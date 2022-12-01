Месси без ума от Muchachos – гимна Аргентины на ЧМ-2022. Игроки поют его в раздевалке, а болельщики – везде

Muchachos – гимн Аргентины на ЧМ-2022. Игроки поют в раздевалке, а болельщики – везде

За несколько дней до чемпионата мира группа Mosca Tse Tse выпустила песню Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar – «Ребята, теперь мы снова мечтаем».

Спустя пару недель у нее 1,2 миллиона просмотров в ютубе. Месси назвал Muchachos одной из двух любимых песен (наряду с «Бразилия, скажи – каково это»), а сборная Аргентины исполняет ее в раздевалке после побед на ЧМ-2022.

Название группы дословно переводится «Муха Цеце», но имеется в виду карточная игра «мушка», а Tse Tse добавилось, потому что группа Mosca уже существовала в середине 90-х, когда барабанщик Фернандо Кастро и бывший электрик Гильермо Новеллис объединили творческие усилия.

В 2000 году группа получила испанскую премию Amigo, а в 2012-м – контракт с Universal Music. Осенью 2015-го вокалист Гильермо пережил инфаркт во время выступления в городке Роке-Саэнс-Пенья, после чего бросил курить и вернулся на сцену.

Прогремевшая сейчас песня – ремейк хита той же группы Muchachos, Esta Noche Me Emborracho, давно полюбившегося аргентинским фанатам – в том числе благодаря названию: «Ребята, вечером я напьюсь».

Новая версия чуть больше про футбол. Слова написаны группой болельщиков по мотивам Кубка Америки-2021, где Аргентина обыграла на «Маракане» Бразилию.

Я родился в Аргентине, на земле Диего, Лионеля

И солдат Мальвинской (Фолкледской) войны, которых никогда не забуду.

Я не могу объяснить – ты не поймешь,

Сколько финалов мы проиграли, сколько я плакал по ним.

Но это закончилось, потому что на «Маракане»

Папа выиграл финал у бразилов.

Ребята, теперь мы снова мечтаем.

Я хочу в третий раз стать чемпионом мира

И Диего увидит с небес,

Как мы с его родителями болеем за Лионеля.

В среду я приехал на игру с Польшей за четыре часа до начала – чтобы поймать все исполнения Muchachos. Сначала ее спели уличные музыканты. Звучало так притягательно, что ближе к концу песни я буквально вышел на сцену.

Потом я около часа гулял среди болельщиков.

Знал по матчу с Мексикой, что в какой-то момент они соберутся вокруг барабанщиков и потихоньку начнут.

Важно было не упустить этот момент, чтобы оказаться в эпицентре.

Песня исполнялась без остановок снова и снова.

С каждым разом – все более страстно.

В конце мы приняли душ и разошлись по трибунам.

И игра тоже началась с Muchachos.

А закончилась – победой 2:0 и выходом в плей-офф, где Аргентина стартует матчем с Австралией.

Начало – в 10 вечера. Значит, приезжать надо к шести.

Фото: Денис Романцов