Как там участники ЧМ? Аргентина мчит за рекордом Италии, а Германия успешно пробует новых форвардов

Последние приготовления.

ЧМ-2022 в Катаре вот-вот стартует – сборные играют последние товарищеские матчи перед главным турниром последних четырех лет.

Собрали главные сюжеты.

Аргентина снесла ОАЭ – и теперь в шаге от рекорда Италии

Аргентинцы не испытали никаких трудностей против ОАЭ – еще до перерыва занесли аж четыре, а во втором тайме добавили еще один. Особенно постарался Анхель Ди Мария – два мяча (один особенно хорош – с лету в угол) плюс ассист на Месси.

Беспроигрышная серия Аргентины выросла до космических 36 матчей – и теперь аргентинцы всего в одном матче от повторения рекордной 37-матчевой серии Италии. Команда Скалони может переписать великое достижение прямо в Катаре – впереди крепкие, но не самые мощные Мексика и Саудовская Аравия. Еще в группе затесалась Польша.

Ну и нельзя отдельно не отметить величие Лео Месси. После 1+1 против ОАЭ Лео дошел до 141 очков по гол+пас в 165 матчах за сборную. Естественно, никто за всю историю страны не забивал в сборной так много – ближайший преследователь (Габриэль Батистута) отстает почти в два раза.

Германия прокачивает новых форвардов

Немцы не любят товарищеские матчи перед крупными турнирами – но на этот раз обошлось без травм. Оман навязать конкуренцию не смог – команда Флика полностью контролировала матч. Хоть и выиграла только со счетом 1:0.

Зато положительно выделился каждый из парочки новых форвардов сборной.

• Именно 29-летний Никлас Фюллькруг из «Вердера» забил единственный гол. В дебютном матче!

«Я говорю команде, что они должны показать мне, что готовы к Катару — и Никлас показал, что готов к ЧМ, – восхищается Флик. – Он постоянно открывался, несколько раз опасно бил, хорошо поработал в прессинге и забил гол. Я очень за него рад».

• А вот талант «Дортмунда» Юссуфа Мукоко отличиться не смог, но стал самым юным дебютантом в истории сборной Германии в 21 веке – вышел на поле в 17 лет и 11 месяцев и 27 дней. Последним за немцев в таком возрасте дебютировал еще Уве Зеелер в 1954-м – тогда ему было 17 лет и 345 дней.

Первый матч на ЧМ – 23-го числа против Японии.

Что еще? Мексика и Саудовская Аравия синхронно проиграли, Хорватия и Польша минимально выиграли

Кратко про остальное.

• Мексика проиграла Швеции – 1:2. Мексиканцы выдали хорошую игру против крепкого оппонента, но подвела реализация. Если вы не знаете, то Чичарито в сборную давно не вызывают, а Рауль Хименес из «Вулвз» не может набрать форму после тяжелой травмы.

• Польша минимально переиграла сборную Чили за счета гола Кшиштофа Пентека на 85-й минуте. Но перфоманс показала странный – поляки намеренно отдали чилийцам инициативу (всего лишь 27% владения). Журналист Фелипе Карденас считает, что так готовятся к Мексике.

• Хорватия с трудом переиграла Саудовскую Аравию – 1:0 с голом Крамарича на 82-й минуте. Причем хорваты выглядели блекло и даже уступили по ударам. Заметно, что экономят силы перед Катаром.

• Сборные Албании и Италии на ЧМ-22 не участвуют, но матч выдали огненный – 1:3 и аж 22 удара на двоих. Итальянцы оказались удачливее, а главным героем стал 29-летний Винченцо Грифо – у лидера «Фрайбурга» дубль и голевая.

Фото: REUTERS/Albert Gea, Annegret Hilse, Amr Alfiky