Марокко не нужен мяч, чтобы побеждать. Уникальная команда

Марокко – в четвертьфинале чемпионата мира! Возможно, сильнее самого факта сенсации удивляет только стилистическая последовательность этой сборной. Против Испании Марокко владело мячом лишь 23% времени.

Думаете, это лишь вынужденная адаптация под постоянный перекат Испании? Вовсе нет.

• 1-й тур: 35% против Хорватии – 0:0

• 2-й тур: 33% против Бельгии – 2:0

• 3-й тур: 41% против Канады – 2:1

И теперь 23% против Испании – 0:0, победа в серии пенальти. В среднем по турниру – 33%. Это 31-я позиция из 32-х, ниже показатель только у Коста-Рики (31%).

При этом лишь 10 команд на групповом этапе допустили меньше ожидаемой угрозы, чем Марокко – в сложном квартете с Хорватией, Бельгией и Канадой лишь 2,8 ожидаемого пропущенного. Реальный результат даже внушительнее – всего один пропущенный мяч.

На контрасте с Марокко показатели Испании выглядят эпично: 82% владения против Коста-Рики, 64% против Германии и 82% против Японии. При этом ожидаемых пропущенных допустили на 2,7 xGA – почти столько же, сколько и Марокко.

Марокко сознательно играет в низком/среднем блоке, великолепно обороняясь в позиционной защите. Надежная схема 4-1-4-1, минимум свободного пространства, абсолютная компактность и взаимопомощь.

В атаке Марокко явно не хватало моментов – до Испании статистический провайдер Opta нашел у сборной лишь один явный голевой момент за три матча, худший показатель на ЧМ! Похожая картина и по xG: 2,4 за групповой этап, лишь у Коста-Рики и Катара дела хуже.

Кажется, команда отлично осознает слабые и сильные стороны. Нужно защищаться и надеяться на очень редкие шансы в атаке. Если и их нет, всегда можно выиграть в серии пенальти.

Это философия главного тренера Валида Реграги. Вместе с марокканским «Видадом» он выиграл африканскую Лигу чемпионов-2021/22, в финале обыграв египетский «Аль-Ахли» со счетом 2:0. Команда владела мячом лишь 34% времени.

«Перфоманс, перфоманс… Вот ваш перфоманс», – уверенно проговорил Реграги на пресс-конференции после победы, ответив на критику о чересчур оборонительном футболе.

Он продолжает свой путь в сборной Марокко.

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay, Dylan Martinez