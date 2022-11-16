Выбираем лучших игроков ЧМ за XXI век! Кандидатов называете вы сами

Вперед!

В посте о самых запоминающихся чемпионатах мира мы предложили вам поделиться своими историями – и вы здорово поддержали идею! Вспоминать прошлые чемпионаты мира – настоящее удовольствие. Почему бы не продолжить?

Теперь давайте вместе выберем лучших игроков главного турнира сборных за XXI век. Почему именно за XXI век, а не за всю историю? Мы выбрали турниры (начиная с 2002-го), которые отлично помнят большинство из вас, а это значит – результаты будут справедливее.

Механика простая: на свой вкус выбирайте минимум топ-10 участников ЧМ за этот период – либо из предложенного списка, либо введите фамилию вручную. Но можно выбрать и больше – топ-15, топ-20, хоть топ-100! Главное, чтобы футболисты были правильно расставлены по местам: чем сильнее, тем выше в списке.

А перед стартом ЧМ-2022 мы подведем итоги.