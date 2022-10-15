«Статус экс-игрока «Ливерпуля» не дает права говорить что угодно». Клопп сейчас очень раздражен

«Ливерпуль» в этом сезоне пребывает в кризисе (11-е место в АПЛ), и это, очевидно, не очень нравится Юргену Клоппу. Тренер выглядит очень раздраженным и все чаще срывается на пресс-конференциях.

Например, перед игрой с «Рейнджерс» журналист поинтересовался о мнении тренера по поводу слов Дитмара Хаманна, экс-игрока «Ливерпуля».

Хаманн предположил, что в команде есть внутренние проблемы.

«Ливерпуль» выглядит уставшим, они напоминают пешеходов и выглядят блекло. Не знаю, откуда взяться искре, конечно, они победили «Рейнджерс» несколько дней назад, но они, очевидно, гораздо мощнее «Рейнджерс», – заключил Хаманн. – Уверен, что они знают, откуда взять искру, но не конец ли это эпохи? Я бы не стал их списывать, но не вижу, за счет чего команда снова заведется в ближайшие несколько недель».

Часть этой фразы на пресс-конференции и процитировал журналист. Реакция Клоппа удивила: «А кто это сказал? О, замечательно, потрясающий источник! Всеми и везде уважаемый! То, что это сказал бывший игрок «Ливерпуля», не дает права говорить все что угодно, тем более, когда ты не знаешь ситуации. Я также считаю, что Хаманн не заслуживает, чтобы вы использовали его фразу для того, чтобы задать мне вопрос. Сделайте одолжение, задавайте свои собственные вопросы. Без слова «искра» в них!».

Перед «Сити» Клопп заговорил о чужих тратах

Несмотря на победу над «Рейнджерс», настроение Клоппа, кажется, не улучшилось. Перед воскресным матчем против «Сити» он подробно остановился на несправедливости мироустройства.

Никто не может конкурировать с «Сити» в этом [тратах], – сказал немец. – У вас есть лучшая команда в мире, и вы подписываете лучшего форварда на рынке. Не имеет значения, сколько он стоит, вы просто делаете это.

«Сити» это не понравится, никому не понравится, но вы спрашиваете, хотя знаете ответ. Мы, «Ливерпуль», не можем вести себя так, это невозможно. В мире футбола есть три клуба [«Ман Сити», «ПСЖ», «Ньюкасл»], которые могут делать что хотят в плане финансов. Это законно, все в порядке, но они могут делать что хотят. Это факт. Мы должны смотреть по сторонам, искать тут, там, находить игроков помоложе, талантов. А с ними мы не можем конкурировать. Это не проблема для меня. Просто не спрашивайте меня. Вы задаете вопрос, я начинаю дискуссию, это я говорю вам об этом, но вы и так уже это знаете».

Клопп и раньше частенько срывался: жаловался на снег, ветер и сухое поле

Но, конечно, набор жалоб у Клоппа после неудачных матчей весьма обширный, и в первую очередь это погода.

Например, в 2017-м после проигрыша «Саутемптону» он пожаловался на ветер: «В первом тайме было трудно, дул очень странный ветер, с этим было сложно совладать. Один-два раза мяч останавливался в тот момент, когда никто этого не ждал. Это трудно для команды, которая играет в футбол».

После поражения от «Вест Брома» в 2018-м Клопп сослался на странности с добавленным временем: Джон Мосс добавил четыре минуты, хотя паузы из-за ВАР были намного больше: «Я слышал, что к первому тайму должны были добавить 10 минут. Но добавили только четыре. Как мне сказали, бродкастер попросил, чтобы добавили не больше четырех минут ».

После ничьей с тем же «ВБА» год спустя Клопп был более жестким – ему не понравилось сухое поле. «Игра была тяжелой, потому что поле становилось все суше и суше. «Вест Бромвич» решил не поливать поле в перерыве, и это усложнило игру. Это очень сильно влияет на игру. Команде вроде «Вест Бромвича» не нужен влажный газон. Они могут и в следующем сезоне играть на сухом поле в чемпионшипе», – сказал Клопп.

Погодные условия – вообще популярная причина для недовольства. После ничьей с «Лестером» коуч ливерпульцев был недоволен снегом и холодом: «Мяч не катился нормально, – говорил Клопп. – Если у тебя мяч 70-80% игрового времени, это действительно создает проблемы. Единственная проблема в том, что он остается на поле, и это был наш случай».

Мы привыкли к таким словам от Жозе Моуринью, но Клопп активно стремится к уровню португальца.

Превзойдет ли когда-нибудь коллегу?

Фото: Gettyimages.ru/Ian MacNicol, Mike Hewitt