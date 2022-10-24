Проверяем по фактам.

«Наполи» укрепился как лидер Серии А – вырвали победу у «Ромы» Жозе Моуринью (1:0) и оторвались от второго места на три очка.

Правда, португалец после поражения был крайне недоволен, не согласен – и выдал мощную речь, где перечислил множество проблем своей команды и уколол соперника.

«Мы сыграли достаточно хорошо для того, чтобы не проиграть. Я хотел победить, но сделать это в стиле соперника, то есть нанеся всего несколько ударов по воротам.

Матч получился тяжелым, мы хорошо контролировали игру, однако проблемы начались после множества желтых карточек. А «Наполи» воспользовался одним из немногих опасных моментов во втором тайме. Если бы у Кристанте не было предупреждения, он бы сорвал эту контратаку ранним фолом. Также дело в уставших футболистах. Я не мог производить равноценные замены. К тому же было много проблем с повреждениями, проблемы начали нарастать как ком после 70 минут.

Я ощущаю несправедливость и сочувствую своим игрокам. «Наполи» по-настоящему хорош, но когда я посмотрел на то, сколько у нас желтых карточек, на уставших и не до конца готовых футболистов, на нехватку вариантов на скамейке...

Во втором тайме нам пришлось снизить давление на соперника из-за усталости. Спинаццола должен был сдерживать того парня, который постоянно ныряет. Как там его зовут? Ну, того, который вечно валяется... Лосано! Точно! Про судью я не хочу говорить. Думаю, что он хороший и уравновешенный человек. Не все мне понравилось, но я все обсудил с Иррати после матча – с ним хотя бы можно поговорить! У него был не лучший матч, но такое бывает. У всех бывают неудачные дни.

Я поздравляю «Наполи», хотя и чувствую, что их победа незаслуженная».

Жозе прав? Ну хоть в чем-то

Давайте проверять основные факты.

На самом деле у «Наполи» было больше карточек, чем у «Ромы» – пять против четырех. При этом только одну из них дали на Лосано – Рожеру Ибаньесу. Например, на Викторе Осимхене, который забил победный мяч, игроки «Ромы» получили две желтых.

Вообще «Рома» явно атаковала меньше, шесть ударов против 12 у «Наполи», ни одного в створ (у «Наполи» – пять). Римляне набрали всего 0,28 xG (ожидаемых голов), неаполитанцы – 0,91. При этом в первом тайме игра была более-менее равной по остроте, но во втором гости явно прибавили.

Выглядит так, что Моуринью преувеличивает в оценках.

А вы смотрели матч? Согласны с Жозе?

Что теперь в чемпионате:

Обе команды идут в еврокубковой зоне, но теперь между ними семь очков.

1️⃣ «Наполи» – лидер, у команды 11 побед подряд во всех турнирах с разницей мячей 33:10. Такого не было с 1986-го, когда неаполитанцев тащил к чемпионству Диего Марадона. Это повторение клубного рекорда.

5️⃣ «Рому» покачивает: победы чередуются с поражениями и ничьими, римляне пятые – в двух очках от зоны Лиги чемпионов.

У неаполитанцев дальше матч Лиги чемпионов с «Рейнджерс» дома и тоже на своем поле игра с «Сассуоло» в Серии А. «Роме» предстоит съездить к ХИКу в Хельсинки на матч Лиги Европы, а потом к «Вероне» в чемпионате.