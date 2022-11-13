Из-за Винисиуса опять шум – говорят, он глумился над «Кадисом»

«Реал» обыграл «Кадис» (2:1) в 14-м туре Примеры, но после матча говорили не о победном голе Крооса и даже не об отставании от «Барсы» в таблице.

Просто Винисиус опять взбесил соперников.

Посмеялся над «Кадисом» – соперники сердятся

В одном из эпизодов защитник «Кадиса» Фали Хименес заехал Родриго рукой по голове, чем спровоцировал конфликт, в который тут же включился Винисиус. После матча вспыли детали.

Хименес утверждал, что неумышленно сфолил на Родриго и извинился, но все испортил Винисиус: «Я пошел против Родриго в отбор, но не собирался вредить ему. Локоть я не выставлял. Если пересматриваешь этот эпизод в замедленном повторе, то он кажется серьезнее, чем был на самом деле. Я быстро извинился. А Винисиус сказал нам, что «Кадис» – клуб из второго дивизиона».

«Кем ты себя возомнил? Пеле?» – это реплика в адрес Винисиуса в перерыве матча. Как пишет El Partidazo de COPE, с таким вопросом к нему подошли Хименес и еще два игрока «Кадиса» – Феде Сан-Эметерио и Иван Алехо. В свою очередь, Родриго обвинил Хименеса в умышленном ударе локтем.

Карло Анчелотти высказался после матча с емкой воспитательной фразой для Винисиуса: «Ты выходишь на поле играть в футбол, а не провоцировать».

Эти же слова Анчелотти подходят и к любому из предыдущих случаев.

Что еще происходило осенью: Винисиус бесил соперников танцами

За два месяца до этого случился еще один скандал – в матче с «Мальоркой». Тогда «Реал» закрепил победу лишь в самом конце игры, а Асенсио злился из-за того, что так и не вышел на поле.

Нервы были и после матча – уже из-за Винисиуса. «Мальорка» жаловалась на трэшток бразильца, который якобы весь матч повторял: «Как думаете, вы выиграете?» В «Реале» же считают, что игроки «Мальорки» сами провоцировали Винисиуса, а их тренер призывал сломать его.

Очевидно, что игроков «Мальорки» взбесил танец Винисиуса после забитого гола, о чем высказался и капитан Антонио Раильо: «Винисиус может танцевать, но он не должен проявлять неуважение, оскорблять и принижать своих коллег». И еще добавил: «Когда его называют провокатором, он использует тему расизма в качестве джокера».

В танце нет ничего особенного, Винисиус исполняет обычные бразильские движения, но, видимо, после ругани на поле соперники видят в этой показной веселости оскорбление.

Винисиус называл критиков расистами

Танцы Винисиуса рассердили даже президента Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво, но тот в эфире El Chiringuito TV переступил черту резкой цитатой: «Хочешь танцевать самбу – иди на танцевальную площадку. А здесь должен уважать коллег и перестать вести себя как обезьяна».

Неймар, Пеле, Тите и другие соотечественники тут же поддержали игрока, вступился и «Реал».

«Повторяю для тебя, расист: «Я не перестану танцевать». Ответ Винисиуса на фразу «хватит обезьянничать на поле»

Но тема Винисиуса и расизма была острой и до, и до после.

• Как раз в разгар этой истории состоялось мадридское дерби. «Если он забьет и станцует, то это его решение. У него однозначно будут проблемы», – сказал Коке. Винисиус и станцевал, правда, после забитого Родриго гола. Неудивительно, что тут же получил в свой адрес множество расистских оскорблений.

• С «Мальоркой» была еще одна история – в марте ее фанаты посоветовали Винисиусу собирать бананы.

• А в октябре 2021-го досталось и на «Камп Ноу». «Местный фанат оскорбил Винисиуса на расовой почве», – сообщала лига.

И это только широко известные случаи.

Винисиус работает с психологом, но скандалов лишь больше

Расизму подвергаются и спокойные игроки, но Винисиуса к таковым не отнести. В испанской прессе писали, что «Реал» пытается исправить поведение бразильца. Клуб был обеспокоен отношением соперника к Винисиусу и расистскими оскорблениями, притом Анчелотти старается научить его не реагировать на провокации.

В начале прошлого сезона стало известно, что Винисиус работает с психологом, чтобы справляться с давлением. Вместе они разбирают его недочеты в игре и причины промахов.

Сам Винисиус не говорит подробно на эту тему. «Проблемы с голами вынудили меня обращаться к психологу? Я не был озабочен этой темой. Я много забивал в академии «Фламенго», так что спокоен по этому поводу», – рассказывал он As.

Психолог был и в самом «Фламенго», о нем 17-летний Винисиус тогда упоминал вскользь: «Здесь все профессионалы и все мне помогают – от спортсменов до психологов».

Винисиусу всего 22 года, но он уже выиграл семь трофеев с «Реалом» и навсегда вошел в число игроков, забивавших победные голы в финалах Лиги чемпионов. Но поведение пока не меняется в лучшую сторону – большинство скандалов в «Реале» по-прежнему связаны с ним. И возникают даже чаще.

Все это происходит в преддверии первого для Винисиуса чемпионата мира, где эмоции могут захлестнуть еще сильнее.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/900/Cordon Press; East News/OSCAR DEL POZO/AFP