ЧМ-2022 в Катаре
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Нидерланды критикуют Ван Гала и игру сборной. Тот тоже недоволен, но просит поддержки

Луи ван Гал Луи ван Гал
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Дензел Думфрис Дензел Думфрис
сборная Нидерландов по футболу сборная Нидерландов по футболу
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Денис Романцов передает со стадиона «Халифа».

Ван Гал вряд ли был бы так востребован и успешен в 71 год, если бы не его перфекционизм, одно из проявлений которого – привычка всегда быть чем-то недовольным. После 3:1 с США его команда стала первым четвертьфиналистом ЧМ, но Луи все равно говорил не о том, что получилось, а о том, что нужно исправить:

«Сегодня американцы превосходили нас на трибунах. Мы провели здесь четыре игры и четыре раза наши болельщики в меньшинстве. Было бы очень хорошо, если бы страна поддержала нас».

Нехватка поддержки проявляется не только в количестве голландцев в Катаре, но и в недовольстве многих болельщиков стилем игры команды Ван Гала. 

Громче всех его выражают звезды прошлого: Пьер ван Хойдонк заявил, что не верит в чемпионство Ван Гала и огорчен его контратакующей игрой, а Марко ван Бастен назвал плачевным все, что показала Голландия в первом тайме, кроме двух голевых атак. «Когда мяч у Америки, мы просто стоим и ждем», – добавил Рафаэл ван дер Варт. 

Все трое после победы сказали, что не против, если команда с такой игрой возьмет золото, но предпочитают более атакующий футбол. 

Правда, их трудно назвать оппонентами Ван Гала. Луи и сам заявил, что недоволен игрой в первом тайме: «Мы можем действовать гораздо лучше. Мы часто теряли мяч и уступали сопернику во владении. Я заменил Де Рона и Класена, чтобы изменить это, и добился некоторого улучшения, но мы должны играть намного лучше». 

Но в 71 год Ван Гал не был бы так успешен и востребован, если бы только жаловался и ворчал. Поэтому после матча он не только выражал недовольство, но и поцеловал главного героя матча – Дензела Думфриса, который сначала ассистировал Депаю и Блинду, а потом забил сам.  

И это не просто милый эпизод вроде объятий с сенегальским журналистом. Думфрис был одним из самых критикуемых футболистов сборной (да, после пропущенного ЧМ они выходят в плей-офф, но ругают и сборную, и конкретных игроков!), и поддержка Ван Гала – публичная и не только – помогла ему заиграть лучше. 

«На групповом этапе я чувствовал, что могу действовать сильнее, – сказал Дензел. – Психологически было тяжело это пережить, но, к счастью, меня окружают правильные люди. 

Со времен «Спарты» (2014-2017) я работаю со спортивным психологом. Я дважды общался с ней в зуме по ходу турнира. 

Я очень критичен к себе – сильнее, чем кто-либо. Но важно сохранять психологическую устойчивость и концентрацию. Быть футболистом нелегко, и психолог помогает мне – думаю, сейчас я могу об этом рассказать».  

Заодно Думфрис подколол тренера вратарей Франса Хука. Депай и Блинд забили после пасов Дензела примерно из одной точки, хотя Хук не советовал туда пасовать – там якобы все должно быть перекрыто. «Хороший анализ, ха-ха», – сказал Дензел и подмигнул. 

Голландия, может, и не играет пока в самый зрелищный футбол на ЧМ-2022, но уровень самокритики и самоиронии в команде кажется идеальным для большим дел.  

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Нидерланды – США 3:1 (2:0, 1:1)
Дата проведения
3 декабря, 18.00, «стадион Халифа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 10 Депай, 2:0 – 45 Блинд, 2:1 – 76 Райт, 3:1 – 81 Думфрис.
НидерландыНопперт, Думфрис, ван Дейк, Аке (де Лигт, 90), Тимбер, Блинд, де Рон (Бергвейн, 46), Классен (Копмейнерс, 46), де Йонг, Депай (Симонс, 83), Гакпо (Вегорст, 90).
СШАТернер, Дест (Йедлин, 75), Рим, Циммерман, Робинсон (Моррис, 90), Адамс, Маккенни (Райт, 67), Муса, Пулишич, Веа (Ааронсон, 67), Феррейра (Рейна, 46).
Предупреждения:
Копмейнерс (60), де Йонг (87).

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Richard Heathcote

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