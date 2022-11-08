Иличич вернулся в футбол и тут же забил! Это первый гол в 2022-м – уже в Словении, а не «Аталанте»
Очень долго не играл из-за ментальных проблем.
В начале октября словенский «Марибор» объявил о переходе Йосипа Иличича на правах свободного агента – с игроком подписали трехлетний контракт. Дебюта пришлось ждать месяц, но это того стоило.
6 ноября Иличич впервые вышел на поле на 77-й минуте матча с «Мурой», а на 89-й минуте уже забил с пенальти, который сам же и заработал. В итоге «Марибор» разгромил соперника со счетом 5:1.
Вот видео с самыми яркими действиями словенца – набралось аж на две с лишним минуты.
Йосип рад возвращению:
В 2022 году из-за ментальных проблем словенец сыграл всего два матча за «Аталанту» – 11 минут с «Удинезе» в январе и 8 минут с «Эмполи» в мае. Чуть ранее он не попал в клубную заявку на плей-офф Лиги Европы.
В конце августа «Аталанта» и Иличич договорились о расторжении контракта.
Иличич почти всю жизнь борется с депрессией. Все из-за сложного детства
Йосип родился в Боснии. Вскоре там вспыхнула война. Много лет Иличича терзали воспоминания – особенно из-за смерти отца, которого застрелили недалеко от дома. Тогда Йосипу было всего семь месяцев.
Со временем легче не стало.
• В 2009-м Йосип остался без клуба. Иличича парализовала апатия, он опустил руки и подумывал уйти из футбола.
• Уже играя за итальянские клубы, Иличич обратился к известному психотерапевту Пьетро Маранджелло. Он диагностировал не стандартную депрессию, а биполярное аффективное расстройство.
• В 2018-м Иличич тяжело переживал смерть Давиде Астори, своего одноклубника и друга. А затем чуть не погиб сам из-за воспаления лимфоузлов. Спасли своевременные антибиотики.
• В 2020-м Йосип прилетел в Словению и застал жену с другим мужчиной. Позже ситуацию назвали фейком, но из инстаграма Йосипа исчезли почти все фото с женой Тиной.
«Если Иличич пришел к настоящей депрессии, то это биологическая проблема, и никакими мотивационными речами его не поднять. В его теле столько глюкокортикоидов гормона стресса, что его организм испытывает огромный стрессовый ответ, и ничего с этим не поделаешь.
Тут сошлось все: предрасположенность Иличича, какие-то травмирующие события в жизни», – объяснял психотерапевт Максим Алябьев в подкасте Cappuccino & Catenaccio.
Хочется верить, что на родине депрессия отступит.
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Фото: Gettyimages.ru/Emilio Andreoli; Facebook/nkmaribor
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