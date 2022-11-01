Месси в Майами – переход мечты для Бекхэма. Зазывают Лео в «Интер» уже 4 года

Лео Месси после пробуксовки в прошлом сезоне набрал сумасшедшую форму – в 17 матчах у 35-летнего аргентинца 12 голов и 13 ассистов. Пока совсем не выглядит так, что Месси пора в МЛС, но инсайды об этом все равно регулярно появляются.

Связаны они обычно с «Интером Майами» – по данным The Athletic, в клубе Дэвида Бекхэма растет уверенность, что Лео в итоге окажется у них.

Контракт игрока с «ПСЖ» до лета 2023-го – но, вероятно, парижане активируют опцию продления еще на год. Более того, Diario Sport сообщает, что «ПСЖ» хочет подписать новый двухлетний контракт уже после ЧМ.

Но согласно инсайдам The Athletic, из всех вариантов продолжения карьеры, включая продление контракта с «ПСЖ» и возвращение в «Барселону», опция трансфера в клуб из Майами выглядит вероятнее остальных. Сейчас там ждут, что Месси перейдет к ним, и надеются подписать контракт с форвардом в ближайшие месяцы. Переговоры стартуют в начале 2023-го – до ЧМ в Катаре контактов не ожидается.

Откуда у «Интера» такая уверенность?

Нет предпосылок, что Месси перейдет прямо сейчас, в ближайшее время, но на долгосрочную перспективу в «Интере» рассчитывают.

•‎ В американском клубе уверены, что переезд в Майами привлечет семью Месси – из-за географической и ментальной связи с Южной Америкой, а также из-за имеющейся у аргентинца недвижимости в городе.

•‎ Еще один аргумент в пользу перехода Месси – строящийся в Майами стадион стоимостью в 1 млрд долларов.

•‎ Есть прогресс и в результатах команды. В сезоне-2020 клуб занял 19-е место из 26, через год замкнули двадцатку – зато в сезоне-2022 «Интер Майами» занял 12-е место и вышел в плей-офф. Правда, там проиграл «Нью-Йорк Сити» уже в первом раунде.

Прогресс связывают с работой главного тренера Фила Невилла и спортивного директора Криса Хендерсона.

«Интер Майами» ведет Месси уже 4 года – переход каждый раз откладывается

Клуб из Майами мечтает заполучить Месси в команду чуть ли не со дня основания.

•‎ В январе 2018-го Лео поздравил клуб Дэвида Бекхэма с принятием в МЛС. «Привет, Дэвид! Во-первых, поздравляю и надеюсь, что у твоего проекта все будет хорошо. Кто знает, может, через несколько лет ты позвонишь мне», – сказал аргентинец в видеообращении.

•‎ В том же году Daily Mail поделился инсайдом, что Бекхэм хочет пригласить Месси в команду в 2020-м – тогда «Интер Майами» должен был дебютировать в МЛС.

•‎ Заполучить Лео к дебютному сезону не удалось. В конце 2020-го журналист Хави Кампос в эфире Catalunya Ràdio сообщил, что Месси и Луис Суарес планируют перейти в «Интер Майами» Бекхэма – но добавлял, что это произойдет не раньше 2022-го.

•‎ В марте 2021-го сроки перехода снова сдвинулись – журналист Cadena SER Хосе Антонио Понсети заявил, что Месси переедет в США через два года.

•‎ В феврале-2022 к операции по вербовке включился бывший партнер Месси по сборной Аргентины Гонсало Игуаин, который тогда выступал за клуб из Майами. «Это очень серьезная лига, продолжающая быстро расти. Сюда переходят большие футболисты, и я думаю, что развитие продолжится. Я надеюсь, что Месси переедет в МЛС, от этого выиграли бы и лига, и страна. Если он этого захочет, может быть тут счастлив», – говорил Гонсало.

•‎ As в апреле писал, что «Интер Майами» попытается купить Месси летом. А в мае Marca со ссылкой на DirecTV сообщала, что аргентинец планирует приобрести 35 процентов акций клуба и перейти в него – но точных сроков не очертили.

•‎ В июле президент «Интера Майами» Хорхе Мас говорил, что соглашения с Месси нет, но в клубе все очень ждут прихода Лео.

«И Бекхэм, и я стремимся приглашать лучших игроков мира сюда, в Майами, не только из-за проекта, который мы создаем. Мы хотим быть футбольным ориентиром в США, и если говорить о лучших игроках в мире, то Лео, конечно, лучший игрок на планете. Еще ничего не гарантировано, соглашения нет, но я очень оптимистичный человек и надеюсь, что в будущем Лео Месси сможет стать частью нашего проекта», – говорил Мас.

Верите, что Лео все-таки окажется в Майами?

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier; Gettyimages.ru/Michael Reaves / Stringer, Lauren Sopourn / Stringer