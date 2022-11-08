Звезды Бразилии узнают, что едут на ЧМ – это шоу! Неймар спокоен, Теллес плачет, форвард «Фламенго» сразу сделал предложение
Радость и слезы в кругу семьи.
ЧМ-2022 в Катаре приближается, сборные уже публикуют финальные составы. Среди них и Бразилия:
Не обошлось без звездных пролетов: нет Роберто Фирмино из «Ливерпуля» и Габриэла Магальяэса из «Арсенала».
Реакции на вызов в сборную Бразилии – тоже шоу. Показываем на примере Неймара, Ришарлисона и Эдерсона
Зато те, кто уже точно поедет на ЧМ, после оглашения заявки выглядели самыми счастливыми людьми на планете. Многие в кругу близких наблюдали в прямом эфире, как главный тренер Тите называл состав.
Вот реакция Антони из «МЮ»:
Ришарлисон сначала сидел, закрыв лицо…
…а затем резко взорвался:
Неймар отреагировал на вызов довольно спокойно – был уверен в себе:
Алекс Теллес закрыл лицо руками – не мог сдержать слезы:
Бруно Гимараэс из «Ньюкасла» радовался с самыми юными членами семьи:
Эдерсон встретил радостную новость в тесном семейном кругу:
Педро Абреу из «Фламенго» сразу после оглашения заявки сделал предложение. Двойное счастье!
А вот Матеус Кунья из «Атлетико» очень расстроился невызову на ЧМ.
У самой страстной футбольной страны – самые яркие эмоции.
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