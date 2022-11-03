«Ливерпуль» и «Бавария» – самая вероятная пара, у «Реала» почти нет исключений. Расклады перед жеребьевкой 1/8 ЛЧ

Ждем 7 ноября.

Завершился групповой этап Лиги чемпионов – теперь мы знаем всех участников плей-офф .

Жеребьевка состоится 7 ноября, но уже сейчас можно прикинуть вероятность встречи каждой из команд в 1/8 финала.

«Бавария» и «Ливерпуль» – самая вероятная пара, такой исход оценивают в 37,12%. Все из-за того, что у «Баварии» сразу 4 исключения: «Айнтрахт», «Лейпциг», «Боруссия» и «Интер». Впрочем, у «Ливерпуля» столько же исключений, отсюда и высокие шансы именно такого расклада.

Чуть меньше ограничений у «Наполи»: неаполитанцам не выпадут «Ливерпуль» (играли в группе), «Интер» и «Милан» (команды из Италии).

Больше всего вариантов у «Реала» (из исключений только «Лейпциг») – остальные испанские команды пролетели мимо плей-офф. У «Бенфики» и «Порту» тоже по одному исключению: у первых – «ПСЖ» (попали в одну группу), у вторых – «Брюгге» (по той же причине).

Как пройдет жеребьевка?

Вспоминаем вместе с официальным сайтом УЕФА.

• Для жеребьевки образуют две корзины: одна с победителями групп (сеяные), в другой – команды, которые заняли вторые места (несеяные).

• В 1/8 финала не встретятся представители одной ассоциации и команды, которые были в одном квартете на групповом этапе. О других возможных ограничениях сообщат перед началом церемонии.

• Победители групп проведут ответные матчи дома.

• Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала пройдет 17 марта.

Когда пройдут матчи?

1/8 финала: 14-15, 21-22 февраля и 7-8, 14/15 марта.

1/4 финала: 11-12 и 18-19 апреля.

1/2 финала: 9-10 и 16-17 мая.

Финал: 10 июня.

Где пройдет финал?

«Олимпийский стадион Ататюрка», Стамбул, Турция. Болельщики «Ливерпуля» его отлично помнят – именно там команда одержала ту самую победу над «Миланом» в 2005 году.

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron/Bongarts