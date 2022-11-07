Рейна из «Дортмунда» помог отменить несправедливый пенальти на себе. Сказал на поле, что фола не было
ВАР подтвердил.
Прекрасный пример фэйр-плей на выходных мы увидели в матче дортмундской «Боруссии» и «Бохума». При счете 2:0 в первом тайме судья Тобиас Штилер назначил пенальти в ворота «Бохума» за фол на Джио Рейне.
В итоге пенальти отменили – а при каких обстоятельствах, стало известно только после игры.
Давайте посмотрим сам момент (в обзоре – на 2:47).
Сначала ассистент, работавший на ВАР, сказал судье, что не увидел фола, и пенальти был отменен. А уже после матча вратарь «Бохума» Мануэль Риманн рассказал, что сам Рейна сказал арбитру Штилеру, что нарушения не было, крикнул: «Фола нет! Нет фола!»
Давайте приглядимся к самому моменту: Рейна сталкивается с защитником, но и в динамике, и на стоп-кадре видно, что оба стараются избежать этого контакта. А мяч выходит из-под контроля дортмундца, даже без его падения больше шансов, что завладели бы футболисты «Бохума» в центре штрафной.
Арбитр рассказал детали:
«Ко мне подошли два игрока и сообщили: Рейна сказал, что это не пенальти, на его взгляд. Затем я связался с ВАР и по пути к монитору проходил мимо Рейны. Я спросил, считает ли он, что это пенальти, и на его лице появилось сомнение. Он скорее склонялся к тому, что его не было, так бы я это интерпретировал. Но он не пришел ко мне и не сказал, что это явная ошибка, которую надо исправить».
Кстати, 19-летний Рейна смело бьет пенальти в «Боруссии». По крайней мере, когда он на поле – пока американец все же не совсем регулярный игрок старта).
Вот и с «Бохумом» он попросил Джуда Беллингема дать ему пробить.
«На тренировках я бью много пенальти, вратарь говорил, что я в них хорош, – признавался Рейна. – У меня было хорошее предчувствие в матче, поэтому я попросил мяч у Джуда. Я ждал движения вратаря, если он уходит в одну сторону, я бью в другую. Так и здесь – он ушел влево, а я пробил вправо. Все просто!»
Рейна сделал 2:0 с первого пенальти, второй – несправедливый – помог предотвратить, а следом «Дортмунд» забил еще.
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- Дата проведения
- 5 ноября, 17.30, «Сигнал Идуна Парк»
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Боруссия Д –
Кобель, Зюле (Пасслак, 67), Хуммельс, Шлоттербек, Геррейру (Азар, 78), Брандт, Озджан, Рейна (Ройс, 67), Беллингем, Мален (Адейеми, 67), Мукоко (Модест, 82).
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Бохум –
Риманн, Гамбоа, Ламбропулос, Ордец, Данило Соарес, Стафилидис (Остерхаге, 78), Осеи-Туту (Хольтманн, 71), Лосилла, Штегер (Ферстер, 88), Цоллер (Антви-Аджей, 71), Хофманн (Ганвула, 70).
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