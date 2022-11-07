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Рейна из «Дортмунда» помог отменить несправедливый пенальти на себе. Сказал на поле, что фола не было

Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Джованни Рейна Джованни Рейна
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Тобиас Штилер
Футбол Футбол

ВАР подтвердил.

Прекрасный пример фэйр-плей на выходных мы увидели в матче дортмундской «Боруссии» и «Бохума». При счете 2:0 в первом тайме судья Тобиас Штилер назначил пенальти в ворота «Бохума» за фол на Джио Рейне.

В итоге пенальти отменили – а при каких обстоятельствах, стало известно только после игры.

Давайте посмотрим сам момент (в обзоре – на 2:47).

Сначала ассистент, работавший на ВАР, сказал судье, что не увидел фола, и пенальти был отменен. А уже после матча вратарь «Бохума» Мануэль Риманн рассказал, что сам Рейна сказал арбитру Штилеру, что нарушения не было, крикнул: «Фола нет! Нет фола!»

Давайте приглядимся к самому моменту: Рейна сталкивается с защитником, но и в динамике, и на стоп-кадре видно, что оба стараются избежать этого контакта. А мяч выходит из-под контроля дортмундца, даже без его падения больше шансов, что завладели бы футболисты «Бохума» в центре штрафной.

Арбитр рассказал детали:

«Ко мне подошли два игрока и сообщили: Рейна сказал, что это не пенальти, на его взгляд. Затем я связался с ВАР и по пути к монитору проходил мимо Рейны. Я спросил, считает ли он, что это пенальти, и на его лице появилось сомнение. Он скорее склонялся к тому, что его не было, так бы я это интерпретировал. Но он не пришел ко мне и не сказал, что это явная ошибка, которую надо исправить».

Кстати, 19-летний Рейна смело бьет пенальти в «Боруссии». По крайней мере, когда он на поле – пока американец все же не совсем регулярный игрок старта).

Вот и с «Бохумом» он попросил Джуда Беллингема дать ему пробить.

«На тренировках я бью много пенальти, вратарь говорил, что я в них хорош, – признавался Рейна. – У меня было хорошее предчувствие в матче, поэтому я попросил мяч у Джуда. Я ждал движения вратаря, если он уходит в одну сторону, я бью в другую. Так и здесь – он ушел влево, а я пробил вправо. Все просто!»

Рейна сделал 2:0 с первого пенальти, второй – несправедливый – помог предотвратить, а следом «Дортмунд» забил еще.

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Боруссия Д – Бохум 3:0 (3:0, 0:0)
Дата проведения
5 ноября, 17.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Мукоко, 2:0 – 12, пенальти Рейна, 3:0 – 45 Мукоко.
Боруссия ДКобель, Зюле (Пасслак, 67), Хуммельс, Шлоттербек, Геррейру (Азар, 78), Брандт, Озджан, Рейна (Ройс, 67), Беллингем, Мален (Адейеми, 67), Мукоко (Модест, 82).
БохумРиманн, Гамбоа, Ламбропулос, Ордец, Данило Соарес, Стафилидис (Остерхаге, 78), Осеи-Туту (Хольтманн, 71), Лосилла, Штегер (Ферстер, 88), Цоллер (Антви-Аджей, 71), Хофманн (Ганвула, 70).
Предупреждения:
Гамбоа (54), Озджан (79).

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