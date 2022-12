Франция пламенно отмечает рывок в финал: море флагов, файеры и беспорядки

Никакой спокойной ночи.

Франция обыграла 2:0 Марокко и вышла в финал ЧМ-2022, но в Париже (да и по всей стране) готовились к бурной ночи при любом исходе.

Французские власти настолько опасались столкновений между болельщиками Франции и Марокко, что планировали закрыть Елисейские поля на время игры. Все из-за того, что фанаты так бурно праздновали рывок своих сборных в полуфинал, что били витрины и провоцировали полицейских. В ответ получили слезоточивый газ и 74 ареста.

За пару дней до матча Le Parisien писала, что в Париже для слежения за фанатами планируется отправить две тысячи полицейских. Спустя день министр внутренних дел Жеральд Дарманин объявил, что в парижском регионе их будет пять тысяч, а всего задействуют десять тысяч работников полиции.

Мэр восьмого округа Парижа, где расположены Елисейские поля, Жанна д’Отесер считала, что нужно еще больше правоохранителей. Она сказала в эфире CNews: «Что касается среды [дня матча], то все боятся войны, гражданской войны, и мы не хотим, чтобы Елисейские поля превратились в поля сражений».

Их, как и метро, закрывать все же не планировалось. Но сообщалось, что на некоторых станциях будут усилены меры безопасности.

Французы бодро начали матч с Марокко: Тео Эрнандес забил уже на пятой минуте, а во второй половине гол Коло Муани закрепил результат. Сразу после игры в соцсетях появились кадры ликующих французов.

Четыре года назад плясать было проще – летом теплее и не нужно укутываться в куртки. С другой стороны, сейчас уникальный случай – когда еще отпразднуешь зимний выход в финал чемпионата мира?

Жгли файеры, запускали фейерверки и проносились с флагами.

Вместе с празднованиями подоспели и беспорядки – тогда включилась полиция.

Начались задержания.

Судя по кадрам, еще жестче было в Монпелье. Там центр города буквально пылал из-за файеров и фейерверков.

В раздевалке Франции тоже было жарко. Гризманн взял любимую колонку, а фотограф поймал абсолютное счастье.

Кстати, наверняка веселились под Freed From Desire Галы Риццато. Французы обожают легендарную песню, которая стала основой для Will Grigg’s on Fire или, например, Harry Harry Maguire (Your defense is terrifying).

Французы увидят свою сборную в третьем финале из последних четырех возможных – после Евро-2016 и ЧМ-2018.

А если брать Лигу наций, то в четвертом из шести. Команда Дидье Дешама уже выигрывала чемпионат мира в 2018-м и побеждала в Лиге наций в 2021-м.

Что же будет во Франции после финала?

Фото: REUTERS/Benoit Tessier, Gonzalo Fuentes, Johanna Geron