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Звезды Бразилии узнают, что едут на ЧМ – это шоу! Неймар спокоен, Теллес плачет, форвард «Фламенго» сразу сделал предложение

Алекс Теллес Алекс Теллес
Педро Абреу Педро Абреу
Бруно Гимараэс Бруно Гимараэс
Эдерсон Эдерсон
Матеус Кунья Матеус Кунья
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Радость и слезы в кругу семьи.

ЧМ-2022 в Катаре приближается, сборные уже публикуют финальные составы. Среди них и Бразилия:

Не обошлось без звездных пролетов: нет Роберто Фирмино из «Ливерпуля» и Габриэла Магальяэса из «Арсенала».

Реакции на вызов в сборную Бразилии – тоже шоу. Показываем на примере Неймара, Ришарлисона и Эдерсона

Зато те, кто уже точно поедет на ЧМ, после оглашения заявки выглядели самыми счастливыми людьми на планете. Многие в кругу близких наблюдали в прямом эфире, как главный тренер Тите называл состав.

Вот реакция Антони из «МЮ»:

Ришарлисон сначала сидел, закрыв лицо…

…а затем резко взорвался:

Неймар отреагировал на вызов довольно спокойно – был уверен в себе:

Алекс Теллес закрыл лицо руками – не мог сдержать слезы:

Бруно Гимараэс из «Ньюкасла» радовался с самыми юными членами семьи:

Эдерсон встретил радостную новость в тесном семейном кругу:

Педро Абреу из «Фламенго» сразу после оглашения заявки сделал предложение. Двойное счастье!

А вот Матеус Кунья из «Атлетико» очень расстроился невызову на ЧМ.

У самой страстной футбольной страны – самые яркие эмоции.

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