Антони исполнил странный финт с «Шерифом». Его раскритиковали Скоулз и Харгривз – даже Тен Хаг не спешит заступаться

Красиво?

Бразилец Антони, которого «Манчестер Юнайтед» привез летом из «Аякса» за 95 миллионов евро, пока что не разрывает – но все же приносит пользу команде и регулярно появляется на поле. У него три гола в шести матчах АПЛ – это лучший показатель в команде вместе с Маркусом Рэшфордом.

Правда, в последних пяти встречах во всех турнирах результативных действий у Антони нет, хотя он появляется в старте. А еще он периодически отмечается в игре яркими финтами – сразу видно бразильскую технику.

Свежий случай произошел в матче Лиги Европы с «Шерифом»:

Двойной тулуп и неудачная передача на ход партнеру – из этого финта извлечь выгоду не получилось. Зато финт Антони разлетелся по соцсетям и стал предметом обсуждения в британских медиа.

Например, экс-хавбек «МЮ» Пол Скоулз его раскритиковал: «Я не знаю, что он делает. Это смешно, показуха. Это его манера игры. Я видел, как он делал это в «Аяксе», но ему нужно избавиться от этого. Это позор».

За форварда заступился Эрик тен Хаг, но довольно сдержанно. «У меня нет никаких проблем с этим финтом, если он приносит пользу. Я требую от Антони большего. Больше открываний, больше действий на ограниченном пространстве, чаще входить в штрафную. Подобный финт крут, пока он полезен. Если ты не потерял мяч, все нормально. Но если это финт ради финта, я внесу коррективы», – сказал голландец.

Бразилец не впервые использует этот финт – разворот на 360 градусов, поэтому его даже называют фирменным для Антони. Не сказать, что такой финт суперполезен: пас после него оказался неудачным, освободить пространство за счет разворота тоже не получилось.

На это обращал внимание и другой экс-игрок «МЮ» Оуэн Харгривз. «Одного разворота вполне достаточно. Для второго... нужно иметь навыки. Если бы он сделал это, находясь рядом с кем-то, я бы подскочил с кресла. Он проделал долгий путь, чтобы попасть на «Олд Траффорд» и продемонстрировать способности, но я хочу видеть, как он делает [этот финт] ближе к кому-нибудь».

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Stefan Constantin/News Ima; кадры трансляции ESPN