Ауч, Пулишич вывел США в плей-офф ценой травмы. Обещает вернуться к 1/8 против Нидерландов

Из-за боли заменили в перерыве.

Гол Кристиана Пулишича вывел сборную США в плей-офф чемпионата мира. Его мяч на 38-й минуте подбросил американцев на второе место в группе.

Кристиан сделал это ценой травмы. В твиттере сборной повреждение назвали ушибом живота.

В голевом моменте Пулишич замкнул скидку Серджиньо Деста и по инерции влетел в Алирезу Бейранванда. После этого ему несколько минут оказывали помощь.

Кристиан вернулся в игру до конца тайма, а уже в перерыве его заменил Бренден Ааронсон.

Выглядит действительно больно. Но Пулишич уже обнадежил фанатов, написав в соцсетях: «Чертовски горд за парней! Буду готов к субботе, не переживайте!»

В субботу, 3 декабря, у США матч 1/8 против Нидерландов .

Сборная США для Пулишича – радость на фоне клуба. Там дела так себе: не был основным ни у Тухеля, ни у Поттера

США в группе забили два гола – оба при участии Пулишича. В первом туре против Уэльса Кристиан ассистом запустил к воротам Тимоти Веа.

• Сам Пулишич не забивал за страну с марта – тогда отгрузил хет-трик Панаме. В этом году у него 13 матчей и 5 забитых голов, за карьеру в сборной – 55 матчей и 22 гола. После бодрого старта шесть лет назад (20 матчей и 9 голов в 2016-2017 годах) Пулишич как будто притормозил.

• Пулишич в целом переживает не лучший отрезок карьеры: перед ЧМ он не блистал в товарищеских матчах, на клубном уровне после сезона-2020/21 тоже не может найти себя. В «Челси» Кристиан в основном выходит на замену и за 13 матчей в АПЛ забил только раз.

• Возможно, часть проблемы – в меланхоличном характере Пулишича. Он не любит внимание, а еще ему очень нужна поддержка. Кристиан сверкает, когда играет за тренера и клуб, которые верят в него. А сейчас ситуация противоположная: ни Томас Тухель, ни Грэм Поттер так и не увидели в нем игрока старта.

Прошлой зимой Пулишич страдал из-за депрессии. Об этом узнали из недавно вышедшей книги

Оказалось, Кристиан серьезно страдал ментально. Он раскрылся в недавно опубликованной книге Pulisic: My Journey So Far. Там вингер признался, что депрессия отправила его «на самое дно» в феврале 2021-го: «Честно говоря, без поддержки семьи и очень близкого круга друзей я не знаю, как бы справился с тем периодом». При этом Кристиан не добавил много подробностей.

Той же зимой Пулишич выдал неожиданно жесткую реплику во время международной паузы – похоже, просто накипело: «Порой это все чересчур. Как только я приезжаю в сборную, все начинают спрашивать: «Как дела в «Челси»? Что тут? А что там?» И да, это напрягает. Очень сильно давит».

В этом ноябре у Кристиана должны спрашивать только о сборной.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach, Molly Darlington, Craig Brough