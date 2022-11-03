🎈 Фото дня: Нкунку надул красный шарик, чтобы отпраздновать гол в ЛЧ. Обещал маленькому сыну
Отметил мяч, которым вывел «Лейпциг» в плей-офф.
Один из главных героев последнего тура – автор победного гола в матче, где соперники напрямую решали, кому идти в плей-офф Лиги чемпионов.
Это Кристофер Нкунку из «Лейпцига», он в начале матча забил «Шахтеру» – немцы довели до победы 4:0, а гол француза остался официально победным.
Нкунку после празднования с партнерами достал откуда-то красный воздушный шарик. И надул его.
А потом вот так замер.
Журналист Фабрис Хокинс рассказал: игрок обещал своему двухлетнему сыну именно так отметить следующий гол.
Папа выполнил обещание.
У Нкунку суперсезон. Он очень близок к «Челси»
У Кристофера Нкунку очень удачная осень: уже 16 результативных действий за 20 матчей во всех турнирах сезона. Это невероятный универсал, который может играть на всех позициях в полузащите и атаке.
Забрать француза не против чуть ли не каждый топ-клуб в мире, но он уже прошел часть медосмотра для «Челси»: в конце августа приехал на кардиологическое обследование во Франкфурт. Журналист Николо Скира пишет, что «Челси» согласовал с игроком контракт до 2028-го – инсайдер Фабрицио Романо подтверждает информацию и уверяет, что остались формальности.
Авторитетный Дэвид Орнштейн из The Athletic сообщает, что лондонцы активируют опцию выкупа на 60 млн евро, чтобы взять Нкунку летом 2023-го. Контракт с «РБ» действует до 2026-го. Как именно «Челси» удалось договориться с игроком, который по правилам ФИФА не должен вести переговоры с другими клубами кроме как за шесть месяцев до истечения контракта – вопрос.
Но сейчас важно другое.
Во-первых, 24-летний Нкунку помог «Лейпцигу» выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
Во-вторых, Кристофер, похоже, внимательный и заботливый папа.
«ПСЖ» эпично потерял первое место, без потерь – только Англия. Все участники плей-офф ЛЧ
Фото: eastnews.ru/IMAGO/Sven Sonntag/Imago Sport and News; globallookpress.com/Jan Woitas; кадры трансляции
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