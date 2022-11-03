🎈 Фото дня: Нкунку надул красный шарик, чтобы отпраздновать гол в ЛЧ. Обещал маленькому сыну

Отметил мяч, которым вывел «Лейпциг» в плей-офф.

Один из главных героев последнего тура – автор победного гола в матче, где соперники напрямую решали, кому идти в плей-офф Лиги чемпионов.

Это Кристофер Нкунку из «Лейпцига», он в начале матча забил «Шахтеру» – немцы довели до победы 4:0, а гол француза остался официально победным.

Нкунку после празднования с партнерами достал откуда-то красный воздушный шарик. И надул его.

А потом вот так замер.

Журналист Фабрис Хокинс рассказал: игрок обещал своему двухлетнему сыну именно так отметить следующий гол.

Папа выполнил обещание.

У Нкунку суперсезон. Он очень близок к «Челси»

У Кристофера Нкунку очень удачная осень: уже 16 результативных действий за 20 матчей во всех турнирах сезона. Это невероятный универсал, который может играть на всех позициях в полузащите и атаке.

Забрать француза не против чуть ли не каждый топ-клуб в мире, но он уже прошел часть медосмотра для «Челси»: в конце августа приехал на кардиологическое обследование во Франкфурт. Журналист Николо Скира пишет, что «Челси» согласовал с игроком контракт до 2028-го – инсайдер Фабрицио Романо подтверждает информацию и уверяет, что остались формальности.

Авторитетный Дэвид Орнштейн из The Athletic сообщает, что лондонцы активируют опцию выкупа на 60 млн евро, чтобы взять Нкунку летом 2023-го. Контракт с «РБ» действует до 2026-го. Как именно «Челси» удалось договориться с игроком, который по правилам ФИФА не должен вести переговоры с другими клубами кроме как за шесть месяцев до истечения контракта – вопрос.

Но сейчас важно другое.

Во-первых, 24-летний Нкунку помог «Лейпцигу» выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Во-вторых, Кристофер, похоже, внимательный и заботливый папа.

Фото: eastnews.ru/IMAGO/Sven Sonntag/Imago Sport and News; globallookpress.com/Jan Woitas; кадры трансляции