Аргентины этот финал был шестым в истории, для Франции – четвертым. Но по завоеванным титулам Европа опережает Южную Америку.

Теперь взглянем на статистику выходов в финалы. Тут доминирование Европы – 29 финалистов против 15. Превосходство европейцев началось с 1950-го – именно тогда последний раз в финале играли две южноамериканские команды.

Всего в двух финалах за всю историю не было европейских команд (ЧМ-1930 и ЧМ-1950), южноамериканцы пропустили 9. Разрыв усиливается в ХХI веке: c 2006 года сборные из Южной Америки вышли лишь в два финала (оба раза Аргентина – 2014 и 2022).

Лучший отрезок Южной Америки – с 1986-го по 2002-й. Во всех пяти финалах было противостояние Европы и Южной Америки. Чисто южноамериканские финалы прошли в самом начале истории ЧМ (в 1930-м и 1950-м).

Теперь взглянем, как менялось представительство континентов на чемпионатах мира. Южная Америка никогда не делегировала на турнир больше шести команд, да и такое случалось всего дважды (на первом ЧМ-1930 и на ЧМ-2014, когда Бразилия получила квоту хозяина).

Представительство Европы регулярно менялось и утвердилось в 1982-м, когда турнир расширили до 24 сборных – тогда континент начали представлять 13-14-15 команд. С этого же года Южная Америка отправляла на турнир минимум 4 команды, чаще – 5. Ситуация сильно не изменилась даже в 1998-м, когда на ЧМ начали играть уже 32 сборные. 

Самое маленькое представительство Южной Америки – ЧМ-1938, когда Уругвай и Аргентина отказались от участия в знак протеста из-за второго подряд турнира в Европе.

Также на графике вы можете отметить успешность команд на групповом этапе. Неудачными для Европы получились лишь ЧМ-2010 и ЧМ-2014 – всего 6 команд из 13 добрались до плей-офф. Успешным был отрезок с 1986-го по 2006-й, когда в плей-офф выходили по 10 команд (лишь раз – 9). В Катаре Европа отклонилась от привычного плана – всего 8 команд вышли из группы.

Кажется, Южная Америка не особо успешнее и тоже регулярно теряет команды на групповом этапе. С 1986-го пройти в плей-офф без потерь удалось лишь три раза (в 1986-м, 1990-м и 2010-м). Еще было три громких провала: в 1994-м и 2022-м Южная Америка потеряла две команды из четырех, в 2002-м – три из пяти.

Показательно, что в Катаре и Южная Америка, и Европа понесли большие потери еще в группе. Пора готовиться к третьей силе?

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Графика: Алиса Ефремова

Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan

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