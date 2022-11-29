Ауч, Пулишич вывел США в плей-офф ценой травмы. Обещает вернуться к 1/8 против Нидерландов
Из-за боли заменили в перерыве.
Гол Кристиана Пулишича вывел сборную США в плей-офф чемпионата мира. Его мяч на 38-й минуте подбросил американцев на второе место в группе.
Кристиан сделал это ценой травмы. В твиттере сборной повреждение назвали ушибом живота.
В голевом моменте Пулишич замкнул скидку Серджиньо Деста и по инерции влетел в Алирезу Бейранванда. После этого ему несколько минут оказывали помощь.
Кристиан вернулся в игру до конца тайма, а уже в перерыве его заменил Бренден Ааронсон.
Выглядит действительно больно. Но Пулишич уже обнадежил фанатов, написав в соцсетях: «Чертовски горд за парней! Буду готов к субботе, не переживайте!»
В субботу, 3 декабря, у США матч 1/8 против Нидерландов.
Сборная США для Пулишича – радость на фоне клуба. Там дела так себе: не был основным ни у Тухеля, ни у Поттера
США в группе забили два гола – оба при участии Пулишича. В первом туре против Уэльса Кристиан ассистом запустил к воротам Тимоти Веа.
• Сам Пулишич не забивал за страну с марта – тогда отгрузил хет-трик Панаме. В этом году у него 13 матчей и 5 забитых голов, за карьеру в сборной – 55 матчей и 22 гола. После бодрого старта шесть лет назад (20 матчей и 9 голов в 2016-2017 годах) Пулишич как будто притормозил.
• Пулишич в целом переживает не лучший отрезок карьеры: перед ЧМ он не блистал в товарищеских матчах, на клубном уровне после сезона-2020/21 тоже не может найти себя. В «Челси» Кристиан в основном выходит на замену и за 13 матчей в АПЛ забил только раз.
• Возможно, часть проблемы – в меланхоличном характере Пулишича. Он не любит внимание, а еще ему очень нужна поддержка. Кристиан сверкает, когда играет за тренера и клуб, которые верят в него. А сейчас ситуация противоположная: ни Томас Тухель, ни Грэм Поттер так и не увидели в нем игрока старта.
Прошлой зимой Пулишич страдал из-за депрессии. Об этом узнали из недавно вышедшей книги
Оказалось, Кристиан серьезно страдал ментально. Он раскрылся в недавно опубликованной книге Pulisic: My Journey So Far. Там вингер признался, что депрессия отправила его «на самое дно» в феврале 2021-го: «Честно говоря, без поддержки семьи и очень близкого круга друзей я не знаю, как бы справился с тем периодом». При этом Кристиан не добавил много подробностей.
Той же зимой Пулишич выдал неожиданно жесткую реплику во время международной паузы – похоже, просто накипело: «Порой это все чересчур. Как только я приезжаю в сборную, все начинают спрашивать: «Как дела в «Челси»? Что тут? А что там?» И да, это напрягает. Очень сильно давит».
В этом ноябре у Кристиана должны спрашивать только о сборной.
- Дата проведения
- 29 ноября, 22.00, «стадион Аль-Тумама»
- Гол:
- 0:1 – 38 Пулишич.
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Иран –
Бейранванд, Резаян, Пуралиганджи, Хоссейни, Мохаммади (Карими, 45), Голизаде (Ансарифард, 77), Хаджсафи (Джалали, 72), Эззатоллахи, Нуроллахи (Тораби, 71), Тареми, Азмун (Годдос, 46).
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США –
Тернер, Дест (Мур, 82), Рим, Картер-Викерс, Робинсон, Адамс, Маккенни (Акоста, 65), Муса, Пулишич (Ааронсон, 46), Веа (Циммерман, 82), Сарджент (Райт, 77).
- Предупреждения:
- Адамс (43), Хоссейни (77), Канаанизадеган (83), Джалали (90).
Англия и США – в плей-офф, Иран остался в одном голе от 1/8 финала. Итоги группы В
Кристиан Пулишич – главная звезда сборной США. Боролся с депрессией и не любит славу, но хочет быть ключевым на поле
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach, Molly Darlington, Craig Brough
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