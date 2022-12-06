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Марокко не нужен мяч, чтобы побеждать. Уникальная команда

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Сборная Марокко по футболу Сборная Марокко по футболу
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Марокко – в четвертьфинале чемпионата мира! Возможно, сильнее самого факта сенсации удивляет только стилистическая последовательность этой сборной. Против Испании Марокко владело мячом лишь 23% времени. 

Думаете, это лишь вынужденная адаптация под постоянный перекат Испании? Вовсе нет.

• 1-й тур: 35% против Хорватии – 0:0

• 2-й тур: 33% против Бельгии – 2:0

• 3-й тур: 41% против Канады – 2:1

И теперь 23% против Испании – 0:0, победа в серии пенальти. В среднем по турниру – 33%. Это 31-я позиция из 32-х, ниже показатель только у Коста-Рики (31%). 

При этом лишь 10 команд на групповом этапе допустили меньше ожидаемой угрозы, чем Марокко – в сложном квартете с Хорватией, Бельгией и Канадой лишь 2,8 ожидаемого пропущенного. Реальный результат даже внушительнее – всего один пропущенный мяч.

На контрасте с Марокко показатели Испании выглядят эпично: 82% владения против Коста-Рики, 64% против Германии и 82% против Японии. При этом ожидаемых пропущенных допустили на 2,7 xGA – почти столько же, сколько и Марокко.

Марокко сознательно играет в низком/среднем блоке, великолепно обороняясь в позиционной защите. Надежная схема 4-1-4-1, минимум свободного пространства, абсолютная компактность и взаимопомощь. 

В атаке Марокко явно не хватало моментов – до Испании статистический провайдер Opta нашел у сборной лишь один явный голевой момент за три матча, худший показатель на ЧМ! Похожая картина и по xG: 2,4 за групповой этап, лишь у Коста-Рики и Катара дела хуже.

Кажется, команда отлично осознает слабые и сильные стороны. Нужно защищаться и надеяться на очень редкие шансы в атаке. Если и их нет, всегда можно выиграть в серии пенальти. 

Это философия главного тренера Валида Реграги. Вместе с марокканским «Видадом» он выиграл африканскую Лигу чемпионов-2021/22, в финале обыграв египетский «Аль-Ахли» со счетом 2:0. Команда владела мячом лишь 34% времени. 

«Перфоманс, перфоманс… Вот ваш перфоманс», – уверенно проговорил Реграги на пресс-конференции после победы, ответив на критику о чересчур оборонительном футболе. 

Он продолжает свой путь в сборной Марокко.

Марокко – в четвертьфинале! Испания не забила ни одного пенальти в послематчевой серии 😱

Марокко – Испания 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 3:0
Дата проведения
6 декабря, 18.00, «Education City Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
МароккоБуну, Хакими, Саисс, Агерд (Эль-Ямик, 84), Мазрауи (Аттийят-алла, 82), Амрабат, Амалла (Шеддира, 82), Унаи (Банун, 120), Зиеш, Буфаль (Эз Абде, 66), Эн-Несири (Сабири, 82).
ИспанияУнаи Симон, Лапорт, Родри, Альба (Бальде, 98), Бускетс, Педри, Гави (Солер, 63), Льоренте, Ольмо (Фати, 98), Асенсио (Мората, 63), Ферран Торрес (Уильямс, 75; Сарабия, 118).
Серия пенальти
1:0, 2:0, 3:0.
Предупреждения:
Лапорт (76), Саисс (90).

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay, Dylan Martinez

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