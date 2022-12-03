Нидерланды критикуют Ван Гала и игру сборной. Тот тоже недоволен, но просит поддержки
Денис Романцов передает со стадиона «Халифа».
Ван Гал вряд ли был бы так востребован и успешен в 71 год, если бы не его перфекционизм, одно из проявлений которого – привычка всегда быть чем-то недовольным. После 3:1 с США его команда стала первым четвертьфиналистом ЧМ, но Луи все равно говорил не о том, что получилось, а о том, что нужно исправить:
«Сегодня американцы превосходили нас на трибунах. Мы провели здесь четыре игры и четыре раза наши болельщики в меньшинстве. Было бы очень хорошо, если бы страна поддержала нас».
Нехватка поддержки проявляется не только в количестве голландцев в Катаре, но и в недовольстве многих болельщиков стилем игры команды Ван Гала.
Громче всех его выражают звезды прошлого: Пьер ван Хойдонк заявил, что не верит в чемпионство Ван Гала и огорчен его контратакующей игрой, а Марко ван Бастен назвал плачевным все, что показала Голландия в первом тайме, кроме двух голевых атак. «Когда мяч у Америки, мы просто стоим и ждем», – добавил Рафаэл ван дер Варт.
Все трое после победы сказали, что не против, если команда с такой игрой возьмет золото, но предпочитают более атакующий футбол.
Правда, их трудно назвать оппонентами Ван Гала. Луи и сам заявил, что недоволен игрой в первом тайме: «Мы можем действовать гораздо лучше. Мы часто теряли мяч и уступали сопернику во владении. Я заменил Де Рона и Класена, чтобы изменить это, и добился некоторого улучшения, но мы должны играть намного лучше».
Но в 71 год Ван Гал не был бы так успешен и востребован, если бы только жаловался и ворчал. Поэтому после матча он не только выражал недовольство, но и поцеловал главного героя матча – Дензела Думфриса, который сначала ассистировал Депаю и Блинду, а потом забил сам.
И это не просто милый эпизод вроде объятий с сенегальским журналистом. Думфрис был одним из самых критикуемых футболистов сборной (да, после пропущенного ЧМ они выходят в плей-офф, но ругают и сборную, и конкретных игроков!), и поддержка Ван Гала – публичная и не только – помогла ему заиграть лучше.
«На групповом этапе я чувствовал, что могу действовать сильнее, – сказал Дензел. – Психологически было тяжело это пережить, но, к счастью, меня окружают правильные люди.
Со времен «Спарты» (2014-2017) я работаю со спортивным психологом. Я дважды общался с ней в зуме по ходу турнира.
Я очень критичен к себе – сильнее, чем кто-либо. Но важно сохранять психологическую устойчивость и концентрацию. Быть футболистом нелегко, и психолог помогает мне – думаю, сейчас я могу об этом рассказать».
Заодно Думфрис подколол тренера вратарей Франса Хука. Депай и Блинд забили после пасов Дензела примерно из одной точки, хотя Хук не советовал туда пасовать – там якобы все должно быть перекрыто. «Хороший анализ, ха-ха», – сказал Дензел и подмигнул.
Голландия, может, и не играет пока в самый зрелищный футбол на ЧМ-2022, но уровень самокритики и самоиронии в команде кажется идеальным для большим дел.
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- Дата проведения
- 3 декабря, 18.00, «стадион Халифа»
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Нидерланды –
Нопперт, Думфрис, ван Дейк, Аке (де Лигт, 90), Тимбер, Блинд, де Рон (Бергвейн, 46), Классен (Копмейнерс, 46), де Йонг, Депай (Симонс, 83), Гакпо (Вегорст, 90).
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США –
Тернер, Дест (Йедлин, 75), Рим, Циммерман, Робинсон (Моррис, 90), Адамс, Маккенни (Райт, 67), Муса, Пулишич, Веа (Ааронсон, 67), Феррейра (Рейна, 46).
- Предупреждения:
- Копмейнерс (60), де Йонг (87).
Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Richard Heathcote
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